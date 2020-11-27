Hayvanlar da duygularını insanlar gibi yaşıyor

İnsanlar ne zaman ve nasıl hissettiklerini belirtebilirken hayvanlar bunu dile getiremiyor. Hayvan yarışmalarıyla ilgili çalışmaları tarayan Belfast Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, yarışma sonuçlarından sonra hayvanların farklı davrandığı sonucuna vardı. Kaybedenlerin aksine, kazananların galibiyetten sonra daha kendinden emin davrandıkları tespit edildi.



Belfastlı araştırmacılar, Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, hayvanlar ‘kazandıklarında’ olumlu ruh hali ve ‘kaybettiklerinde’ karamsarlık sergiliyorlar. Bu durum da insanlar gibi duyguları yaşadıklarına işaret ediyor.



Belfast Üniversitesi’nden yazar ve hayvan davranışları uzmanı Andrew Crump, “Bu çalışmanın sonuçları, hayvanların duygularının rolünün, sonraki davranışlarını anlamak açısından çok önemli olduğundan dolayı dikkate alınması gerekebileceğini gösteriyor. Bu duyguları anlamak, hayvanın psikolojik refahının geleceği için de oldukça faydalı. İyi bir refah ve rahatlık, hayvanların çok az olumsuz duyguya sahip olmasını ve olumlu deneyimler için birçok fırsata sahip olmasını gerektiriyor” diye konuştu.