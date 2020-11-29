Sarıgül, TDP’yi aralıkta kuruyor

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için hazırlıklarını bitirdi. Partinin adı, Türkiye Değişim Partisi (TDP) olarak belirlendi. TDP'nin tüzük ve programı yazıldı. Kuruluş başvurusu, aralık ayının üçüncü haftası gerçekleştirilecek.

TDP, CHP'nin mirasçısı ve sol bir parti olmayacak, ittifaklara katılmayacak.

Ankara'da, 3 Aralık'ta bir basın toplantısı ile TDP'yi kamuoyuna duyuracak olan Sarıgül, sorularımı yanıtladı.

– Neden yeni parti kuruyorsunuz?

İktidar yoruldu, heyecanı bitti. İktidar dünkü gazete, kimse okumaz. Muhalefetin de dermanı yok. Kurduğu ittifakların adını açıklama cesareti gösteremiyor. Dürüst siyaset yapmıyor. Çizgisini dahi belli etmiyor. Antalya'da başka, Diyarbakır'da başka, Trabzon'da başka konuşuyor.

– CHP'den farkınız ne?

CHP, sadece sahillerin partisi. Biz bütün Türkiye'yi kucaklamak istiyoruz. Kimsenin sofrasından pay almak istemiyoruz. Vatan sofrası kurmak istiyoruz.

– Sol parti olmayacak mısınız?

Sol ya da sağ olmayacağız. Bunlar Soğuk Savaş'ın kelimeleridir. Biz Türkiye'nin en demokratik partisi olacağız. Genel başkan partiyi iki seçimde iktidara taşıyamazsa istifa edecek. Delege ağalığına son veriyoruz. Başkanı üyeler seçecek.

– CHP'nin mirasçısı değil misiniz?

Değiliz. Ben eski CHP'liyim. Yeni CHP'nin görüşlerini doğru bulmuyorum.

– Ne demek istiyorsunuz?

12 Eylül öncesi CHP başka, bugünkü başka. Ben Bülent Ecevitlerin CHP'lisiyim. Şu an genel merkezde CHP'nin kodlarını bilen kimse yok. 12 Eylül'den önceki CHP demokratikti, her şey ön seçimle yapılırdı. Hakkaniyet vardı. Dün partiye kaydolan, milletvekili olamazdı. Sırasını beklerdi.

– Ecevit, Demirel ve Özal'ı kaynaştıracağınızı söylüyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Üçü de birbirinin rakibiydi.

Sentez yapmak istiyoruz. Demirel'in halka, esnafa ve köylüye yakınlığı. Özal'ın pratik çözümleri, Ecevit'in nezaketi ve zarafeti. Üçünden de alacaklarımız var.

– Cumhur İttifakı'na katılacağınız iddia ediliyor. Doğru mu?

Büyük bir haksızlık. Birinci turda ittifak demek, iktidara büyük sevaptır. Birinci turda her partinin adayını çıkarmasını istiyoruz. Parlamento seçimlerinde de ittifak düşünmüyoruz.

Başka bir şey söylemek isterim: CHP'nin HDP ile görüşleri uyuyor mu? Veya CHP ile Temel Karamollaoğlu'nun görüşleri ne kadar uyabiliyor ki bir araya geliyorlar? Birbirini sevmeyen, dünya görüşleri uymayanlar siyaset için bir araya geliyorlarsa biz bu oyunu bozacağız. İttifak sadece iktidarın işine gelir.

– O halde CHP ve HDP ilişkisine karşısınız.

HDP, Türkiye partisi olmak için mücadeleye girdi. O dönem yakın tanıdıklarım HDP barajı geçsin diye oy verdi. Ama HDP, Türkiye partisi olamadı. Terörle arasına mesafe koyamadı. Keşke reddetse de Türkiye partisi olsa… Demokrasiye katkısı olur. HDP'de bu yaklaşımı göremiyorum.

– Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu için ne düşünüyorsunuz?

Kesinlikle tahliye edilmeliler. İnsan olarak, bir silahlı eyleme katıldığı ve teşvik ettiği kanısında değilim. Evrakında ne var ne yok, bilmem. Silahlı eyleme katılmayan, bayrak ve toprağımıza laf etmeyen her kelime konuşulmalı ve yeri hapishane olmamalı.

– CHP ile Saadet Partisi'nin yan yana gelmesi yanlış mı?

Karamollaoğlu ile görüş ayrılıklarına sahibim. Bir araya geleceğimi sanmıyorum.

– Neden?

Madımak olurken, Karamollaoğlu'nun oraya gidip bakmasını ve kalabalığı kendisinin açıp (insanları) kurtarmasını beklerdim.

– Size göre Sivas meselesi kapanmadı mı?

Yok, hiç kapanmadı. Kapanmaz da. Çok üzüntü vericidir.

– DEVA ve Gelecek partilerine nasıl bakıyorsunuz?

Onlar zaten ülkeyi 20 yıldır yönetiyor. Onlara millete inanmaz.

İnce: Eğilimim parti kurma yönünde

Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucular kurulunu 4-5-6 Aralık'ta topluyor. Toplantıda, parti programı ve tüzüğü tartışılacak. İnce, “Program taslağımız var. Avrupa'daki çağdaş partilerin tüzüklerini tarıyoruz. Bizim partimiz cumhuriyetçi olacak. Kendimize sol ya da sağ demiyoruz” diyor.

İnce, halkın iktidardan da muhalefetten de memnun olmadığını belirterek, “Yakında memnuniyetsizler birinci parti olacak. Derdimiz, Türkiye'nin sorunlarına çare bulmaktır” diye konuşuyor.

İnce, mevcut yönetimden ötürü CHP'de kalma ihtimalinin azaldığını vurgulayarak, “Milletin arzusu ve benim eğilimim parti kurma yönünde” diyor.

Sarıgül de İnce de görüşmediklerini kaydediyor.