Ayasofya Rusya’nın neden umurunda olmadı!

Haklarında iki kelam edeyim mi diye düşündüm… En temizi bu laflar boy boy diye başlamak… Seviyeye gerek yok, bundan anlarlar ancak… Aman ne uğraşacağım? Beni temsil etmiyor ki ahmak… Nankörlere ne desen yüzleri kızarmayacak. “Evet, ben Atatürk'e lanet okudum” da diyemeyecek korkak! Satır israfı olacak.

★★★

Rusya, normal şartlarda Ayasofya kararına en çok reaksiyon göstermesi beklenen ülke… “Türkiye'nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz” açıklamasıyla ders verdi dış siyasette…

Amerika, Vatikan'dan Papa bile tepki gösterdi. Bizimkiler düşündüler mi “Rusya niye böyle bir açıklama yaptı” diye? Yok be… Ah nerede vah nerede? Acelesi yok ki, hatırlatırlar ileride…

★★★

Önce S-400 füzelerini satmışlar. Bu sayede NATO'yu karıştırmışlar. Çıkardıkları doğalgazı Avrupa'ya sattıkları fiyatın iki katına Türkiye'ye yapıştırıyorlar. Akkuyu'da milyarlarca dolarlık nükleer santral yapıyorlar. Elektriğin kilovatsaatine 15 yıl boyunca 12.35 cent fiyat garantisini de almışlar. Bu demektir ki; en az 35 milyar dolar… Bu saatten sonra Ayasofya'yı kim takar? O kadar parayla bırak cennete gitmeyi, ülkelerini cennet yaparlar!

Ayasofya'da ekonomi için dua edin!

Ayasofya, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen iki müzesinden biriydi… Yılda 4 milyona yakın turistin ilk adresiydi… Giriş 100 liradan başlıyordu. Gece turlarında gruplardan 2.500 lira ve kişi başı çift bilet parası alınıyordu.

Diğeri Topkapı Sarayı… Cami olamaz mı? Hadi orayı da camiye çevirelim. Ördekbaşı yeşili halı döşeyelim. Sonra da ekonomimiz düzelsin diye dua edelim.

★★★

Durun bitmedi… Boğaz köprülerinden daha çok gelir sağlayan Ayasofya ve 53 tarihi alanın gişelerinin yönetimi için iki yıl önce açılan ihaleyi 2027 yılına kadar İsviçreli bir şirket kazandı. Kimsenin de haberi olmadı! Peki, şimdi ne olacak? Benzeri Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşmesi bitmeden alelacele erken kapatılmasından dolayı yaşandı. TAV firması kâr kayıplarını karşılamak için 389 milyon Euro tazminat kazandı. Devletten parayı kaptı.

★★★

Devletin kendi parası yok ki! Giden bizim vergilerimiz. Ortamlarda ezan, din dersin aman dikkat edelim sıra bize gelmesin!

Amerika fena kazıkladı kimsenin gıkı çıkmadı!

İt dalaşı nedir bilir misiniz? Genellikle uluslararası havsalasında karşılaşan iki farklı ülkenin uçakları arasında geçen, pilotların ve uçakların limitlerini sonuna kadar zorlayarak birbirlerini kovalamaları üzerine dayalı savaş oyunu…

Kim diğer ülkenin uçağına füzesini kilitlerse, onu düşürdüğü kabul edilir. Oyun sona erdirilir. Türk-Yunan savaş pilotları arasında bir gelenektir.

★★★

Neredeyse 40 yaşında olan F-16'ların emeklilik zamanı geldi. Haliyle Yunanistan da dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak kabul edilen radarda görünmeyen F-35'lerin peşine düştü.

F-35 sadece bir savaş uçağı değil, hava gemisi… Proje 1994'da başladı sadece geliştirmek için 20 yıl harcandı… Amerikan ordusu geri zekalı değilse bakmayın iyi uçak değil diyenlere… Yunanistan alırsa Ege'de nefes aldırmaz bizimkilere…

★★★

İşin enteresan tarafı Türkiye hem üretiminde vardı hem de parasını ödeyip satın almıştı. Pilotlar eğitime gitmişti. Teslim almamıza 1 ay kala ilginç bir kararla Rus S-400 savunma sitemine döndü rota… Zira yine muhteşem bir politik hamleyle ABD hava kuvvetleri Türkiye için üretilen 8 adet F-35 uçağına el koydu. Kendi ordu envanterine geçirdi. Savaş ganimeti gibi… Bizimkiler çıkıp iki laf edebildi mi?

★★★

Israrla vay efendim yapamazlar, yok efendim parasını verdik, yapımında ortağız, İncirliği kapatırız geyiği yapanları sahneye alalım açıklasınlar! Bu arada zararımız en az 15 milyar dolar!

Tarih yazıyoruz resmen… Askeri ve diplomatik hamlelerimiz dünya üniversitelerinde dış politika dersinde “Bir ülkenin ibret verici hikayesi” olarak bolca tartışılacak. Öğrencilerin inceleme konusu olacak.

★★★

Diğer yandan Rusya'dan aldığımız S-400'ler depoya konuldu. Bizim derdimiz hâlâ kılıçla ezan okumak oldu! Bir zahmet çıkıp anlatsalar ya nasıl attılar milyarlarca doları havaya?

Kendi savaş uçağımızı üreteceğiz diyorsanız, uzaya her hafta roket yollayan Amerika bile kendi başına üretemedi.

★★★

Yerli araba TOGG gibi, uçağın tasarımını İtalyan Pininfarina, motoru Alman Bosch, bataryayı Çin, entegrasyonu Alman Edag, şasiyi de İngiliz Myra'ya yaptırırsak ne kalır zaten geriye?

Bırakın ekonomiyi… Sadece bu olay bile bir ülkenin nasıl yönetilemediğinin en canlı örneği… Ekonomiye gelirsek tablo çok daha beteri… Ördekbaşı yeşili halı sersek paramızı geri gönderirler mi?