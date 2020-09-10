Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte sonuç sorgulama ekranı…

Sosyal yardım başvurusu yapacak olan ve başvuru sonucunu sorgulamak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebilirler. Sosyal yardım alan kişilerin evlerine, PTT görevlileri gelerek 1000 TL’yi zarfta teslim ediyorlar.



SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.

1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.

İlk adımda T.C. Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek. Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak. Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.

T.C. Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI ALAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sebebiyle verilen sosyal destek parası yardımlarından kimlerin yararlanamayacağını da açıkladı. Bu göre;

* Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

* 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

* 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

* Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

* İŞ-Kur İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

* İş-Kur Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.