Ek vergi koyarız, biz bizi yolarız Türkiye’m!

Üç binden fazla ürün için yüzde 8 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda “birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz günler ek vergisi” getirildi.

Geçen hafta da “milli irade ek vergisi” getirilmişti. Koskoca dünya lideri tarafından yönetilmenin bir karşılığı olmalı… Kim itiraz edebilir ki?

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Hamdolsun başkanlık sisteminde kararlar çok hızlı alınıyor. Bekleme, gecikme olmuyor. Tek bir imza ile binlerce ürüne aynı anda zam yapılıyor.

Aslında vatandaşlarınıza tatlı, küçük, romantik sürprizler yapın ve şaşırtın ilkesini uyguluyor. Yoksa milletini mağdur etmemek için ekonomik paketler açıp para dağıtmayı her ülke yapıyor. Çok klasik oluyor. Tadı kalmıyor.

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Olayı sadece devletin para toplaması olarak görürseniz büyük resmi ıskalarsınız… Deodoranta, parfüme, diş macununa neden ek vergi geldi? Düşünemediniz değil mi? Sizin yerinize düşünen birileri var neyse ki… Millet bu ürünleri kullanmayınca peynir gibi kokacak, bu durum da otomatikman sosyal mesafenin sağlanmasına katkıda bulunacak!

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Önce efendi efendi SMS atın dediler? Attınız mı? Atmadınız! O zaman nedir bu itirazınız? Biz o parayı bir yolla alırız! Adını da “bölünmez bütünlük ek vergisi” koyarız.

Yok efendim diş ipine de vergi mi olurmuş, vay efendim ilaca vergi mi konurmuş… Hadi ya! Bölünmez bütünlüğümüze mi karşısınız?

Güneş yağı süreceğine tereyağı var diyeceğim ama… Onun da kilosu 60 lira… Kriz var, ayçiçek yağı ile idare edeceksin bu ara… Ruj, pudra neyine? Özenme öyle şeylere…

Bırakın kremi, memlekette yaşamak bile lükse girdi. Ekonomide “dengelenmeyi” zenginlerin vergi borçlarını silip, silinen borçları halktan tahsil etmek sanıyorlar. Olacak o kadar!

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Peki, vergiye ek zam nedir birader? Verginin maliyeti mi artıyor? Milletin alım gücü yerlerde… Kimse işe gidip çalışamıyor.

Ek vergiler iktidarın ülke ekonomisini nasıl içler acısı durumuna soktuğunu göstermesi açısından manidardır. Sen git bütün vergiyi tabanın içine sığdır.

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Düşünün, şampuan vergisine kadar düştü ekonomi… Zira doların tutulamayıp, Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle zaten hepsine zam gelecekti. Oldu mu sana katmerli!

Dikkat ederseniz İran, Venezüela ekonomisi olmaya doğru yol alıyoruz. Yurtdışına verecek dolarımız kalmadı. Millet almasın diye vergi geliyor sabuna, tıraş köpüğüne bile…

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Sanki yıllardır bu virüsün gelmesi bekleniyormuş gibi ardı arkası kesilmeyen zamlar yapıyorlar. Ülkede zırnık kalmamış, hâlâ dünyanın en zengin ülkelerine yardım kolisi yolluyorlar!

Padişahın köprü vergisi gibi… Madem kimse tepki vermedi… “Akşamları çok kalabalık oluyor, sıra uzuyor, eve geç kalıyoruz. Mümkünse bir adam daha koyar mısınız?” diye sorsun birisi…