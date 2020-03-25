Rockefeller Ailesi’nin ‘Kara Kutu’su açılıyor

Rockefeller Vakfı adına kaleme alınan “Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceği için Senaryolar” başlıklı rapor nasıl 10 yıl önceden koronayı bildi?

“Dünyanın patronu Rockefeller bilinmeden, 1978 yılında başlayan ‘toplumcu sağlık' anlayışının, Türkiye'de kimler tarafından nasıl yok edildiği anlaşılamaz. Tabuları yıkma zamanı…”

12 Kasım 2019'da, SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın'la, kaleme aldığı ve tartışma yaratan ‘Kara Kutu' kitabı üzerine dört gün süren röportaj yapmıştım. Yalçın, röportajda, girişte yazdığım bu cümleleri kurmuştu… Ne tesadüf… Rockefeller sağlık dünyasının hep bir yerinden çıkıyor!

Örneğin…

Tarih 25 Mayıs 2010… Dünyanın en zengin ailelerinden Rockefeller Ailesi'ne ait Rockefeller Vakfı, “rockefellerfoundation.org/news/publications/scenarios-future-technology” adresinden bir rapor paylaştı… Dün bu rapor bazı internet sitelerinde haber oldu… Ancak… Tartışılmadı… Ki bu korona sürecinde de fazla gündem olmayacak… Bu bir komplo teorisi yazısı değil!

ÇİN'İN BAŞARACAĞINI BİLDİ!

Şimdi… Gelecek bilimci Peter Schwartz'ın, Rockefeller Vakfı'na bağlı olarak kurduğu Global Business Network (GBN) tarafından yayınlanmış “Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceği için Senaryolar” başlıklı raporuna bakalım…

Raporda deniyor ki… “Salgın zamanında gelişmiş ülkeler altüst olacak. Yıllardır öngörülen küresel salgın geldi. Hızla yayılan virüs, salgınlara en hazırlıklı ülkeleri bile altüst etti… “

Raporda deniyor ki… “Küresel salgın sırasında tüm dünyada liderler yetkilerini genişletti. Yüz maskelerinin kullanımının zorunlu hale gelmesinden, tren istasyonları ve süpermarketler gibi toplumsal alanlara girişlerde vücut ısısı kontrollerine kadar çok sıkı kural ve kısıtlamalar uygulandı…”

Raporda deniyor ki… “Salgın tüm dünyayı sardı. Tedbirlerin uygulanması gelişmiş ülkeler için bile büyük sorun oldu. Fakat birkaç ülke üstesinden daha iyi geldi; özellikle Çin. Çin hükümetinin tüm vatandaşlar için zorunlu karantinayı hızlı bir şekilde koyup uygulaması ve tüm sınırları anında kapatması milyonlarca can kurtardı. Ve virüsün yayılmasını diğer ülkelerden çok daha erken durdurmaları salgın sonrası hızlıca toparlanmalarına imkan verdi.”

Bu tespitler 10 yıl önce yapılmış…

‘Kehanet' mi? Değil!

Yani… Kara kutu açılıyor!