Çözüm değil

Günlük 3 saat vakit verdiler, nefes alın girin evinize dediler. Hem de bu sefer bizi ziyaret etmek isteyen çoluk çocuğumuzun bile bizi görüntülü aramasını tembihleyerek kapattılar. Çünkü biz aciziz, kendimizi koruyamayız.

Korunmamız lazım. Pardon, bir de 20 yaş altı gençler var kapatılan. Dengimiz! Yine de biz onlardan bu sefer daha şanslıyız. Çünkü onların dışarıya çıkma saatlerinde online eğitimleri var. Çok şükür bizim yok. Yani 3 saatlik bir serbest zamanımız var. Çılgınca yaşarız artık.

Değerli Okurlar, biz 65 yaş üstü kesim inanın akıllı insanlarız. Hiçbir vasfımız olmasa bile deneyimimiz var. Ne sürünmek isteriz ne de muhtaç olmak. Biz kendimizi onun bunun aklına ihtiyaç duymadan koruruz ama yönetenler bizi, bunlar “tarihi eserdir aman korumak lazım” diye sınıflandırırlarsa mental ve fiziksel olarak restore dahi edilemeyecek hale geliriz. Siz bizleri bırakın da işi gücü duran insanlar için tam bir kapatma yapın ki, daha fazla ocak sönmeden şu illet tez zamanda çekip gitsin.

Benden size keyifli bir alıntı. Damarımıza basmayın sonsuza dek kazık dikeriz…

“Altmışbeş yaşını geçmiş bir hanımefendi bankaya gitmiş.

Fişini almış, sırası gelmiş vezneye gitmiş.

-Hesabımdan 500 TL çekmek istiyorum.

demiş.

Veznedeki genç memur itiraz etmiş:

-Hanımefendi 3.000 TL'nin altında para çekecekseniz,

ATM'den çekeceksiniz. Kuralımız böyle.

Kadın bir düşünmüş:

-O zaman hesabımdaki tüm parayı çekmek istiyorum.

demiş.

Veznedar bir oflamış, bilgisayara kadının müşteri numarasını girmiş,

ekrana bakınca gözleri fal taşı gibi açılmış:

-Hanımefendi, hesabınızda 1.000.000 TL var.

Bu kadar bir meblağı ödeyemeyiz ki, önceden haber vermeniz gerek.

Bu kadar paramız yok.

Talebinizi alayım, yarın size bu parayı ödeyelim.

Kadın sormuş:

-Peki en çok ne kadar ödeyebilirsiniz?

Ne kadar paranız var?

Genç veznedar kasasına bakmış, yanındaki veznelerde ne kadar para olduğunu sormuş:

-Şu anda en çok 200.000 TL ödeyebilirim hanımefendi.

Kadın gülümsemiş:

-Tamam o zaman hesabımdan 200.000 TL çekmek istiyorum.

Veznedar kasasından paraları çıkartmış, yandaki kasalardan da borç alarak 200.000 TL toparlamış.

Hepsini saymış, kadına imza attırmış,

parayı kadına vermiş.

Kadın hiçbir reaksiyonda bulunmamış.

Veznedar:

-Tamam değil mi hanımefendi, buyurun işte paranız.

Kadın:

-Tamam değil, şimdi hesabıma 199.500 TL yatırmak istiyorum.

Veznedar kıpkırmızı olmuş,

ama 200.000 TL içinden 500 TL ayırıp kadına vermiş.

Kadın 500 TL'yi alıp bankadan çıkmış..

KISSADAN HİSSE:

65+ yaşı küçümsemeyin.

ATM’den cekmeyi bilmeyebilirler

ama sizi vezir de edebilirler,

rezil de.”

SON SÖZ: “Kalıyoruz! Kuş olup uçmak isterken, Ağaç olup kök salıyoruz.”

CAN YÜCEL