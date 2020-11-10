Acı biber yemek ömrü dörtte bir oranında uzatıyor

Dünya genelinde aralarında Çin, İran, İtalya ve Amerikalı vatandaşların olduğu 570 binden fazla insanın sağlık ve beslenme kayıtlarını analiz eden bilim adamları, dikkat çekici bulgulara ulaştı. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre erken ölüm riski, acı biber yiyenler arasında ömürlerinin çeyreği oranında azalıyor.

Araştırmada, bibere acı tadı veren “kapsaisin” maddesinin çok etkili yararlarının olabileceği tespit edildi. Kapsaisin, hem tümörlerle ve iltihapla mücadele etmeye, hem de vücudun kan şekeri seviyesinin kontrolüne yardımcı oluyor. Araştırma ekibi, böylece acı biberin hem diyabete hem de obeziteye karşı koruma sağlayabileceğine inanıyor.

Araştırmayı yapan ekibe liderlik eden Cleveland Clinic’ten Kardiyolog Dr. Bo Xu, “Yaptığımız araştırmalar düzenli olarak acı biber tüketiminin, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser ölümlerinde riskin azaldığını gösterdi” dedi.

American Heart Association ve Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Penny Kris-Etherton, “Bulguların gerçekten oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Birden fazla farklı hastalığın tedavisinde olumlu etkisi gözlendi” diye konuştu.

HANGİ BİBER KORUMA SAĞLIYOR?

Fareler üzerinde yapılan deneyler, kapsaisin maddesinin, yağları yakarak kilo almaya karşı bedeni savunan iyi bağırsak bakterilerini güçlendirdiğini gösterdi. Araştırmacılar, bu nedenle acı biberin bir “anti-obezite” hapının temeli olarak kullanılabileceğini kaydetti.

Araştırmacılar hangi biber çeşitlerinin koruma sağladığını ve bunların ne sıklıkla tüketileceğini belirlemek için farklı bir çalışmaya ihtiyaç duyulacağını belirtti.

DAHA ÖNCE DE KANITLANMIŞTI

Daha önceki çalışmalarda da biber yemenin kanser, diyabet, kalp hastalığı ve felç dahil olmak üzere bir dizi hastalık riskini azalttığını göstermişti.

Yaklaşık yirmi yıldır takip edilen 16 binden fazla Amerikalı ile yapılan 2017 araştırması, bol biber yiyenlerin erken ölme olasılığının yüzde 13 daha az olduğunu buldu.

Geçen yıl 22 bin İtalyan üzerinde yapılan bir araştırma, iki günde bir acı biber yiyenlerin genç yaşta ölme olasılıklarının yüzde 23 daha düşük olduğunu gösterdi. Özellikle de felç veya kalp krizi nedeniyle ölme riskini sırasıyla yüzde 61 ve 40 oranında azalttı.