Ölüm izni kimlere verilir, kaç gündür?

657 sayılı Devlet Memurları kanununa bağlı olan memurların ve 4857 sayılı İş Kanunu'na bağlı olarak çalışan işçilerin ölüm izinleri konusunda farklılıklar bulunmakta. Çalışanların ölüm izni konusunda tüm merak ettiği soruların cevaplarını bu haberimizde bulabilirsiniz.

ÖLÜM İZNİ KİMLERİ KAPSIYOR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan memurlar ve 4857 sayılı İş Kanununa bağlı olarak çalışan işçiler verilen ölüm izni sadece birinci dereceden akrabaların ölmesi durumunda geçerlidir. Bu kapsama anne, baba, kardeş, eş ve çocuklar birinci dereceden akraba dahildir. Bunun dışındaki akrabalara yani; hala, amca, dayı, nine, dede ve diğer akraba dereceleri ölüm izni kapmasına dahil edilmemiştir. Ayrıca, ikinci ve üçüncü dereceden akrabaların vefatı durumunda mazeretli izin verilmez, verilen izin yıllık izinlerden düşürülür.

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR İÇİN ÖLÜM İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

Ölüm izninin devlet memuru ile özel sektör çalışanları arasında farklılıkları bulunur. 4857 sayılı İş Kanunu’na bağlı olan çalışanların 3 günlük ücretli izni vardır. 1. dereceden yakın akrabalarının vefatı durumunda bu izinlerini kullanabilirler.

MEMURLARIN ÖLÜM İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu’na göre görev yapan tüm çalışanların ise 7 günlük ölüm izni hakları mevcuttur. Memurların diğer izinlerinde olduğu gibi izinler gün hesabı üzerinden yapılmaktadır. İznin hafta sonu bayram tatili gibi tatil günlerine denk gelmesi halinde bu gibi günlerde ölüm izni içinde sayılır. Resmi tatil günleri sonuna ölüm izni aktarması yapılmaz. 7 günlük izin süresinin aşılmak istenmesi halinde ise arta kalan süreler yıllık izinden düşülür.

Verilen ölüm izinleri kesinlikle yıllık izin sürelerinden düşülmez. Çalışanın ay sonunda maaşından kesinti yapılması da söz konusu değildir.