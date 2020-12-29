Asgari ücretliye yüzde 21, memura yüzde 3 zam!

Öyle veya böyle yüzde 21 zam yapıldı asgari ücrete… Benim esas merakım memur sendikaları yöneticileri nasıl çıkacak sokağa bu zam oranından sonra? Nasıl bakacak temsil ettikleri memurların yüzüne? Kimseye görünmeden nasıl binecekler son model araçlarına?

Nasıl da iyi rol yapıyorlar. Memur-Sen kükredi, isyan etti, kesinlikle kabul edilemez dedi! Bilmesem, “vay arkadaş” diyeceğim. Tiyatroyu seyredip sonunu merak edeceğim.

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Yalandan çıktılar, “AKP'nin 16'ncı yılında yüzde 16 zam istiyoruz” deyip yüzde 3 teklifi duyunca yalandan masayı terk ettiler. Uyku tutmamış olacak ki; gecenin köründe bir araya geldiler, imzayı bastılar! Sarıya boyadılar her yeri, şimdi kına yaksınlar. Memur ve memur emeklileri 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam için anlaştılar. Halbuki memur değil de ayçiçek yağı olsalardı sadece bu yıl yüzde 110 zam alacaklardı.

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Sorsan ne devletin ne de sendikanın istediği oldu. Hakem heyetine gidildi. Bu işin budur yolu… Halbuki zam oranları çoktan belirlenmişti. Bu sayede kimse tepki çekmeyecekti.

Sözleşmede, enflasyon farkı denince kaç artı kaç olduğunun bir önemi yok! Önce enflasyonu geçmesi gerek. Az kalırsa enflasyon farkına tamamlanıyor. Enflasyon ise her daim indirimde…

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Hakem heyetinin kaybedeceği ne var ki? Size bir üyesinden bahsedeyim geri kalanları siz tahmin edin! Cumhurbaşkanı tarafından seçilen profesör doktor olan üye aynı zamanda hukuk fakültesi dekanı olarak atanır…

Üniversitesindeki açılış töreninde Cumhurbaşkanı'na fahri doktora unvanı vermeyi kararlaştırır. Sunumda Erdoğan'ın elini öpmek istemesi ile gündeme gelir. Erdoğan elini öptürmez. Dudakları havada kalır. Öyle de tarafsızdır!

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Sendika ne isterse istesin iktidar yine vermek istediğini veriyor. Neden boşu boşuna pazarlık yapılıyor? Niye sendika yöneticilerine maaşlar ödenip, masrafları karşılanıyor? Neden sendikalar var? Yüzde 3+3 zam için mi? Ne işe yararlar? Buyursunlar bu soruları cevaplasınlar.

Sendikaya gelene kadar memlekette gerçekte kaç memur var? Kim, hangi statüyle, nerede çalışıyor? İşe gidip gelen kaç kişi var? Kaçı bankamatik memuru? Kaç yerden maaş alıyorlar? Sayılarını bilen yok!

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Asgari ücret zammı iyi de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öyle hızlı çalışıyor ki, en son açıklanan resmi veriler 2014 yılına ait! Sonrasında SGK'nın asgari ücretli sayısını açıklamasını yasakladılar! O da bilinmiyor!

Böyle bilinmezlikler içinde açıklanan asgari ücret gayet iyi kalıyor bu minvalde… Zira isteseler de maaşlara daha fazla zam yapamazlar! Kasada para kalmadı.

Bakın sarayın bütçesine ancak yüzde 28 zam yapıldı… Son kalan da kendilerine yetecek kadar… O uçaklar, makam arabaları su ile çalışmıyorlar!