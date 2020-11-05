Beklenen İzmir depremi Ege’yi vurabilir

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin hasar raporunu çıkarmak gerekiyor. İzmir ve Manisa'ya etkileyen depremde 114 vatandaş hayatını kaybetti, binden fazla insan yaralandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre İzmir'de 11 bina ve 172 bölüm, Manisa'da 1 bina yıkıldı.

Yıkılan 12 binanın dokuzu, 172 bölümün 169'u, biri hariç bütün can kayıpları İzmir Bayraklı'dan…

Neden mi?

BAYRAKLI'NIN YÜZDE 35'İ RİSKLİ

Depreme yol açan fay Kuşadası Körfezi'nin açıklarında, Sisam Adası'nın yakınından geçtiği için sahildeki Bayraklı ve Manavkuyu Mahallesi en ağır hasarı gördü.

İzmir Körfezi'ni denize doğru bir “U” harfi şeklinde düşünürsek, Bayraklı bu çukurun en dip noktasında yer alıyor.

İlçenin kurucu Belediye Başkanı Hasan Karabağ, çocukluğunun geçtiği Manavkuyu'nun tarla olduğunu hatırlatıyor. Yapılaşmanın 40 yıl önce başladığı Manavkuyu'ya, gökdelenlerden ötürü “İzmir'in Manhattan'ı” deniliyor.

Karabağ, bu manzara üzerine 2009'da Deprem Etüt Merkezi'ni (DEM) kurdu. DEM, başvuranlara ‘Deprem Risk Değerlendirme Raporu' verdi.

DEM'in verilerine göre Bayraklı'da 341 binada 8004 bağımsız bölüm için rapor hazırlandı. Yüzde 35'ine “Riskli” diye görüş bildirildi.

BARIŞ SİTESİNİN ALTI HAVUZ GİBİ…

Bu binalar arasında, depremde yıkılan Doğanlar, Rıza Bey ve Yağcıoğlu apartmanları var. Tümü 1992-1999 yılları arasında inşa edildi.

Hiçbiri 2007'de çıkan Deprem Yönetmeliği'ne uygun değil. İnşaatlarında deniz kumu kullanıldı. Demir donatıları zayıf… Kolonları otopark ve iş yeri yapmak üzere kesildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilk belirlemelerine göre yıkılan binaların çoğunda ‘çıkmalar' var. Çıkmalar betonla kapatılıp eve dahil edilince binaların taşıyıcı sistemi bozuldu.

Rıza Bey Apartmanı ayakta duramayacak haldeydi.

Asıl vahim olan…

Barış Sitesi'nin zemini, deniz suyu birike birike kayganlaşmıştı.

İZMİR'İN ALTINDA 17 FAY VAR

Prof. Dr. Naci Görür'e göre 6.9'luk deprem İzmir'in altındaki 17 fayı hareketlendirmiş olabilir. Haritada görüldüğü üzere İzmir yarımadasını yukarıdan aşağıya kesen Çeşme, Gülbahçe ve Seferihisar faylarının etkilendiğini savunan Görür, jeotermal sularda sıcaklık ve debi artışının yaşandığına dikkat çekerek, “Şimdi İzmir daha sıkıntılı bir hale geldi” diyor.

Görür, asıl depremi kıyıya doğu-batı yönünde uzanan İzmir fayında beklediklerini söylüyor.

Bu fay Bayraklı'nın altından geçiyor.

Sisam değil de İzmir fayı kırılsaydı ne olurdu?

Görür, anlatıyor:

“Sadece Bayraklı'da değil İzmir'in tümünde büyük bir yıkım olurdu. İzmir'in nüfus ve inşaat yoğunluğu fazla olan Bayraklı gibi zemini çürük yerlerde, özellikle körfez kenarında bina yapılırsa 7 büyüklüğünde bir deprem can ve mal kaybı itibarıyla bugünküyle kıyas kabul etmez. Manisa'dan Aydın'a, Alaşehir'den Denizli'ye kadar ciddi bir sarsıntı ve yıkıma neden olur. İzmir'le sınırlı kalmaz, bölgesel bir deprem olur.”

522 BİN BİNA ELDEN GEÇECEK

Böyle bir senaryoya İzmir hazırlıklı mı?

Kesinlikle değil.

Düşünün ki son depremde yalnızca apartmanlar değil, Bayraklı'daki adliye binası ve Konak'taki büyükşehir belediye binası da hasar gördü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1999'dan önce inşa edilen apartmanları elden geçireceklerini belirtiyor.

İzmir'de bu şekilde kaç bina var, biliyor musunuz? 522 bin!

BİNAYA KİMLİK KARTI, ŞEHRE DEPREM PLANI

Görür, tüm binaların kimlik kartlarının çıkarılması gerektiğini savunuyor. Temelinden kullanılan malzemesine, mimarından müteahhidine, her bilginin kimlik kartına yazılmasını öneriyor.

“Ardından mikro bölgelemeyi esas alan bir kent planı hazırlanmalıdır” diyor.

Görür, şöyle devam ediyor: “Basit olarak, depremde hangi bölgeler güvenlidir ve kaç kat inşa edilmelidir, bunlar belirlenmeli. Böyle bir harita olduğu zaman Bayraklı ve çevresi kıpkırmızı görünecektir. Çünkü zemini çürük. Sen bu haritayı görsen Bayraklı'ya ruhsat ve iskan verir misin? Kenti oraya doğru genişletir misin? Orayı yeşil alan yaparsın. İlla bina yapacaksan, iki katlı ve hafif çelikten yaparsın. Gökdelen yapar mısın ya, yapamazsın! Bizlerde kapanın elinde kalıyor.”

İzmir, 6.9'u uyarı saymalı.

Bugünden tezi yok, beklenen İzmir depremine hazırlanmalı.

Vakit daralıyor.