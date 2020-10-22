Ümit Özdağ’a ihraç yolu açıldı

İYİ Parti, 20 Eylül'de gerçekleştirdiği 2. Olağan Kurultayı'ndan beri olağanüstü günler geçiriyor. Partideki fay hattı, genel idare kurulu seçiminde “Oy verilmeyecekler” başlıklı listenin dağılmasıyla hareketlendi.

Listede adı birinci sırada yer alan İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile iltisaklı bir derneğin başkan yardımcılığını yaptığını savununca fay kırıldı ve büyük bir depreme yol açtı.

Peki, Özdağ neden böyle bir açıklama gereği hissetti?

İyi Parti kulisindeki senaryolar şöyle:

Bir: Libya'daki şehit MİT'çilerin kimliklerini açıklamasına ilişkin TBMM'ye iletilen fezleke, Özdağ'ı korkuttu.

Partinin ağır toplarından biri şu iddiayı dile getiriyor:

“Özdağ'ın, MİT fezlekesinden beri sıkıntısı var. Ürkektir. Hapse girse yaşayamaz. Bu dosya ile sıkıştırıldı.”

İki: Özdağ, genel başkanlık istiyordu. Akşener'in Kavuncu'yu liderliğe hazırladığını düşündü.

Üç: Grup başkanvekili olamayınca hamle yaptı.

AKŞENER SORDU

Doğrusu Özdağ, Kavuncu hakkındaki iddialarını 26 Temmuz 2020'de gerçekleştirilen İYİ Parti İstanbul İl Kongresi'nde de dile getirdi.

Kongreden önce Akşener'e gitti.

Bir genel başkan yardımcısına göre aralarında şu görüşme geçti:

“Akşener, ‘Bağlantıların vardır, belge bul ve getir' dedi. Özdağ getirmeyince Akşener, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradı. ‘Sizin elinizde bilgi varsa bildirin' dedi. İkisi de böyle bir bilgi olmadığını söyledi.”

Akşener'in “Devletin elinde bilgi yok” demesine üzerine…

Özdağ'ın “Devlet bir FETÖ'cüyü bir FETÖ şüphelisine söylemez” dediği konuşuluyor.

81 il örgütünden ihraç dilekçesi

Kavuncu'yu aradığımda, 81 il başkanı tarafından Özdağ'ın ihracı istemiyle hazırlanan dilekçeyi imzalıyordu. Dilekçede, “partinin organize bir halde ve daha önce planlanmış şekilde yıpratıldığı” ve Özdağ'ın “karanlık güçlere çanak tuttuğu” öne sürülüyor.

Kavuncu ayrıca, Özdağ hakkında hakaret ve iftiradan şikayette bulundu.

Telefonu açtığında çok öfkeliydi.

Bana anlattığına göre…

Üniversiteyi bitirdikten sonra 1997'de Kazakistan'da inşaat kimyasalı satan bir şirket kuruyor. Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'ne (KATİAD) katılıyor.

Derneğin 2007-2010 yıllarında başkan yardımcılığını üstleniyor.

Özdağ'ın kastettiği, işte bu dernek…

Kavuncu, katıldığı ve yönettiği tarihte derneğin FETÖ bağlantılı olmadığını, Türkiye devleti tarafından muhatap alındığını ifade ediyor.

2010'da Kazakistan'dan ayrılıyor.

KATİAD'a dönersek…

Anadolu Ajansı'nın 29 Temmuz 2016 günü “FETÖ'nün Kazakistan'daki faaliyetleri” başlıklı haberinde, 1995'te kurulan dernekte “Son üç yılda FETÖ bağlantılı iş adamlarının arttığına” dikkat çekiliyor.

Derneğin Kavuncu'dan sonra FETÖ'nün kontrolüne girdiği anlaşılıyor.

Kavuncu, kendisi üzerinden İYİ Parti'nin hedef alındığını savunarak, “Millet İttifakı'nı dağıttığınız zaman ekonomiyi tutmazsınız. İYİ Parti ittifakın ana kolonudur. Bu operasyona birileri ya farkında olmadan ya da bilerek maşa oluyor” diye konuşuyor.

Kavuncu'ya “Özdağ istifa etmeli mi?” diye sordum.

“Gerek kalmayacak” diyor ve ekliyor:

“Özdağ gibi, iftiralarla hareket eden bir zihniyet bünyenin dışına konulmalı.”

DİLEKÇELER İŞLEME KONULACAK

Özdağ'ın ihracına ilişkin dilekçeler, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın önünde birikiyor. Poyraz, “Dilekçe yağıyor. Burada hakaret, iftira ve hedef gösterme var. İşleme alıp sevk edeceğiz” diyor.

Usul şöyle:

Özdağ milletvekili olduğu için dilekçeler merkez disiplin kuruluna sevk edilecek. Kurul, Akşener'in onayını aldıktan sonra harekete geçecek.

Meclis grubu da soruşturma açacak.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da Özdağ'ın ihracına ilişkin “Temennim odur” diyor.

Özdağ: Kavuncu'nun FETÖ soruşturması var mı?

Özdağ'a “İstifa edecek misiniz? Ya da ihraç edilmeyi bekliyor musunuz?” diye sordum. Şöyle yanıt verdi:

“İstifa etmeyeceğim. 2007'den beri FETÖ ile mücadele ediyorum. İYİ Parti, FETÖ iltisaklı derneğin başkan yardımcısı ile Özdağ arasında bir tercih yapacak.”

İhraç isteyenlere şu soruları yöneltiyor:

– Haklı çıkarsam ne yapacaksınız?”

– Kavuncu ile ilgili FETÖ soruşturması var mı?

Kavuncu'nun adının Panama belgelerinde kara para aklamada geçtiğini ileri sürüyor.

Özdağ, şöyle devam ediyor:

“Fezlekeden korkmuyorum. MİT görevlilerini ilk açıklayan ben değilim. TBMM'deki açıklamalar için soruşturma yürütülemez. Kavuncu'ya ilk kez itiraz etmiyorum. Partinin kurucusu olmasını engelledim. Genel İdare Kurulu üyeliğine karşı çıktım. En son İstanbul adaylığına itiraz ettim. Ayrıca bana genel başkan yardımcılığı teklif edildi. Kabul etmedim.”