Hayata kadeh kaldıralım

İzmir Depremi ve COVID-19 rakamlarının ağırlaşması nedeniyle bir süre gündemden düşen sahte rakı canavarı bu kez Bursa'da hortladı.

Üç insanımız hayatını kaybetti.

Altısı yoğun bakımda olmak üzere 11'i halen tedavi görüyor.

Polis sahte rakı satan iki kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin İstanbul'dan getirdiği 50 litre sahte rakı piyasadan toplandı.

Acıdır ki, ölümler katlanarak artacak.

Bu bir kehanet değil.

Çünkü rakıdaki Özel Tüketim Vergisi, son 10 yılda 51.48 TL'den 279.27 TL'ye çıktı. Bu da rakı fiyatını yüzde 443 arttırdı. Rakı pahalılaşırken, hızla yoksullaşan vatandaşlar evinde kendi içkisini üretmeye ya da sahte rakıya yöneldi.

Yüzey temizleyicileri veya dezenfektanlarda kullanılan etil alkole, öldürücü nitelikteki metil alkol karıştırarak, el altından ucuza satılıyor.

Ekim ayında en az 90 insan bu şekilde öldü.

Onlardan ikisi…

PARALARI YETMEDİĞİNDEN…

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yanık (74) ve Semran Çilenk Başkurt (67), 12 Ekim'de can verdi.

Yanık'ın otopsisine oğlu Özkan girdi.

Özkan, “Babam iki senedir parası yetmediği için sahte alkol alıyordu” dedi.

Jandarmanın yaptığı incelemede Turan Y. adlı kişinin ölümden iki gün önce Çömlekçi Mahallesi'nde pet şişeler içinde 25-35 TL'ye açık alkol sattığı belirlendi.

Turan Y.'nin arkadaşı olan emlakçı Celal A.'ya ulaşıldı.

Celal A., ifadesinde şöyle konuştu:

“Turan Y., iflas edince değişik işlere girdi. Bir yıldır piyasadan temin ettiği alkollerle içki üretiyordu. Turan'ın evinde, yaptığı kaçak içkilerden içtik.”

SAHTE RAKI İZMİR'DEN GELDİ

Celal A.'nın verdiği bilgiye göre ekim ayının başında kendisi, Turan Y. ve emekli işçi Niyazi Ö. İzmir'e giderek, kırtasiye çalışanı Hakan U.'dan dört bidon alkol aldı.

Bodrum'da, içine başka sıvı karıştırılan bidonlar, Çömlekçi Mahallesi'de markete satıldı.

Celal A., şöyle devam ediyor:

“Turan, buraya el yapımı alkol sattı. Alkollerin market aracılığıyla satıldığını tahmin ediyorum. Marketçi, Turan'a ‘Dün verdiğin kaçak alkolden iki kişi öldü' demiş.”

Polis, Hakan U.'nun İzmir Güzelyalı'daki evine baskın düzenledi. Evde 28 şişe sahte rakı, iki şişe kaçak şarap bulundu.

Hakan U., “İçmek içindi!” derken, sahte rakıları söğüşçü Müfit İ.'den aldığını söyledi.

Sonra da Müfit İ.'nin Konak'taki evine gidildi. Arama tutanağına göre, “İkametten yoğun alkol kokusu geldiğinin hissedilmesi üzerine” içeriye girildi.

Balkondaki bidonlarda 24 litre etil alkol, beşer litre açık rakı ve viski, 2.5 litre votka ile içki yapımında kullanılan aletler bulundu.

Müfit İ., etil alkolleri Kemeraltı'ndaki bir baharatçılardan aldığını iddia ederek, “Ben evimde bir yıldır alkol yapıyorum. Rakı ve viski yaparak, kendim içiyorum. Kesinlikle satmıyorum” diye konuştu.

Müfit İ., hala tutuklu bulunuyor.

Hakkında 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası'nın Düzenlenmesine Dair Kanun'a ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten dava açıldı. Alacağı birkaç yıl hapis, birkaç bin TL para cezası…

SATAN DA FAKİR İÇEN DE

İzmir-Bodrum hattında iki vatandaşın ölümüyle sonuçlanan sahte rakı trafiğinin dava dosyası bir Türkiye gerçeğini aşikar ediyor: Başta rakı olmak üzere bütün alkol ürünleri ÖTV'ler ve zamlar nedeniyle artık lüks tüketime giriyor.

Alkol tüketen dar gelirliler bütçeleri yetmediği için sahte rakıya yöneliyor.

Dünün ispirtosunun yerini bugün yüzey temizleyici, kolonyasının yerini dezenfektan aldı.

Sahte rakıdan can verenler ya emekli ya işçi ya da küçük esnaf…

Üretip satanlar farklı mı?

İddiaya göre, bir söğüşçü ucuza tedarik ettiği etil alkolden sahte rakı ve viski üretiyor. Bir kırtasiye işçisi bidonlara doldurup satıyor.

İki emekli marketlere veriyor.

İktidarın salgını bahane ederek, öncelikli alkollü mekanları kapatması, hafta sonu içki satışı yasağına başvurması, sahte rakıyı daha da yaygınlaştıracak. Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağında onlarca vatandaş sahte rakıya kurban gidebilir.

İmkansızlıktan ötürü sahte rakıya yönelenlerin cenazesini kaldıracağımıza…

TEKEL bayilerine yönelik yasağı kaldıralım.

Rakıdaki ÖTV'yi kaldıralım.

Ölüme değil, hayata kadeh kaldıralım.