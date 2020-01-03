Değerli Okurlar; geçen haftaki yazımda özellikle son dönemlerde “Laik Cumhuriyet”'e karşı sarfedilen söylem ve eylemlerden söz etmiş, özellikle de dini konularda gerekli gereksiz, bilen bilmeyen herkesin fetva verdiğini ve buna diyanetin sessiz kalışını anlayamadığımı paylaşmıştım. Daha yazdıklarımın mürekkebi kurumadan, Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi SADAT'ın Kurucusu ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın askeri konulardaki başdanışmanı Emekli General Adnan Tanrıverdi, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği ASSAM ve Üsküdar Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen toplantıda “İslam Birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? MEHDİ hazretleri geldiği zaman… Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor” demez mi? Şu söylenenlere bakar mısınız? Güler misin, ağlar mısın?

Bu mehdi, mesih hatta deccal hikayelerini çocukluğumuzdan beri duyarız. Ama bu ya arkadaş sohbetlerinde ya da büyüklerimizden duyduklarımızla sınırlıdır. Yani kesinlikle, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gibi ülkenin geleceği için kararların alındığı mevkilerde bulunan birilerinden duyacağımız bir konu değildi. Bugüne kadar… Doğrusu hayretler içinde kaldım. Hatta bir ara bu beyefendi askeri konularda mı, yoksa din konusunda mı başdanışman diye bile düşündüm. Ülkemde bu yerlerde oturan ve ülkenin kaderi için fikirler üretenlerin, Laik Demokratik Cumhuriyet'le yönetildiklerinin farkında olmadıklarını sanıyorum!… Hatırlar mısınız bilmiyorum, Diyanet İşleri eski Başkanı Sayın Mehmet Görmez, 15 Temmuz'dan sonra toplanan Din Şurası'ndaki bildirgesinde ”FETÖ dini bir yapı olarak kabul edilemez. Sahte bir Mehdi hareketidir” demişti. Ülkenin geldiği hale bakar mısınız? Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış Sayın Görmez “sahte Mehdi” diyor. Peki adama sormazlar mı, bu sahte ise gerçeği kim? İslam dininde Mehdi var mıdır? YOK, muhterem YOK ! Bu konuda ahkam kesen tüm ilgililere duyurulur. Bu gibi hurafelerle Yüce İslam'ı yaralıyorsunuz. Sonra da yakınıyorsunuz, gençler arasında Ateizm ve Deizm neden yayılıyor diye! Bakın oturdukları makamlara bakmadan dinen neler söylüyorlar. Yazık çok yazık…

Laik Cumhuriyetin nimetleri ile bir yerlere gelecek, sonra da devletin temelini dini esaslar üzerine oturtmaya çalışacaksınız! Bu Anayasal suç değil mi? Başdanışman diyor ki, MEHDİ gelecek, ne zaman diye soruyorlar, bilmiyorum hazırlanmamız lazım diyor. Bende soruyorum hazırlığın ne? Anlat da bizde öğrenelim.

Sayın Cumhurbaşkanı, bu başdanışmanın orada oturmasına izin vermeye devam edecek misiniz?

YÜCE TÜRK ULUSU, bugün olduğu gibi, sonsuza kadar LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYET'le yönetilmeye devam edecektir.

SON SÖZ: KÜÇÜKKEN DÜŞÜNCE ACIYORDU; ŞİMDİ DÜŞÜNÜNCE