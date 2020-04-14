Adını siz koyun!

Sevgili okurlarım, Türkiye'de son derece acayip işler oluyor…

Bu işler olurken bir anlamda hepimiz, ülkeyi yönetenler tarafından kandırılmış oluyoruz.

Süleyman Soylu'nun istifasına bakalım.

Öylesine bir gaf, öylesine bir yanlış yaptı ki, bunun tamiri asla mümkün olmaz.

Böylesine bir istifa sonrasında makamında oturması, normal bir ülkede mümkün olamazdı.

O istifa aslında Türkiye'de bir süredir uygulanmakta olan ve adına “Başkanlık sistemi” denilen garipliğin tipik bir göstergesi idi.

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“Gariplikler” geçtiğimiz cuma akşamı başladı…

O gün Bilim Kurulu toplantısı yapılmış, Sağlık Bakanı gece saat 21 dolaylarında açıklama yapıp korona ile mücadele rakamlarını açıklamıştı.

Ne olduysa hemen sonra oldu…

Ve aynı gece, yarım saat sonra, saat 24'te başlayacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması İçişleri Bakanı tarafından bildirildi.

Ahali zaten büyük bir panik yaşıyordu.

Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce kişi marketlere hücum etti…

Ve yetişebilenler saat 24 dolaylarında evlerine sığındı.

Sonrası, 48 saatlik zoraki ev hapsi…

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Şimdi akla gelen bazı sorular var, yanıtı bilinmiyor.

-Cuma günkü Bilim Kurulu toplantısında bu acele yasak acaba konuşulmuş ve bu doğrultuda bir talep uzman hekimler tarafından Sağlık Bakanlığı'na iletilmiş miydi?

-Sağlık Bakanı ne demişti?

-Yoksa Sağlık Bakanı'nın bu yasak konusunda bilgisi ve onayı yok muydu?

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Dahası var!..

Türkiye'de uçan kuştan bile haberi olan Recep Bey'e, böylesine bir yasak kararı alınacağı önceden bildirilmiş ve onayı alınmış mıydı?

Alınmamış olması mümkün değildir.

Aksini iddia eden yalan söylemiş olur.

Eğer Sağlık Bakanı bu konuyu ihmal etmişse, mutlaka ama mutlaka İçişleri Bakanı tarafından onay alınmış olması gerekir.

İşin bu yönlerini ne yazık ki bilemiyoruz.

İşlerine gelmediği için bunu da toplumdan gizledikleri çok açık.

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Geldik pazar gecesine…

Yasağın bitmesine çok kısa bir süre kalmıştı…

Ve İçişleri Bakanı olan Soylu'nun istifasını öğrendik.

Allah Allah, neler oluyordu!

Sonraki gelişmeler daha da hızlı gerçekleşti…

Bakan Bey bir süre sonra istifasını geri aldığını açıkladı.

Recep Bey'e hayranlık sözlerini de gündeme getirmeyi ihmal etmedi.

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Akıllara o geç saatlerde yine sorular üşüşmeye başladı…

Süleyman Soylu, Recep Bey'e önceden haber vermeden istifa edebilir miydi?

Edemezdi.

O halde, cuma gecesi yaşanan market rezaletleri sonrasında kendisine Recep Bey'den sözlü bir tebligat mı gelmişti:

“Süleyman bizi zor durumda bıraktın, hemen istifa et…”

Bunun yanıtını da bilemiyoruz.

Peki hemen ardından istifasını niçin geri almak zorunda kaldı?

Bu sorunun yanıtını ise hiç bilmiyoruz!

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Sevgili okurlarım, komedi cuma gecesi yasaktan hemen önce başladı ve pazar gecesi sona erdi!

Sokağa çıkma yasağı milyonlarca insanımızı bir kez daha zor durumda bırakmıştı.

Önceden planlanması gereken ciddi önemlerin pek çoğu ne yazık ki alınmamıştı.

Evet, kimse bu iki gün içerisinde açlıktan ölmedi ama büyük zorluklar yaşamak zorunda kaldı.

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Şimdi tartışılan bir konu daha var…

Anlaşıldığı kadarıyla bu yasak bundan sonra da hafta sonlarında iki gün boyunca devam edecek.

Zira havalar artık ısındı, Türk Milleti'ni sıkıyönetim yasağı olmadan günler boyunca evde tutmak biraz zorlaşacak.

Bu yasak belki üç-dört gün, belki de daha uzun bir süre için uygulamaya konulacak ama pek işe yaramayacak.

Böyle söyleniyor!..

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48 saatlik bir yasak yaşadık ama neler oldu neler!..

Birbirlerinden habersizdiler…

Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı kopuktu.

İstifa oldu, sözüm ona geri aldırıldı.

Bakan Bey istifa ettiği için üzgündü ve vazgeçmek durumunda kaldı!

Komedi mi dersiniz, rezalet mi dersiniz, ciddiyetsizlik mi dersiniz…

Ne derseniz deyin ama sakın ola ki üzülmeyin.

En azından Türkiye'nin nasıl yönetilmekte olduğunu, devlet çarkının nasıl laçkalaştığını görmüş oldunuz.