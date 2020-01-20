Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti!

Siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map’te Türkiye, bugün en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla ABD, Hollanda, Çin ve Rusya’dan saldırı geldiği kaydedildi.

21:39 -
Haberler Bilim - Teknoloji

Bugün yaşanan internete erişim sorununun siber saldırıdan kaynaklandığının açıklanmasının ardından gözler siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map'e çevrildi. Haritada Türkiye’nin yoğun bir saldırı altında olduğu görüldü.

ABD, RUSYA, ÇİN’DEN SALDIRI

Saat 18.45 itibariyle internete erişim sorunu çözülürken, Türkiye, Parsecure Map sitesinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü.

Türkiye’ye en fazla ABD, Çin, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği belirtildi.

Gün içerisinde Türkiye'ye siber saldırıların devam ettiği sıralarda ABD, Vietnam, Endonezya ve bazı diğer ülkelerden binlerce saldırı gerçekleşti.

NE OLMUŞTU?

Türk Telekom ise Google'a erişim sorunun ardından siber saldırı altında olduklarını belirtmiş ve saldırıların Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapıldığını açıklamıştı.

İLGİLİ HABERGoogle servisleri çöktü! Google, YouTube, Gmail'e erişim sorunu...Google servisleri çöktü! Google, YouTube, Gmail'e erişim sorunu...

 

İLGİLİ HABERTürk Telekom'dan internet sorunu açıklaması!Türk Telekom'dan internet sorunu açıklaması!
ABD Çin Endonezya Google Hollanda internet MAP Rusya saldırı Teknoloji Telekom Türkiye Vietnam YouTube
Son güncelleme: 21:56 20.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more