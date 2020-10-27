Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

“ANITKABİR'e öyle Bayraklı Sahiline mangal yakmaya gidilir gibi gidilmez!

2-3 gün önceden gideceksin ADAM gibi saç sakal tıraşı olacaksın… Hanımı da göndereceksin kuaföre o da saçını başını düzelttirecek..

Çoluk çocuk aynı şekilde… Kunduralar boyanacak. Sabah erken kalkıp sakal tıraşı olacaksın… Koyu renk takım elbise giyip kravat takacaksın. Yakana da ATATÜRK rozetini…

En yakın çiçekçiden en az adam başı birer karanfil alacaksın…

Arabanla gidiyorsan…

ANITKABİRE 1 km. kala radyonu CD çalarını kapatacaksın. Öyle! Aslanlı yola gireceksin… O yol 5 santimlik çim boşluğu bırakılarak döşenmiştir. Kafanı yerden kaldırma diye… O yol 262 metredir. Aslanlı Yol'un sağ ve solunda bulunan 24 aslan, ”24 Oğuz boyunu” temsil ediyor. Türk kültüründe güç sembolü olduğu için seçilen aslan figürlerinin çift olması milletin ”birlik ve bütünlüğünü” vurgularken, aslanların kedi gibi yatar pozisyonda olması ise bu büyük gücün ”barışseverliğini” sembolize ediyor..

BUNU UNUTMA… Hatırla! Orada bir bayrak direği göreceksin… O öyle alelade bir direk değil… 33,5 metre uzunluğundaki bayrak direğini 1946 yılında yüreği ATATÜRK sevgisi ile dolu Nazmi Cemal adlı bir Türk vatandaşı ABD’den gönderdi. Direğin sen 29,5 metresini görebileceksin..

KAFANI KALDIR BAK! Ata'nın kabri 40 tonluk yekpare mermerden yapılan ‘Sembolik Lahit'in yaklaşık 7 metre altındaki mezar odasında bulunuyor Türk Milleti'nin kalbine gömdüğü Atatürk, Selçuklu-Osmanlı kümbet mimarisine göre yapılmış sekizgen şeklindeki mezar odasında “VATAN TOPRAĞINDA” yatıyor. Suriye'deki Caber Kalesi,

Kore'deki Türk şehitliği,

Selanik'teki doğduğu evin bahçesi,

KKTC ve illerden getirilen toprakların harmanlandığı “vatan toprağına” İSLAMİ usullere göre kefenlenerek ve yüzü kıbleye bakacak şekilde defnedilmiştir. Bunu BİL BİR DEHANIN HUZURUNDASIN…

TİTRE..!

KARANFİLİNİ YAVAŞCA BIRAK…

VE ONA İÇTEN BİR TEŞEKKÜR ET…

Sonra inandığın dinden… Konuştuğun dilinden duanı et… O duyar UNUTMA!

Sonra saygı ile yavaşca oradan ayrıl… Ayrıl ki… On binlerce insan da o hazzı yaşasın… Cep telefonunu sessize alacaksın…AÇMAYACAKSIN…

Çok ısrar ederlerse…”BEN ŞU ANDA DÜNYA LİDERİ ULU ÖNDER,

31 Mart Vakası

Arnavutluk İsyanı

Trablusgarp

İkinci Balkan Savaşı

Çanakkale Savaşı Doğu (Kafkas) Cephesi

Suriye-Filistin Cephesi

Kurtuluş Savaşı

Sakarya Savaşı

Büyük Taarruz KAHRAMANI

GAZİ MAREŞAL BENİM YEGANE CUMHURBAŞKANIM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün HUZURUNDAYIM!” diyeceksin…” (ALINTI)

ULU ÖNDER, emanetiniz olan Cumhuriyet'ten size iki de haberim var;

– Alt mahkeme, en üst ANAYASA Mahkemesi'nin kararını tanımıyor

-Ekmek askıda

SON SÖZ: EFENDİLER YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDİYORUZ. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK