Ekmek yoksa keyif çayı için!

Malatya'da Erdoğan'ın otobüsünün kapısında esnafın biri çıktı; “İşlerimiz düştü, eve ekmek götüremiyoruz” dedi…

Erdoğan, “Bu biraz bana abartılı geldi. Çok abartılı geldi bana” dedi. Esnaf, “Servisçi gerçekten perişan… Gerçekten zor durumdayız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, vatandaşınıza küçük tatlı sürprizler yapın ilkesini uygulayarak “Keyif çayı bu, bu çayı iç” diyerek çay dağıttı. Esnaf çayı havada kaptı…

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Normal bir vatandaşı bırakın otobüsün kapısına, egzozunun 50 metre yanına bile yaklaştırmazlardı.

Nitekim esnaf, servisçiler odası başkanı çıktı. “Kendim de AK Partiliyim, açık açık destek veriyorum” diye açıklama yaptı.

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Yahu bu iktidardan önce ülkede çay mı vardı? Şimdi kutu kutu dağıtıyor yine de yaranamıyor. Dua etsin çay atmış… Durumu özetlemek için keyif sigarası da uzatabilirdi. Nitekim sağlığa zararlı…

Tüm dünya salgından kırılıyor. Bu dertli dönemde bile ülke yönetimi vatandaşının keyfini düşünüyor! Halk daha ne istiyor?

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Özellikle son bir yıldır kendisine olan hayranlığım her geçen gün daha da artıyor. Halkımız istemiş ve hak ettiğini yaşıyor. Çay var içersen, sandık var oy verirsen…

Çay kendisinden, askıda ekmek Bahçeli'den… Bedava yaşıyoruz valla…

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Nasıl olsa ülkede yaşayanların fakirleştiğine inandıramıyoruz kendilerini… Kriz falan yok ülkede… “Var” dersen hain damgasını yapıştırırlar üstüne…

Dolar arttı diyoruz, “dolarla mı maaş” alıyorsunuz diyorlar. Hayat pahalanıyor diyoruz, “Vatandaşın Mercedes'le, BMW ile işi yok” diyorlar. “Eve ekmek götüremiyoruz” cümlesine de cevap “keyif çayı iç” olacak tabii… Ne bekliyorsun ki?

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İşsizlikten, borçlardan, tavuk yemi gibi asgari ücretten, açıklananın birkaç katı gerçek enflasyondan vatandaşımızın keyfi kaçıyorsa kusura bakmasın hiç biri prens olarak doğmadı… Şahsım derdine derman buldu, yine mi yaranamadı?

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Sen çıkıp da geçim sıkıntını belirtmek için “eve ekmek götüremiyorum” diye mecaz yaparsan abartılı gelmesi çok normal… Ülkenin en büyük sarayında yaşayan birisi gidip de senin mecazından mı anlar? Al sana çay!

Sadece yemek yiyip, çay içip, kira ödeyip, köprüden geçmek için mi geldik dünyaya? Türkiye'de doğanlar için artık bu böyle galiba!

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Seçimlerde işsizlere iş vaat edeceğine, kıraathane çay ve kek vaat etti. “Alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza, gideceksiniz millet bahçesine bu arada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız” dedi. Başkan seçildi.

Al demle işte… Dolar 8 lirayı, Euro 9.5 lirayı aşmış… Yaşamak çok pahalıymış, yeni zamlar sıradaymış, umurunda mı? Güçlü bir Türkiye için keyif çayı için…