Araç muayeneleri ne zaman başlıyor? İşte araç muayene için tarihler…

Uzun süredir kapalı olan araç muayene istasyonları için TÜVTÜRK’ten haber bekleyen vatandaşlar araç muayeneleri ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

ARAÇ MUAYENELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi Gazete’de 3 Nisan tarihinde yayınlanan bilgilere göre;

“Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.”

Bu kapsamda 3 Temmuz tarihinden 45 gün süre içerisinde gerçekleştirilebilecek. Yani araç muayenesi geçen sürücüler için son tarih, 17 Ağustos 2020 tarihi olacak.