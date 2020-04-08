Bir futbolcuya bile yetemedik Türkiye’m!

Neymar da Silva Santos Júnior ya da bilinen adıyla Neymar… 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde doğdu. Futbolcu oldu.

Takvimler 2017 yılını gösterirken 25 yaşındaki Neymar, 222 milyon Euro'luk transfer ücretiyle Barcelona'dan Paris St. Germain'e geçti.

★★★

Dünyanın modern zamanlarda gördüğü en büyük salgın hastalık felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” kampanyasını başlattı.

Bir haftada bütün Türkiye'den toplanan para 1.5 milyar lira… Yani 204 milyon Euro… “Biz Bize Yeteriz” dedik, Paris St. Germain futbol kulübünün tek bir futbolcusunun bonservis bedeline bile yetemedik!

★★★

Hem de bu 1.5 milyar liranın içerisinde, kendi bastığı parayı yardım olarak bağışlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 milyon lirası da vardı. Kamu bankalarından Ziraat Bankası 62 milyon 300 bin lirayı, Halkbank 56 milyon lirayı, Vakıfbank 50 milyon lirayı bağış kutusuna attı. Bir anlamda devlet sağ cebinden alıp sol cebine aktardı.

★★★

Kampanyanın bu durumundan çıkartılacak hem sosyolojik hem de ekonomik çarpıcı sonuçlar var. Türkiye'nin geldiği bu nokta akıllara zarar!

★★★

Devletin kasasında hakikaten para kalmamış…

Her fırsatta Suriyeliler için 40-50 milyar dolar harcadığını dile getiren bir iktidar kendi vatandaşına salgın hastalık zamanında verecek para bulamıyorsa işler gerçekten çok fena…

Millet de çulsuz yaşıyormuş… Ya milli birlik ve beraberlik söylemleri istenilen seviyeye ulaşmamış… Ya da millette gerçekten hiç para kalmamış. Herkes kendi derdine düşmüş, başını kaldırıp etrafına bile bakamamış.

★★★

Güven erozyonu inanılmaz boyutlara ulaşmış…

Bu durumu sadece parasızlıkla açıklayamayız. Böyle dönemlerde millette para olmasa bile gerekirse bileziğini bozdurur, kara gün için sakladığı üç beş kuruşunu hiç düşünmeden verirdi.

Ülke öyle bir hale geldi ki, bu paraların gerçekten ihtiyacı olanlara gitmeyeceği düşüncesiyle çoğunluk bağış yapmaya teşebbüs etmedi.

Bu ayıp iktidara yeter mi?

★★★

İşin ilginci kendi seçmeni dahi ilgi göstermedi…

SMS ile yardımda bulunmanın bedeli 10 lira… SMS ile toplanan yardım tutarı 43 milyon lira… Tam 4 milyon 300 bin SMS atılmış bu hesapla.

Kimsenin birden fazla SMS atmadığını kabul edersek, bağış yapan kişi sayısı 4 milyon 300 binde…

Böylesi bir felakette iktidar yanlısı veya muhalif diye insanları bölemezsiniz ikiye…

Yine de ülkeyi karpuz gibi ortadan ikiye ayırıp kutuplaştırdıklarından dolayı hiçbir muhalif seçmenin de bağış yapmadığını farz edelim.

Cumhur İttifakı'nın 24 milyon seçmeni vardı son seçimlerde… Bağış yapan sayısı ülkeyi yönetenleri seçenlerin sadece altıda biri…

Bu virüs hikayesinde alınacak o kadar çok ders var ki… Olmayacak hiçbir şey eskisi gibi… Neymar'a mı versek ülkenin yönetimini?