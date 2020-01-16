Bu adam orada duramaz

Sevgili okurlarım, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları bu yıl temmuz ayında başlayacak…

Dünya üzerinde her daldan on binlerce sporcu bu oyunlara katılmak için çaba harcıyor… Zira olimpiyat oyunlarına katılmak öyle kolay bir iş değil.

Ülkeler, takımlar ve bireysel sporcular, kuralları önceden belirlenmiş bir sürü elemeden geçiyor ve başarılı olmak için çaba harcıyor.

Hem ülkeler ve hem de sporcular açısından, olimpiyat oyunlarına katılmak bile gerçek bir onur.

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Bizim de bazı sporcularımız Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışmaya hak kazandı.

Çeşitli dallarda gidecekler…

Tekvando, boks, güreş, judo ve atletizm…

Ama biri hariç hiçbir dalda takım düzeyinde katılma olanağı elde edemedik.

Bu başarıyı sadece kadın voleybol milli takımımız birkaç gün önce sağladı.

Uluslararası alanda en güçlü rakiplerle onlarca maç yaptılar ve en son aşama olan final maçında Almanya'yı 3-0 yenip bu muazzam başarıyı elde ettiler.

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Onlar Atatürk'ün kızları…

Onlar laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın sporcuları…

Futbolda ve öteki spor dallarının çoğunda olduğu gibi içlerinde lejyoner, bedelli ithal malı, devşirme falan yok.

Öz be öz bizim insanlarımız, Türk kızları.

Tokyo'ya gitme hakkını bilekleri, oyun güçleri ve zekalarıyla elde ettiler.

Böylesine büyük bir başarı millet olarak hepimizi gururlandırdı.

Ama bazıları hariç!..

Ve bunlardan biri, bu büyük başarı sonrasında ses verdi.

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Aynen şunları söyledi:

“Allah-u Teâlâ'nın ‘Örtünün, vücut hatlarınız belli olmasın' emrine karşı çıkarak AÇILIP SAÇILACAKSIN, kendini TEŞHİR edeceksin!!!

Sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin!!!

Dünya şampiyonu olsan ne yazar.

Müslüman kadın EDEP ve HAYA sahibidir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir.

Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler.

Ama erkeklerin huzurunda açık saçık olarak değil.”

Oha…

Bu şahıs kendi sosyal medya hesabında aynen bunları yazdı.

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İsmi Birol Şahin olan şahıs öyle sıradan biri değil, Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi belediye başkanı.

Düne kadar MHP'li idi…

Ve hiç sıkılmadan bunları söyleyebiliyor.

Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan!..

Geçmişine bakınca dinci partilerden, dinci sektörden geldiği ortaya çıkıyor.

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Bu utanmazca sözleri kamuoyunda büyük tepki topladı…

Ve MHP tarafından dün bir açıklama yapıldı:

“Birol Şahin bu çirkin paylaşımı nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür.”

Partisinden derhal, en kısa zamanda, Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmesi gerekir.

Ancak küstahlığını dün de şu sözlerle sürdürüyordu:

“Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçim çok. Art niyet taşımıyoruz. Biz İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenlerin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle kıyafetler giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haramdır.”

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Karşımızda iflah olması mümkün olmayan bir “Kafa yapısı” var.

Bu ülkeyi yönetenler, o kafa yapısında olanlara böylesine ödün verdikçe, lâik Cumhuriyet ilkesini paspas gibi çiğnedikçe, devleti ve özellikle milli eğitimi bu dincilerin ve tarikatçıların ellerine oy uğruna teslim ettikçe, piyasaya daha nice Birol Şahin'ler çıkacaktır…

Ve çıkmaktadır!

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Sevgili okurlarım, bunları niçin yazmak zorunda kaldığıma gelince…

Bu iktidar döneminde Türkiye'de şu veya bu nedenle, haklı veya haksız, 100'den fazla belediye başkanı görevden alındı.

Görevden alma yetkisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya aittir.

Birkaç satırlık bir yazı yazar ve işi bitirir!

Şimdi Süleyman Soylu'dan beklenen, bu adamı derhal görevden alıp o makamdan uzaklaştırmaktır.

Aksi takdirde “Bu kafa” 2024 yılına kadar belediye başkanlığını güle oynaya sürdürecek, görevine devam edecek, aynı kafayı taşıyan yobaz kesimine örnek olacak ve yol açacaktır.

Görelim bakalım, Süleyman Bey ne yapacak!

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Bence şöyle diyecektir!

“Bu olay nasıl olsa unutulur. Oy potansiyeli olan bu değerli arkadaş başkanlıkta devam etsin, ileride bize lâzım olur! Gün gelir bizim partiye transfer ederiz!..”

Bu adama bile dokunmaları mümkün olmazsa, yazıklar olsun bu iktidara…