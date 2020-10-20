Huawei’ye kötü haber! Bir ülke daha yasakladı

İsveç Posta ve Telekom Müdürlüğü’nden (PTS) yapılan açıklamada, 5G altyapısı lisansları hakkında yapılan değerlendirmede İsveç Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik servisi tarafından verilen tavsiyeler doğrultusunda Huawei ve ZTE firmalarına yasak getirildiği duyuruldu.

Euronews’ta yer alan habere göre, Avrupalı ​​hükümetler, Huawei ekipmanının Pekin tarafından casusluk için kullanılabileceğini iddia eden Washington’dan gelen diplomatik baskıyı takiben 5G ağları inşa eden Çinli şirketlerin kontrolleri sıkılaştırıyor.

ABD’nin ardından İngiltere, Fransa ve Belçika’da Huawei tarafında üretilen 5G altyapı ekipmanlarına yasak getirilmişti. Huawei, ulusal güvenlik riski olduğunu defalarca reddetti.

ABD’NİN BASKISI ARTIYOR

ABD yönetimi, Temmuz ayında Huawei’nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artırmış ve şirketin 38 iştirakini ekonomik kara listeye almıştı. Çin ise bu kararı “küresel ticarete zarar veriyor” diyerek protesto etmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Huawei’nin ABD teknolojisiyle yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engellemeyi amaçlayan ve mayıs ayında uygulamaya konan kısıtlamaların genişletildiği bildirilmişti.

Huawei’nin 21 ülkedeki 38 iştirakinin de ekonomik kara listeye alındığı belirtilen açıklamada, şirket ve iştirakleri için ihracat kontrolüne tabi ögeleri içeren işlemlere yönelik lisans alma şartı getirildiği kaydedilmişti.

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