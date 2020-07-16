Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünya devlerine büyük şok! Hesapları hacklendi

Tesla CEO'su ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos ve ünlü ABD'li rapçi Kanye West ile teknoloji devi Apple'ın sosyal medya hesapları hacklendi. Hesaplardan sanal para birimi Bitcoin istenilerek "Adresime gönderilen tüm Bitcoin ödelemerini iki katına çıkarıyorum" paylaşımı yapıldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Olayla ilgili kısa süre içinde bilgilendirme yapacağız" denildi.

Sozcu.com.tr
00:03 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Dünya devlerine büyük şok! Hesapları hacklendi

Apple’ın resmi, Musk, Gates, Kanye West ve Jeff Bezos’un kişisel hesaplarından yayınlanan Bitcoin paylaşımı saniyeler sonra silinse de yeniden paylaşıldı.

PAYLAŞIMDA BITCOIN İSTEDİLER

Yapılan paylaşımda “Adresime gönderilen tüm BTC ödemelerini iki katına çıkarıyorum. 1000 dolar gönderiyorsun ve 2000 dolar geri göndereceğim!” ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık yarım saat içinde hackerların belirttiği Bitcoin adresine 50 bin dolardan fazla para gönderildi.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Dünya devlerinin sosyal medya hesaplarının hacklenmesi büyük yankı uyandırırken, olay Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi.

TWITTER’DAN AÇIKLAMA

Twitter’dan yapılan açıklamada “Twitter hesaplarını etkileyen güvenlik olayının farkındayız. Olayı soruşturmak ve düzeltmek için çalışıyoruz. Olayla ilgili kısa süre içinde bilgilendirme yapacağız” denildi.

İŞTE HACKLENEN HESAPLARDAN BAZILARI

İLGİLİ HABERElon Musk şort tasarladı, ürün anında tükendiElon Musk şort tasarladı, ürün anında tükendi İLGİLİ HABERElon Musk'un bebeğinin resmi ismi belli olduElon Musk'un bebeğinin resmi ismi belli oldu
ABD Apple bitcoin Dolar Dünya Microsoft Moda para sosyal medya Teknoloji Twitter
Son güncelleme: 00:50 16.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more