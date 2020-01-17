Şimdi de Libya macerası

Sevgili okurlarım, 2011 yılında durup dururken Suriye macerasına girdik, aldık başımıza belayı…

Sonucunu hepimiz biliyoruz!

Türkiye Cumhuriyeti olarak bu macera uğruna milyarlarca dolar harcadık. İş bu kadarla kalsa yine iyi idi!..

Sınırımızdan içeriye dört milyon Suriyeli girdi. Ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısı altüst oldu.

Sadece Suriyeliler değil, bir sürü ülkenin insanları da girdi.

Böylece sığınmacı sayısı beş milyonu geçti.

★★★

Suriye'de bir iç savaş vardı ve bizimkiler bu işe (ABD'den gelen talimat doğrultusunda) hemen balıklama daldı. Amaçları ABD'ye hoş görünmek ve Esad rejimini devirmekti ama nasihat aldılar!

Esad zor günler yaşadı ama yerinde duruyor. Fakat ülkesi harabeye döndü.

Biz şimdi milyonlarca işsiz güçsüz Suriyeliyi Türkiye'de besliyoruz.

Bizim insanlarımıza sağlanmayan olanaklar onların emrinde ve hizmetinde.

Suriye olayı başımıza bela oldu.

Bu rezaleti kendimiz yarattık.

Başka bir deyişle kendimiz ettik, kendimiz bulduk!

★★★

Şimdi bizi yeni bir bela bekliyor.

Libya macerası kapımızda…

Libya'da bir iç savaş var. Kimin eli kimin şeyinde belli değil. Kabileler, aşiretler, silahlı güçler vesaire birbirleriyle kanlı bıçaklı savaşıyor.

Bizim iktidarın destek verdiği Serrac yönetimi başkent Trablus ve çevresine sıkıştı. Bunlar İslamcı… Bizimkilerin dostu!

Öbür yanda ise general Hafter, ülkenin çok büyük bir bölümünü ele geçirmiş

durumda. Bizimkiler ona düşman!

Evet, şu anda çatışmalar hafiflemiş, geçici ateşkes ilan edilmiş olsa bile, Libya'da yakında yine kan gövdeyi götürmeye başlayacak…

Ve biz oraya asker gönderip iç savaşın tarafı olacağız.

Ne işimiz var bizim Libya'da?

Suriye'de olduğu gibi Libya'dan da gelecek olan şehit cenazelerini mi bekleyeceğiz?

★★★

Partili cumhurbaşkanı Recep Bey geçenlerde ilginç bir konuşma yaptı ve şöyle dedi:

“Muharip (savaşçı) güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimiz içinden değil. Farklı ekiplerden güçler orada çalışacak.”

Kimdir bizim adımıza Libya'da savaşacak olan o farklı güçler?

Bana sorarsanız, Japon askerleri olmayacağına göre, adına Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) denilen paralı askerler…

Türkiye'de maaşa bağlanmış olan terörist güruhlar.

Bunlar profesyonel teröristtir.

Parayı kim verirse tetiği onun adına çekerler.

★★★

Unutmayalım, bunlar Suriye'de yıllardan beri Türkiye adına (!) savaşıyor. Türk vatandaşı falan değiller.

Ama maaşlarını Türkiye'de alıyorlar.

Kışlalarının, üslerinin Şanlıurfa'da olduğu söyleniyor.

Eğitimleri ise Türk subayları tarafından veriliyor.

Dikkat ediniz, bu güruh konusunda her şey devlet sırrı! Bir tek açıklama bile yapılmıyor.

Esad'a karşı savaştılar, şimdi Libya iç savaşında yine bizim adımıza savaşacaklar.

Recep Bey'in sözünü ettiği “Farklı ekipler, farklı güçler” işte onlar.

Amaç ise belli:

“Libya çöllerinde Mehmetçik şehit olursa yıpranırız. İyisi mi cepheye bu paralı askerleri sürelim, onları savaştıralım!”

★★★

Peki Libya çöllerinde komuta kimde olacak, Recep Bey onu da şöyle açıkladı:

“İşin koordinasyonu bizim üst düzey askerlerimizde, korgenerallerimizle birlikte emir komuta zincirini elinde tutan ekiplerimizde

olacak.”

Adına ÖSO denilen ve emrimize giren paralı askerlerle birlikte, tahmin ediyorum ki Mehmetçik de şimdi Libya'da. İç savaş yeniden kızıştığı anda Fizan çöllerine sevk edilecekleri kesin.

Gelişmeler bu doğrultuda.

Ancak bu gibi konularda ne yazık ki Türk Milletine en ufak bir bilgi bile verilmiyor. ABD, Rusya gibi bir sürü ülkenin bildiği gerçekler bizden saklanıyor.

★★★

Suriye macerasına, Ortadoğu bataklığına bir girdik, bir türlü çıkamıyoruz. Üstelik Suriye bizim sınır komşumuz. Giriş çıkış epeyce kolay, hem de ucuz!

Ama Libya deniz aşırı bir ülke.

Sanırım bizi yönetenler Suriye olayından ders almadılar ki, şimdi ikinci bir bataklığa, Libya bataklığına her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz.

İç savaş yeniden hızlandığı takdirde ne yapacağımızı, Türk askerinin hangi çatışmalarda nasıl görev alacağını hep birlikte öğrenmeye çalışacağız…

Neler olacağını merakla beklerken, akıllarda hep bazı sorular olacak:

Ne işimiz var bizim Libya iç savaşında?

Bu iç savaşa bizden başka katılmaya kalkışan ikinci bir ülke var mı?

Bu olayın yüksek maddi ve manevi maliyetini kim ödeyecek?