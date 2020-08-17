Covid-19 ölümlerine kayıtsızlık

Bir maden göçüğü, bir sel felaketi ya da bir trafik kazasında 20 kişi yaşamını yitirdiğinde etkileniriz değil mi?

Bu felaketler her gün tekrarlansa ve her gün 20 kişi yaşamını yitirse ne hissederiz?

En azından yolunda gitmeyen şeylere, kural ihlallerine dair öfke ve merak dolu tepkimiz dışarıya yansır değil mi?

Söz konusu olan Covid-19'sa insani reflekslerimize bir haller oldu.

Covid-19 dolayısıyla her gün birbirine yakın sayılarda kişinin yaşamını yitirmesine karşın durumun neredeyse normalleştiğini gözlemliyoruz.

Tedbirlerin gevşemesi, sağlığın turizme, büyük sermayeye feda edilmesinin bedeli büyüyor.

Sağlık çalışanlarının yükünü olağanüstü arttıran koronavirüs mesaileri, sınırları zorlamaya başladı. Covid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının sayısı çoğalıyor. Yeniden kayıplar başladı.

TEST FİYATLARI

Konuyla ilgili can sıkıcı bir başka gelişme de test fiyatlarındaki artış.

Yurtdışına çıkarken, yaptırılması zorunlu tutulan PCR testlerinin fiyatı 110 TL'den 250 TL'ye yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, belki konunun enflasyon ve döviz kurlarıyla ilgisini açıklar.

Galata restorasyonu: 11 milyon TL

Bir önceki yazıda, darbeli kırıcı aletlerle işlem yapılan Galata Kulesi restorasyon projesinin ihalesine ilişkin sorular yöneltmiştim.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, büyük tepki toplayan görüntülerle ilgili kulede basın toplantısı yaptı. Oradaki açıklamalarını okurken öğrendik ki; AKP İstanbul İl eski yöneticisi Sevilay Tuncer'in şirketi E.S. Yapı ihaleyi 11 milyon TL bedelle üstlenmiş. 22 Haziran 2020 tarihinde ihaleye çıkılmış.

Ancak ihalenin usulüyle ilgili bir bilgi göremedim. Ersoy, kullanılan yöntemin kendilerini de “çok rahatsız ettiğini”, kamuoyunun duyarlığına ise memnun olduklarını söylemiş. Ancak aynı Ersoy, İBB'nin açıkladığı videoyla tepkiler büyürken paylaşıp kısa süre sonra sildiği tweet tam aksini söylemişti. Genel müdür bir doktorun zorunlu müdahalesinin de pekala işkence gibi algılanabileceği benzetmesiyle hilti ile sökümün zorunlu olduğu savunmasını yapmış, bu tweet'ini Es Yapı'nın sahibi Sevilay Tuncer de hemen paylaşmıştı. Şimdi anlıyoruz görüntüler sosyal medyaya yansımasa o hiltili söküm sürecekti.

Olay derslerle dolu.

Galata Kulesi'nin restorasyon skandalı; demokratik tepkinin, sosyal medyanın, açık ihale yapmanın, kamuoyu denetiminin ve liyakatin önemini gösteriyor. Liyakat demişken, geçen yıl Cumhurbaşkanı kararıyla Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan, Okçular Vakfı Kurucu Genel Sekreteri ve eski Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Erol Ökten'in, restorasyon alanındaki yeterliliği konusunda pek çok okur mesajı geldiğini not düşeyim.

Cengiz'in 50 milyon teşvikli oteli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Rize'deydi. Erdoğan'ın Cengiz İnşaat'ın Rize sahilindeki yeni otelinin açılışına katılabileceği haberleri de yerel basında yer aldı.

160 milyon TL yatırıma mal olduğu belirtilen 5 yıldızlı otelle ilgili olarak bir küçük önemsiz (!) ayrıntıyı paylaşalım.

Cengiz İnşaat, 2018 yılı Kasım ayında Rize'de yapılacak 5 yıldızlı bir otel için 49 milyon 630 bin TL teşvik aldı.

29 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik belgesine göre faiz desteği, KDV istisnası, yüzde 70 vergi indiriminin yanı sıra 6 yıl boyunca da sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak.

Kuğulupark'ın ağaçları

Okurum F.C'den gelen e-posta'yı küçük bir kısaltmayla paylaşmak istiyorum:

Çiğdem Hanım merhaba,

Sizin gibi ben de Kuğulu Park'a düşkünümdür. 3 yıl önceki gaddarca budama sonucu birçok ağaç tamamen kurudu, her gidişimde gözlerim doluyor. Başkanın astığı “daha gür daha yeşil olacaklar” pankartını hatırlıyorum. Bu budamaya kim karar verdi, hâlâ görevde mi? Çürümüştü dediler, şimdi metrelerce sopa gibi duran ölmüş gövdeler daha tehlikeli değil mi? Tekrar yanlarına yetişkin fideler niye bu 3 yılda dikilmedi?

Başkana da çektiğim fotolarla birlikte geçen ay mesaj atmıştım, cevap yok.

(…)Üzüntümü sizinle paylaşmak istedim.

Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.