Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetimi Vali Demirtaş’ı ziyaret etti

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetim kurulu olarak Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'a ziyarette bulunduk. Ziyaret sırasında sayın valimize ÇGC olarak yapacaklarımızı anlattık, ondan da Adana için yapılacak yatırımları dinledik. Sayın vali, çok önemli mesajlar verdi. Petrokimya ve enerjide Türkiye'nin yeni ekonomi üslerinden biri haline gelecek Ceyhan'da kamulaştırma ve imara yönelik tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi. “Bu yıl bölgede yeni yatırımların temel atma törenlerini göreceğiz” dedi. Vali Demirtaş,” Sadece Adana'ya değil ülkemiz ekonomisine hamle yaptıracak Ceyhan bölgemizle ilgili güzel gelişmeler var. Sizlerle paylaşmış olayım. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi yakınlarında 15 bin dönümlük alanı Kimya OSB olarak belirledik. Burada Adana Sanayi Odası, üniversitelerimiz ve kamu kurumlarımızla yani Adana olarak söz sahibi olacağız. Çekeceğimiz yerli ve yabancı yatırımcılarla gelişmiş bir Adana'nın ortaya çıkarılması için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin de yer alacağı havzada dev yatırımlar için bölgelerin belirlendiğini, kamulaştırmadan imara çalışmaların tamamlandığını söyledi. ÇGC yönetimine yeni seçilen arkadaşlardan ve yönetim kurulu üyelerinin sayısının artmış olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. “Elbette bu heyecan yaratır, yeni projeleri beraberinde getirir” dedi.

Yeni yönetim olarak değer katacak projeler üreteceğiz

Vali Bey'i ziyarete Cafer Esendemir'in başkanlığında, Başkan Vekili Mustafa Özke, Başkan Yardımcıları Mehmet Serbes, Mehmet Uluğtürkan, A. Engin Kanber, Yasemin Atasoy, Genel Sekreter Sefa Saygıdeğer, Genel Sekreter Yardımcısı Süreyya Uri, Mali Sekreter Yardımcısı Hüseyin Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri Mutlu Mete, Vahap Ünkat, Jale Karaşahinoğlu ve Kadir Adıyaman olarak gittik. Bu dönem cemiyette güçlü bir kadro oluştu. Genellikle gazetelerde patron, müdür ya da temsilci düzeyinde olan arkadaşlar… Çok iddialı projelerimiz var. Zaten Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir de yeni yönetiminde yer alan gazetecilerin sadece yayıncılık görevlerini yerine getirmekle yetinmeyen, bu kente katkı sağlamaya çok istekli kişilerden oluştuğunu belirterek, “Yenilediğimiz hizmet binamızla, yaptırdığımız sosyal tesislerle önemli mesafe kat ettik. Şimdi mesleğimizin gelişimine katkı sağlayacak, kente artı değer kazandıracak projelere odaklanıyoruz. Bu çerçevede kurumlarımızla işbirliği yapacağız” diye vizyonumuzu çizdi. Evet, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti olarak Adana'ya ve üyelerimize hizmet için kolları sıvadık. Cemiyetimize gelir getirecek önemli projelerimiz var. Üye sayısının artmasıyla öneriler ve projelerde çoğaldı.

Örneğin her yıl yapılan Lezzet Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı gibi etkinliklerde cemiyet olarak aktif rol almak istiyoruz ve buralardan çıkacak ilanların cemiyet tarafından kurulacak reklam ajansından geçmesini planlıyoruz. Buna ileride belediyeler de dahil olacaktır elbette. Böylece hem gazetelerimize daha fazla reklam girerken hem de cemiyet para kazanacak. Biz cemiyetimizin gelirlerinin nasıl artırılacağının derdinde olacağız. Arkadaşlarımız bu konuda çok güzel önerilerle geldi. Bunların arasında şunlar var:

ÇGC'nin sosyal medya sayfalarının açılması, mevcut internet sitesinin yenilenmesi, kurulacak ‘ÇGC Kadın Komisyonu' organizasyonuyla tiyatro, toplantı içeren ‘8 Mart' etkinliği düzenlenmesi, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın her yıl çıkardığı Karnaval Gazetesi'ne ÇGC üyeleri tarafından içerik desteği sağlanması, Karnaval Komitesi'nden ÇGC'ye gelir sağlanması kapsamında reklam sayfası talep edilmesi, kurulacak ‘ÇGC Kültür Sanat Edebiyat Komitesi'nin ‘Kitap Günleri', ‘Şiir Günleri' gibi etkinlikler düzenlemesi, ‘ÇGC Basın Özendirme Yarışması'nın daha etkin hale getirilmesi, hazırlıklarına daha erken başlanılarak ve ödül miktarlarının daha teşvik edici hale getirilmesi, ÇGC Eğitim Komitesi'nin öncülüğünde ‘Eğitim Akademisi' kurulması, mesleki, güncel konularda uzman, duayen gazeteci ve İletişim Fakültesi akademisyenleriyle seminerler, konferanslar gibi etkinliklerin düzenlenmesi, baro ile işbirliği yapılarak üyelerimizin yazdıkları haberlerden kaynaklı olası hukuk işlemlerine destek verilmesi, üyelerimizin konut ihtiyacına yönelik kooperatif, TOKİ yöntemleriyle yerel yönetimlerin desteği alınarak bu yönde çaba gösterilmesi, ÇGC üye kartı ve ÇGC rozeti yaptırılması, gazeteci arkadaşlarımız için lokalimizde ekonomik bedelle öğle yemeği imkanın araştırılması, duayen gazetecilerimizin evinde bulunan fotoğraf makinesinden daktiloya medyaya dair eski materyallerin yer alacağı bir ‘Basın Müzesi' oluşturmak için çalışma yapılması, ÇGC'nin kuracağı ajans ile kurumların reklam ve ilanlarında komisyon alınarak cemiyetimize gelir sağlanmasının araştırılması, aynı çerçevede ulusal gazetelerin iadelerinin geri dönüşüme gönderilirken aracılık yapılması ve böylece gelir sağlanması konularında araştırma ve çalışma yapılması, Altınkoza etkinliğinde ÇGC Ödülleri'nin gündeme getirilmesi, Hacı Sabancı gibi birçok Adanalı ünlü için anma günü düzenlenmesi, Hiltonsa, Sheraton spor salonları gibi sosyal tesislerle indirim anlaşması yapılarak üyelerimizin yararlandırılması, ÇGC Korosu'nun gelir getirecek şekilde faaliyet göstermesi…

Bunlar projelerden bazıları daha da başka güzel projelerimiz olacak.

Bizi izlemeye devam edin diyorum.

BAŞSAVCIDAN MÜJDELİ HABERLER

Adana Adliyesi'nin genç, dinamik ve çalışkan Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ile bir vesileyle güzel bir sohbet yaptık, müjdeli haberler aldık. İnşaatı oldukça uzun zamandır süren yeni adliye binası ile ilgili… Sayın başsavcı binanın yüzde 90 oranında tamamlandığı ve seneye bitirileceğini beklediği müjdesini verdi.

Biliyorsunuz orada müteahhitle, ihaleyi veren kurum olan Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi'nce sorunlar yaşanmış ve ihale feshedilmişti.

Ancak şimdi binanın yüzde 90'ı bitmiş ve kalan yüzde 10'unun da bir yıl içinde bitirilmesi planlanıyormuş.

Başsavcı Yurdagül, “Mümkünse burayı 2020 yılının Eylül ayı içinde yeni adli yıl başlarken yetiştirmek istiyoruz” diyerek muhtemel bir tarih de verdi.

Adliye buraya taşınınca şu an kullanılan mevcut bina, icra daireleri ve bazı başka mahkemeler tarafından kullanılacakmış. Taş bina denilen eski adliye binası ise İdare Mahkemesi olarak devam edecekmiş.

Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül, 15 Temmuz krizi ile birlikte yaşanan hakim ve savcı eksikliğinin de giderek tamamlandığını ve şu an iyi bir sayıya geldiğini söyledi, yakında savcılar adliyelerde duruşmalara çıkmaya başlayacaklar bilgisini verdi.

Sayın başsavcı, bize arabuluculuk ve yeni adli sistemleri de anlattı. Arabuluculuk kurumu gayet iyi gidiyormuş memnuniyet derecesi iyi imiş ve bunun kapsamı genişleyerek devam edecekmiş.

Üstelik şimdi yeni bir sistem üzerine de çalışılıyormuş, bu sistem ceza üzerine daha işin başında pazarlık konusu olan bir sistemmiş. Bu sistem de uygulamaya girince çok sayıda dava artık yıllarca sürmek yerine kısa zamanda çözülecek” dedi.

Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül bir de ilginç bir şeyden söz etti; her yıl adliyelerin ceza ve hukuksal yükü yüzde 10-15 oranında artıyormuş. “Artık Japonya'dan birisiyle bile internet üzerinden bir sorun yaşayabiliyorsunuz, dolandırıcılık, taciz, hakaret gibi olaylar oluyor ve bu dava konuları oluyor. Her yıl bu yükün yüzde 10-15 artması demek iş yükünün birkaç yılda iki kat artması demektir ki buna ne bina ne da hakim ve savcı dayanır “diyor.

Gerçekten de hakim ve savcılarımızın işleri hayli zor. Sayıları artsa da dosyalar da artıyor ve sıkıntılar sürüyor. Bir taraftan da devlet, bu sıkıntıyı azaltmak için arabuluculuk gibi veya seri yargılama gibi yeni yöntemler çıkartıyor.

Allah hakim ve savcılara da davası olanlara da yardım etsin.