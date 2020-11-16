Bir “milletin cebinden” projesi daha

AKP iktidarının Fernas İnşaat şirketine, otomobil başına 5 Euro garanti verdiği Aydın-Denizli otoyolunun temeli bugün atılıyor. Geçmişinde iptal edilmiş 10 ihale olan proje için temmuzdaki Yap-İşlet-Devret ihalesini (YİD) kazanan Fernas'ın teklifi, 8.7 milyar TL civarındaydı. “Civarındaydı” diyorum, zira gerçek rakam açıklanmadı.

Şirketle sözleşme imzalandığını, AKP Grup Başkanvekili – ve çoklu baro yasası savunucusu – Denizli Milletvekili Cahit Özkan açıklamıştı.

Otomobil başına 5 Euro garanti, iki yıl önceki ihale sırasında açıklanmış ancak garanti kapsamındaki araç sayısı duyurulmamıştı. Garantiler, milletin cebinden çıkmasına rağmen sözleşme hükümleri “ticari sır” gerekçesiyle açıklanmıyor. Böylece devlet, milletin değil şirketin çıkarlarını kollamış oluyor.

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Kamuoyu, Aydın-Denizli otoyolunda iki ayrı kesimde toplam 67 bin araca yıllık 91 milyon 158 bin Euro garanti verildiğini bu köşede yayımlanan 1 Ocak 2019 tarihli yazıyla haberdar oldu.

Ulaştığımız sözleşme taslağına göre, garantiye esas uzunluk, otomobil sayıları şöyleydi:

1. Kesim: Aydın-Kuyucak (Garantiye esas uzunluk 65 km.) için çift yönde 35 bin otomobil eşdeğer/ gün. (Yıllık 12 milyon 775 bin adet otomobil.)

2. Kesim: Kuyucak-Denizli (garantiye esas uzunluk 85 km.) için 32 bin otomobil eşdeğer/gün. (Yıllık 11 milyon 680 bin adet otomobil)

Garantiye esas olacak geçiş ücreti için oluşturulan özel formülün uygulanmasıyla da yalanlama gelmeyen garanti tutarları da şöyleydi:

Birinci kesim için 41 milyon 518 bin, ikinci kesim için ise 49 milyon 640 bin Euro olmak üzere yıllık toplam: 91 milyon 158 bin Euro.

ACELE KAMULAŞTIRMA

İhalesi 3 Temmuz 2020'de yapılan projenin temeli 4.5 ay sonra atılabiliyor. Bu arada eylül ayında güzergah üzerindeki onlarca köy ve mahalledeki araziler hakkında acele kamulaştırma kararı çıktı. Öte yandan Karayolları da 16 Aralık'ta yapılacak müşavirlik ihalesinin duyurusunu yaptı.

Anadolu Ajansı'nın dün geçtiği haberden:

“Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresi bir saat kısalarak 2 saat 15 dakikadan, 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yol sayesinde, zamandan yıllık 472 milyon ve akaryakıttan 142 milyon olmak üzere toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek.”

Garantilere dair bir bilgi yoktu haberde. Bugünkü temel atma töreninde projeyi öven konuşmalar yapılacaktır. “Milletin cebinden” çıkacak garantilere, toplam yatırım maliyetine dair bilgileri kürsüden veren çıkacak mı bakacağız.

Akkuyu ‘3 plus' santralmiş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Söz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne gelince Çernobil faciası hatırlatıldı. CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Bakan Fatih Dönmez'e sorusu ilginçti:

“Rosatom, Akkuyu Nükleer Santrali için uçakla terör saldırısı senaryosunu ihaleye çıkarmıştı. Resmî internet sitesinde var. Sizin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bu doğrultuda bir çalışmanız var mı?”

“DEMİRDEN KORKAN…”

Dönmez'den gelen cevabı tutanaktan aktarıyorum:

“Yani Çernobil var ama dünyada 2 veya 3 tane şöyle ciddi kaza var ama eskilerin deyimiyle hani ‘Demirden korkan trene binmez.' Burada ilgili kurallara uyduktan sonra… Tabii ki kaza, bela olsun istemiyoruz. Çernobil zaten birinci nesil santral, şu anda üzerinde çalıştığımız santraller 3, 4 ‘plus. 3 ‘plus' santrallerden bahsediyoruz ki bir arkadaşımız ‘Rosatom… Uçak çarpması hâlinde ne olur' dedi. Aslında 3 ‘plus'ın getirdiği yeniliklerden biri, bir şekilde kazara ya da başka bir nedenle uçak çarpacak olsa bile o santralin güvenli bir şekilde operasyonuna devam etmesiyle ilgili standartların belirlenmesinden kaynaklanıyor.”

Sadat A.Ş sermaye arttırdı

Sadat A.Ş geçen hafta sermaye artırımına gitti. 13 Kasım 2020 tarihli Ticaret Sicil gazetesine göre, Sadat A.Ş'nin sermayesi 1 milyon 584 bin TL'ye yükseltildi.

(Sadat A.Ş'nin kurucusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı emekli tuğgeneral Adnan Tanrıverdi.)

Sadat A.Ş sermayesi, her biri 450 TL değerinde 3.520 paya ayrılmış. Farklı tutarlarda olmak üzere, 51 kişi pay sahibi, hisseler nama yazılı.

En yüksek hisse 543 bin 150 TL (1.207 adet) ile Adnan Tanrıverdi'nin. İkinci sırada 403 bin 200 TL (896 hisse) ile Mehmet Naci Efe, üçüncü sırada da 103 bin 950 TL (231 hisse) Ali Kamil Melih Tanrıverdi var.

Sicile göre önceki sermayeyi oluşturan 880 bin TL'nin tamamı nakden ödenmiş.