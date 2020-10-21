Kaşif Kozinoğlu mu… Enver Altaylı mı?

MESELE ÜMİT ÖZDAĞ YA DA BUĞRA KAVUNCU DEĞİL…

Kaşif Kozinoğlu…

1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun…

1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı.

1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli oldu, Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi.

Ordu'da özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya'dan sorumluydu.

Eylül 2010'da, “Baş Müşavir” sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı. Bu tarihten itibaren de 5 defa yurt dışı görevine gönderildi.

14 Şubat 2011… Odatv'ye ilk polis operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda, polisler el koydukları 35 ayrı bilgisayar hard diski, 3095 DVC Pro/Betacam arşiv kaseti, 1906 CD/DVD, 471 Mini DV kaset ve 21 VHS kasetten hemen sözde suç delillerini buldu! Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tutuklandı.

3 Mart 2011… Odatv'ye ikinci polis operasyonu yapıldı. Dört Odatv çalışanıyla birlikte; Yalçın Küçük, Ahmet Şık ve Nedim Şener tutuklandı.

O operasyonda şüphelilerden biri de Kaşif Kozinoğlu'ydu. MİT mensubu Kozinoğlu 17 yıldır Afganistan'da görevliydi; ifade vermek için Türkiye'ye çağırıldı. Savcı Zekeriya Öz'e ifade verdi ve mahkeme tarafından 10 Mart 2011 tarihinde tutuklandı.

13 Kasım 2011'de kalp krizi geçirdi iddiasıyla Silivri Cezaevi'nde vefat etti.

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmeseydi… 22 Kasım 2011'de Odatv Davası'nın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkacaktı.

Peki… Kaşif Kozinoğlu bugün ne anlam ifade ediyor?

Altaylı'nın mektupları

Tarih 24 Ocak 2020…

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında açılan davanın iddianamesindeki mektuplar unutuldu!

Örneğin…

Enver Altaylı bir mektubunda şu cümleleri kurmuş: “… Özbekistan'da Şenkal Atasagun'un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kaşif Kozinoğlu, terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent'de bulunan, Orta Asya İstihbaratını koordine etmekle görevli büronun başına getirilmiştir. Okulların (Fetullah okullarının) kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir…”

“… Başbakan, Müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak, Kaşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini ve bu 20 görevli hakkındaki izlemenin durdurulmasını temin edebilir. Ancak Başbakan'ın böyle bir inisiyatif kullanacağı kanaatinde değilim…”

Enver Altaylı, “Okulların kapatılma konusunda en büyük ihanet payı bu şahsa ait” cümlesi ve… “Kaşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi…”

Bitmedi…

FETÖ'nün CIA ile olan bağlantısını kurduğu öne sürülen eski MİT'çi Enver Altaylı çok açık bir şekilde Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili şöyle diyor: “MİT Müsteşarı olmaya çalışıyor. Böyle bir şey olursa Allah Fethullah Hoca Efendi'yi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur…”

ABD milliyetçiliği!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Enver Altaylı'nın yeğeni İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla ilgili iddiaları, Kavuncu'nun cevabı, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in değerlendirmeleri vs…

Esas mesele ‘iç siyaset' ya da ‘kör siyaset' değil…

Esas mesele…

Türk milliyetçilerinin izleyeceği çizgi! Neden mi? Çünkü…

Enver Altaylı diyor ki: “…Yaşamımın 50 yılını insanlık tarihinin en büyük hapishanelerinin kurucularından olan insafsız Rus emperyalizmine karşı mücadeleyle geçirmiş bir kişi olarak, saygıdeğer büyüklerim Ruzi Nazar ve Duane Clarridge'e (ruhları şad olsun) karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun bilinciyle biricik dostlarımı mevcut durumun ihtiva ettiği büyük tehlikeler konusunda uyarmayı borç bilirim.”

Ruzi Nazar ve Duane Clarridge kim mi?

Enver Altaylı, 1963'teki Talat Aydemir darbesine katıldığı için, Kara Harp Okulu'ndan atılmıştı. 1968'de Özbekistan asıllı CIA ajanı Ruzi Nazar aracılığıyla MİT'e girdi. CIA'nın İstanbul şeflerinden Duane Claridge'le de yakın ilişkisi vardı!

SORU ŞU: ABD'nin tekelindeki milliyetçilik mi kazanacak yoksa Anadolu milliyetçiliği mi