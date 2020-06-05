“Kabine toto” mu ateş olan yerden duman mı çıkıyor?

Ülkede işler ne zaman ters gitse, Ankara'da “kabine değişikliği” senaryoları konuşulur. Birileri gönlünden geçenleri yazar, birileri ise akıllı tahminler yapar.

Yine öyle bir süreç yaşıyoruz.

Üstelik artık teknoloji de gelişmiş ve değişiklikler konuşulmakla da kalmıyor birileri belge görünümlü listeler de oluşturuyor.

Sol üst köşesinde Cumhurbaşkanlığı Forsu olan bir Türk Bayrağı bir dosyanın en üst kısmına yapıştırılıyor ve altına kelli felli bir “Cumhurbaşkanlığı Kararı” döşeniyor.

Eminim geçen çarşamba günü bana en az 50 kişiden ya da gruptan gelen “yeni kabine” belgesi sizlere de ulaşmıştır. “Eminim” diyorum çünkü, sokaklarda, kendi aralarında “şu bakan gitmiş, bu bakan gelmiş” diye konuşan onlarca insan gördüm.

LİSTEYİ ŞEKİLLENDİREN TAHMİNLER

Kitabın ortasından söyleyeyim: Liste, büyük ihtimalle “akıllı tahmin” listesi. Yeni gelenler ve yeri değişenler için “olsa olsa” diye başlayan tahminlere göre belirlenmiş. Bazı isimler de listeyi hazırlayanların gönlünden geçenler. Şimdi gelin isimler üzerinden tek tek geçip hangi tahminin etkili olduğuna bakalım:

Binali Yıldırım: Uzun zamandır Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı konuşuluyor. Kendisi bile unuttu bu söylentileri, listeyi yapan unutmamış.

Süleyman Soylu: Son istifa krizinin, yakın zamanda İçişleri Bakanlığı'ndan alınmasına yol açacağı düşünülüyor. Ancak başarılı görüldüğü için de vazgeçilemiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ondan uygun görülmüş.

Berat Albayrak: Ekonomide yaşanan sorunların faturası Albayrak'a kesildiğinden gideceği düşünülüyor. Görevden alınsa da kabineden alınmaz. O halde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı en uygun görev.

Mustafa Varank: Soylu giderse yerine biri lazım. Son Özel Kuvvetler ziyareti, istihbarat, savunma ve güvenlik projelerine özel ilgisi kendisine İçişleri'nin uygun görülmesini sağlamış.

Hakan Fidan: Yıllardır Dışişleri Bakanı olacağı konuşuluyor.

Fahrettin Altun: Son zamanlarda çok güçlendi. Zaten kabinede sayılır. Kendisine uygun bakanlık bulunamayınca Kültür Bakanlığı uygun görülmüş.

Mustafa Doğan İnal: Hukukçular Derneği, son dönemde gölge Adalet Bakanlığı gibi görülüyordu. Derneğin yöneticisi olduğuna göre Adalet Bakanlığı'na en yakın isimdir.

Mehmet Selim Bağlı: Zaten Bakan Yardımcısı. Aile ve Çalışma Bakanlığı bölünürse Çalışma Bakanı olma ihtimali en yüksek isim.

Alparslan Bayraktar: Enerji Bakan Yardımcısı. Eğer Cumhurbaşkanı bakanı görevden alırsa yerine yardımcısını atama ihtimali yüksek.

Fatih Şahin: Yıllardır “genç siyasetçi” diye anılıyor ve Gençlik ve Spor Bakanı olacağı konuşuluyor. Artık 41 yaşında ve daha fazla yaşlanmadan bu makama getirilmesi arzulanıyor.

Nail Olpak: MÜSİAD Başkanı. Listeye girmesi için yeterince özelliği var: İş dünyasından, sanayici, AK Partili…

Menderes Türel: Antalyalı olması dahi Turizm Bakanı yapılacağı tahminin en büyük dayanağı.

Mehmet Özhaseki: Tarım ve Orman Bakanlığı görevine neden uygun görüldüğüne dair bir tahminde bulunamadım.

DAHA GERÇEKÇİ İHTİMALLER

Malum ateş olmayan yerden duman da çıkmaz. Bu nedenle gelin kabine değişikliği iddialarının ciddi detaylarına da bakalım:

Süleyman Soylu, istifa edip vazgeçmesini anlatırken “Yarın belki başka bir şey olacak. Bu sefer ‘gitme' diyenler teşekkür edecekler” demişti. Bunu ilk kabine değişikliğinde görevden alınacağı beklentisine yormak mümkün. Soylu giderse, İçişleri Bakanlığı'na en yakın isim MİT Başkanı Hakan Fidan. Güvenlik bürokrasisiyle yıllardır birlikte çalışıyor ve Soylu giderse ortaya çıkabilecek büyük boşluğu bir tek o doldurabilir.

Berat Albayrak'ın görevinin değişmesini beklemiyorum. Ancak değişirse de daha önce Ali Babacan'da olduğu gibi Dışişleri Bakanı olması daha büyük ihtimal. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı bölünürse, Adnan Bali ve Naci Ağbal'ın kabineye girmesi de sürpriz olmayacaktır. Albayrak, Dışişleri Bakanı olursa, Mevlüt Çavuşoğlu da Turizm Bakanı olacaktır.

Antalya'yı kaybeden Menderes Türel'in ve Ankara'yı kaybeden Mehmet Özhaseki'nin kabineye alınarak ödüllendirilmesi son derece düşük bir ihtimal.

Fahrettin Altun'un Kültür Bakanı olacağına dair söylentileri daha önce de bir kaç değişik kaynaktan duymuştum. Ancak Altun, daha önceki basın danışmanlarının aksine, Erdoğan'ın iletişim stratejisini, gazetecilerle/medya kuruluşlarıyla diyaloğun ötesinde bir boyuta taşıdı ve bir sistem kurdu. O sistemi yaşatabilecek, aynı çizgiyi sürdürecek biri bulunmadan Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilmeyecektir.

Dolaşan listelerdeki gerçekçi bir boyut da bazı bakanlıkların bölünmesi. Hazine ve Maliye, Çalışma ve Aile, Turizm ve Kültür bakanlıkları bu bakanlıkların başında geliyor.

Zamanlama konusunda ise en erken iki ay, en geç dört ay diyenler var.