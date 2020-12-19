4 diploması var, işi yok! Diploması yok, 4 işi var!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya, mahkeme kararına göre sahte lise diploması kullanmış.

Başdanışman ve Spor Bakanı Yardımcısı eyvallah da… Hâlâ anlam veremiyorum, Vakıfbank ne alaka? Vakıfbank'a Yönetim Kurulu Üyesi aranınca, “Hamza var; alttan girer üsten çıkar, güzel el ense çeker, onu yapalım” mı dediler?

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Banka çalışanlarını olimpiyatlara mı hazırlayacak acaba? İşin acı tarafı, nasıl bir çöküş yaşıyorsa, AKP'nin elinde kala kala kamu bankasına yönetici olarak atanacak bir güreşçi kalmış olması…

Kiminin 4 diploması var, 1 işi yok… Kiminin 1 diploması yok, 4 işi var… Bir yanımız her duruma müsait… Ne kadar uyarsa o kadar sığar…

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AKP milletvekili çıktı… “Eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım” dedi… Çıkıp Hamza üzerinden benim vatan sevgimi ölçme cüretini gösterdi!

Hamza'dan neden rahatsız olalım? Ortaokul mezunu bir kişinin kamu bankasında yönetim kurulu başkan yardımcısı olması tırmalıyor kulakları… Vatan sevgisi değil liyakati, bankaya ne vereceği sorgulanıyor…

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Ah be Hamza… Sende hata… Ülkede sahte diploma zaten gelenek haline geldi… Madem sahte diploma kullanacaksın, neden direkt üniversite diploması kullanmıyorsun? Yazardı orada iktisat fakültesi… Olurdun ekonominin değişmez neferi…

Zira sorun Hamza değil… Sıra ona gelene kadar kimler diploma diye sahtesini göstermedi? Hamza olmasa yerine Murtaza gelecekti. Ne fark edecekti? Mühim olan sadakati…

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Akıl vermek gibi olmasın ama… Sahte diploma olur da sahte üniversite olamaz mı? Tabii o iş biraz da yurtdışı destekli… İşe de yarıyor hani… Parası karşılığında istediğiniz bölümün diplomasını yolluyorlar.

Gayet şık hazırlanmış diplomanızın yanına, tüm dersleri içeren bir de transkript ve tam üç adet referans mektubu da hediyesi…

Bitmedi! Olur da biri işe uyanıp arar sorar diye çoğu telefon ile teyit hizmeti de veriyor. Yani işe başvurduğunuzda diplomanızdan şüphelenirse açacağı telefonun karşısına biri çıkıyor ve mezuniyetinizi teyit ediyor. Kısaca parayı hak ediyor.

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Vakıfbank'ta hele pişsin biraz… Hisselere el koyunca İş Bankası'na genel müdür yapacağız. Neden olmasın? İnanmayan diğer kamu şirketlerine atanan müdürlerin geçmişlerine baksın.

Liyakat neydi? Liyakat çömlek kırması ile rakibini tuş etmekti. Başkanlık sisteminde çömlek kırıldı, ekonomi çoktan bitti. Bu atamalar tabuta çakılan son çivi…