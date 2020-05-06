Doların yükselişine berber hamlesi!

Efendim durduramıyoruz! Neyi? Doların yükselişini… Çok ayıp şeyler yapıyor. Üzerine “+18” ibaresi mi yapıştırsak? Resmen Türk Lirası'nı taciz ediyor.

Hele 65 yaş üzeri kalbi ve tansiyonu olanlar için direkt yasak koyalım, hiç izlemesinler. Yerinde durmuyor, virüsten bile daha tehlikeli sahneler sunuyor.

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Durun aklıma bir şey geldi! Yemişim virüsü, açalım berberleri… Hiç kimsenin beklemediği bir dahi hamlesi… Satranç taktiği gibi… Dolar düşünsün artık gerisini…

Plan şu; geçmişte olduğu gibi dolar bozdurup makbuzunu getirenler bedavaya tıraş olacak. Vatandaş döviz büfelerine koşacak. Tabii dolar şaşıracak, yükseliş bir anda duracak.

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Tam ne oluyor derken sıra ikinci adımda… Halka çağrıda… Dolar göstermelik olarak yere atılacak, üzerinde zıplanacak, yırtılacak, parçalanacak, kesilecek, yakılacak…

Millet bununla hava atacak, sosyal medyada paylaşacak! Kimse milli birlik ve beraberliğimizi bozamayacak! Sonrasında gelsin dış mihraklar, gitsin kıskanan Avrupa… Oldu bu iş!

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Sahi, dolarda son ralli nasıl başladı? Ekonomi zaten taklaya gelmişti üzerine de virüs geldi. Bu durum tuttu fırlattı doları… O günden beri artışı hiç durmadı. Ciğerimizi söktü, ezdi TL'yi çiğnedi… Zamanla geçer dendi. Her geçen gün daha da yükseldi.

Hani ekonomi çok iyiydi? Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Ülkenin kötü yönetilmesi… Yılların birikimi… Boru değil; dolar 7'yi geçti. Hatta 7.10'u denedi!

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Merkez Bankası'na güveniyorsanız, o sahibinin sesi… Sahibi de belli! Para politikası ile ülke yolun sonuna geldi. Rezervleri de bitirdi. Sözde bağımsızlar ama yeni emirlerin gelmesini bekliyorlar kendileri…

Ekonomiden sorumlu bakan; “Önümüzdeki 1-2 ay içinde kararlı adımlar atacağız” dedi. O kadar acele etmesek mi? İki bayram arası “kararlı adım” uğursuzluktur. Acaba sonbaharı beklesek mi?

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Emin olun bir gün hatalarını kabul edip; “Durumun ciddiyetinin farkındayız, gerekli adımları ve önlemleri almak için çalışıyoruz” diye demeç verseler, dolar biraz olsun durur hatta geriler.

Tipik AKP siyasetçisi işte… Önce batırdık sonra sıvamaya çalıştık şimdi de tüy dikiyoruz demeyecek tabii ki… Algıyı yönetmek hep en önemlisi…

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Doları düşürmek için yaptıkları anlaşılması zor, karmaşık her hamle aslında ne kadar sıkıştıklarını ilan eden bir gösterge…

Ekonomiyi anlatmak yerine, namazımızı kazaya bırakamayacaklar, orucumuzu bozamayacaklar deyince kimse güvenemiyor ülkenin geleceğine…

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Zira hep yükselmeyecek, elbet bir yerde duracak. Esas soru; artış durduğunda bakalım kimler ayakta kalacak?

Gerisi de artık biraz nasip, kısmet işi… Bizi seviyorsa düşer, düşmezse zaten hiç sevmemiştir. Sermaye kontrolüne geçiş sanırım sadece benim aklıma gelmemiştir. Pek yakında gösterime girecektir.