Yemek listesi ve cezaevi gerçekleri

Sevgili okurlarım, emekli kurmay albay Suat Aytın'dan dün gelen e-posta mesajını belgesiyle birlikte ve üzerinde hiçbir yorum yapmadan sizlere aynen iletiyorum.

“Sayın Çölaşan, bugünkü (dünkü) ‘Mamalar ve cezaevlerinde iaşe bedeli” başlıklı yazınızı okuyunca aklıma zindan günleri geldi.

Ben ‘Balyoz kumpas davası' ile 45 ay Silivri Zindanı'nda ikamet (!) ettim.

Size kaldığım döneme ait haftalık yemek listesini gönderiyorum. Görüleceği gibi yemekler çok kötü denemez.

Zaten asker olarak aç susuz kaldığımız için bizi olumsuz etkilemedi diyebilirim.

Hatta bazı yemekler diyet olarak dağıtılırdı. Şahsen biz diyet yemeği alır ve çay semaverinin kaynayan suyunda kendi yağı ve garnitürü ile bir kez daha pişirirdik.

Örneğin kuru fasulyeyi yağsız ve tuzsuz alır, yağ ilavesiyle yaklaşık bir saat bir kez daha sıcak suda yemek haline getirirdik.

Hatta bir kısmını ayırır ertesi gün piyaz yapardık.

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Yemek meselesi cezaevlerinde belki de üçüncü dördüncü sıradadır bence.

Esas sorun adil ve hızlı yargılanmadır.

Köklü bir adalet reformuna ihtiyaç olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Suçsuz insanların bir gün bile hapiste olmaması gerekir.

Unutmayalım, insanlar içeride tutuluyor ama onların yüzlerce, binlerce yakını da dışarıda ıstırap çekiyor.

Ben “Balyoz Kumpasının Belgesi” kitabımda şöyle yazmıştım:

‘Hakim ve savcılar staj döneminde birkaç gün cezaevi içinde kalmalı ve o koşulları yaşamalıdır. Tahminim odur ki tutuklama kararlarını verirken daha adil olacaklardır.'

Bu arada önceki bir yazınıza da açıklık getirmek istiyorum.

Silivri Cezaevi'nde kaldığımız dönem elektrik sarfiyat bedeli tutukludan her aybaşı alınır, su ise ücretsizdi. Eğer cezanız onaylanır ise tahliye olduğunuzda yemek ücreti sizden alınır.

Bizim gibi beraat ederseniz yemekler devletin ikramı olur!

Ama sıra tazminat ödemeye gelince iş zorlaşır.

Tazminat almaya hak kazanırsınız ama aradan dört yıl geçmesine rağmen beklersiniz. Burası Türkiye!

Selam ve sevgilerimle… Özgür ve sağlıklı günlere.

Suat Aytın. Emekli Kurmay Albay.”

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Gerçekleri dile getiren Suat albayıma çok teşekkür ediyorum…

Özellikle göndermiş olduğu haftalık yemek listesi, sanırım Türkiye'de ilk kez yayınlanmış olacak.

İki gün önce de yazmıştım…

Kahvaltı dahil günde 10 liraya cezaevlerinde yatmakta olan 260 bin tutuklu ve hükümlüyü üç öğün sağlıklı beslemek için bir mucize gerekir.

Demek ki her konuda işi zor olan Adalet Bakanlığı o mucizeyi gerçekleştiriyor!