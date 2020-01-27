Deprem vergileri nereye gitti?

Şimdi sırası değil… Vakti mi şimdi bunları konuşmanın?

Eh, canlar yitip gittiğine, Vali Bey deprem bölgesine gelen bakanlara, “Kamuoyu algısı gayet iyi efendim” diye demeç verdiğine, Erdoğan Afrika seyahatine başladığına göre sırası geldi…

Kızılay Başkanı Elazığ depreminin hemen sonrasında Kızılay'a 10 lira yardım isteyen bir tweet attı. Mübarek Elazığ sallanırken mi yazdı? O nasıl bir hızdı?

Büyük 99 depreminin ardından getirilen, 2000 yılında devreye sokulan geçici deprem vergisi 20 yaşına girdi; oy verecek, ehliyet alacak hale geldi.

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Kusura bakmasın ama bu milletten 70 milyar liraya yakın vergi toplandı. Nereye gitti? Önce o harcamaların faturasını bir göstersinler sonrasında SMS ile yardım istesinler.

Afiyetle yediler ayıptır söylemesi… Parasızlıktan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine bile el koyanlar sizce deprem için para mı bırakırlar?

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Sorunca “Duble yol yaptık” dediler. İyi de bu duble yollar yap-işlet-devret sistemiyle yapıldı, beş kuruş para da ödenmedi. Bize öyle söyledi!

Oyun hep aynı oyun… Otobanlar, kavşaklar, tüneller… İşini bilen müteahhitler… Yapan müteahhitler devlete; “Acelesi yok ödersiniz” dediler, önümüzdeki 25 yılı ipoteklediler.

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Biri yazlık, diğeri kışlık iki saray ama depreme dayanıklı… Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı… Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü… Beykoz Kasrı… Van, Marmaris derken… Şahsa değil tabii ki halka… Ülkenin itibarını yükseltme adına…

Evi yıkılan vatandaşlarımız oda talep edip kalabilecek mi milletin sarayında? Saray bir değil ki? Sürüsüyle var… Biraz sıkışırlarsa Elazığ nüfusunun tamamı sığar…

KIZILAY’I NASIL BİLİRSİNİZ?

Kızılay'a gelince… Yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırmacılık gibi iddiaların ardı arkası hiç kesilmedi. Zira kendisi neredeyse AKP'nin derneği… Başkanı yerel seçimler öncesi AKP'ye desteğini açıklarken; “Gençler bizim zamanımızda Binali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu, siz şanslısınız” demişti. Bildiğin AKP adına oy istemişti.

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Keşke bu kadar olsa… 16 Eylül 2012'de Fetullah Gülen'in yanına gitmiş, Gülen'in fotoğrafıyla beraber, “Fethullah Gülen, 2 saat önce, Amerika'da” Twitter paylaşımında bulunmuş, hürmetlerini sunmuştu. Sorsak, Necati Doğru, Emin Çölaşan ve Sözcü Fetö'cü…

Hani 10'ar lira yardım istiyor ya… Kendi maaşlarından biraz kısılsa… Kızılay'da Genel Müdür 31 bin 500 lira, Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 297 lira, Kan Hizmetleri Genel Müdürü 26 bin 500 lira, Teftiş Kurulu Başkanı 24 bin 397 lira, Hukuk Müşaviri 24 bin 397 lira maaş alıyor. Meraktan soruyorum, kendileri maaşlarının ne kadarını bağışlıyor da, ayda 2324 lira asgari ücret alanlardan SMS ile yardım bekliyor?

BİNALİ YILDIRIM'IN KANAL HESABI!

Millet depremi konuşurken Binali Yıldırım akıllara zarar bir demeç verdi; “İstanbul Havalimanı'ndan gelen kira parasıyla Kanal İstanbul' u yaparız” dedi. Harika hesap valla… Önce mobilyaları değiştirelim, para kalırsa buzdolabı taksitine gireriz. Ufak bir birikmiş var, onunla da bisiklet alırız çocuğa… Kanaldan gelen parayla da cam taktırırız balkona… Annemi de yanıma aldırıyorum yakında…

Tam bir hesap adamı! Bu zihniyetin iktidardaki 20'nci yılı… Neden ekonomi belini doğrultamaz anladınız mı? Böbreklerimizi satsak ödeyemeyiz yaptıkları borçları…

Kendisinin İstanbul belediye başkanı olduğunu düşünsenize… İstanbul nasıl bir felaketten kurtulmuş, resmen Allah korumuş!

YANDAŞ HESABI!

Yandaşın hesap bilmeyeni de hiç çekilmiyor! “Deprem paralarıyla, TOKİ, depremzedelere maliyeti 110 milyar TL'yi bulan 80 bin kalıcı konut üretti” demez mi? Dört işlem yahu… Böl 110 milyarı 80 bine… Konut başına 1 milyon 375 bin lira inşaat parası olarak mı harcanmış? Kalıcı konutlar Boğaz'da yalı olarak mı yapılmış? TOKİ çok fena kazıklanmış! Paranın nereye gittiğini bizzat vergiyi toplayan zamanın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Toplanan vergilerin sağlık, eğitim, duble yollar gibi 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullanıldı” diye açıklamıştı.

Yandaş, parayı bizzat harcayan Mehmet Şimşek'i yalanladı! Hayır, aslında oralara harcamadın, benim süzme bir okur kitlem var, sen dur ben anlatayım tadında yazı yazdı!