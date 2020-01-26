Güvendeyim uygulaması nedir? AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır?

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de çok sayıda fay hattı olması nedeniyle birçok ilde depremler yaşanabiliyor. Vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan depremin ardından yoğunlaşılan iletişim hatları da çökebiliyor. AKUT’un Güvendeyim uygulaması sayesinde internete gerek duymadan doğal afet durumunda tek bir butona basarak ve konumuz belirlediğiniz kişiler ile paylaşabilirsiniz.

AKUT GÜVENDEYİM UYGULAMASI NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Güvendeyim uygulaması, yaşanan doğal afet sonrasında güvende olduğunuzu ve konum bilginizi SMS olarak bildirmenizi sağlar.

Güvendeyim uygulaması belirlediğiniz maksimum 5 telefon numarasına, tek hareketle telefonunuzun GPS servisi üzerinden aldığı konumunuzu telefonunuz SMS sistemi üzerinden belirttiğiniz kişilere gönderir. Aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklemenizi öneriliyor.

Bu işlem standart SMS tarifeniz üzerinden operatörünüz tarafından ücretlendirilmektedir. GPS servisi üzerinden konumunuzun alınması telefonunuzun marka modeli ile bulunduğunuz ortama göre uzun yada kısa sürebilir.

Güvendeyim uygulaması, uygulamayı yükledikten sonra internete ihtiyaç duymaz. SMS gönderim hakkınız olması yeterlidir.

Ayrıca Deprem, Sel ve Yangın konularındaki bazı temel bilgilere yine uygulamanın menüsü üzerinden ulaşabilirsiniz.