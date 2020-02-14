İş Bankası yetmez, ülkeyi üzerinize yapalım!

İktidarın yıllardır ele geçirmeyi planladığı İş Bankası hisseleri için Erdoğan, hazırlıkların tamamlanarak kanun teklifinin bir an önce Meclis gündemine getirilmesi talimatını verdi.

Sahi, Erdoğan ne istedi de Bahçeli vermedi? Meclis'te o iş çoktan bitti!

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İş Bankası hisseleri özel hissedir. Atatürk'ün el yazısı ile kaleme aldığı vasiyettir. Bankanın hisselerini Hazine'ye devretmek miras ve mülk hukukunu çöpe atmak demektir.

Bir anlamda herkesin malına bir kanun çıkartarak konabilir anlamına gelir. Biraz daha zorlarlarsa, çalışanların cariye ve köle olarak satılmasında bile sakınca görülmeyebilir!

İş Bankası hisseleri Hazine'ye devredilince kontrol Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a geçecek haliyle…

CHP'nin sahibi olduğu İş Bankası hisselerinin geliri yokken bu kavga sizce niye? Neyi devredeceksin Hazine'ye? Yönetim kurulu üyelikleri için mi? “Zaten o üyelikler sembolik… Herhangi bir etkisi yok ki, Hazine'ye devrolsun!” diyenler, sizin üzerinizden atletinizi alsalar yeridir. Siz fark edene kadar donunuz da gidicidir.

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İş Bankası'nın yüzde 40.12'si banka çalışanlarına ait olan Munzam Sandık Vakfı'na aittir. Bu bankanın çoğunluk hissesidir.

Hazine hisseleri ele geçirince yeni yönetim kurulu üyelerini o atayacak. Bir anlamda banka Saray'a bağlanacak. Peki ya vakıf payı ne olacak?

2 ay önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Vakıfbank'taki vakıf hisselerinin Hazine'ye devri gerçekleştirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü sadece idareci ve koruyucuydu. Vakıf malı devredilemez, satılamazdı…

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Zira Vakıfbank'ın Hazine'ye devri sıradan bir devir değildi… İş Bankası için emsaldi! Vakıfbank, vakıfların değil miydi? Şimdi kimde hisseleri?

Hâlâ saf saf “Millete dönüyor” diyenler var? TRT de milletin. Açın, sabah akşam AKP propagandası izleyin. Kimin sınıf arkadaşı genel müdürü olmuş isterseniz bir inceleyin.

Hedef sadece İş Bankası mı? Tabii ki hayır! Bizzat Erdoğan; “Bir başka şey daha var; Türkiye Şişecam” diye başlayıp, “İş Bankası'nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da gidiyor. Yani Şişecam'dan da Hazine'ye gelmesi gereken pay var” deyip niyetini çoktan açıkladı.

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İş Bankası'nı alana iştiraki Şişe Cam bedava… Paşabahçe, Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayi de yanında…

Bitmedi; Anadolu Sigorta, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Milli Reasürans, İş Finansal Kiralama… Yakışırlar Varlık Fonu'na!

Yine Atatürk'ün vasiyeti, sit alanı olan Atatürk Orman Çiftliği arazisi vardı. Mahkeme karar aldı, çivi bile çakılamazdı. Saray yapıldı!

Böyle teker teker hiç uğraşmayalım. Ülkeyi komple üzerlerine yapalım. Hepimiz rahatlayalım.