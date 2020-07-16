Dünya devlerine büyük şok! Hesapları hacklendi

Apple’ın resmi, Musk, Gates, Kanye West ve Jeff Bezos’un kişisel hesaplarından yayınlanan Bitcoin paylaşımı saniyeler sonra silinse de yeniden paylaşıldı.

PAYLAŞIMDA BITCOIN İSTEDİLER

Yapılan paylaşımda “Adresime gönderilen tüm BTC ödemelerini iki katına çıkarıyorum. 1000 dolar gönderiyorsun ve 2000 dolar geri göndereceğim!” ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık yarım saat içinde hackerların belirttiği Bitcoin adresine 50 bin dolardan fazla para gönderildi.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Dünya devlerinin sosyal medya hesaplarının hacklenmesi büyük yankı uyandırırken, olay Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi.

TWITTER’DAN AÇIKLAMA

Twitter’dan yapılan açıklamada “Twitter hesaplarını etkileyen güvenlik olayının farkındayız. Olayı soruşturmak ve düzeltmek için çalışıyoruz. Olayla ilgili kısa süre içinde bilgilendirme yapacağız” denildi.

İŞTE HACKLENEN HESAPLARDAN BAZILARI

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