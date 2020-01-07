Yağlı bölge

Yandaşın yönetmeni soru soruyorum ayağına ekonomiyi öyle bir övdü ki Erdoğan bile şaşırdı kaldı! “Ne diyor bu?” diye gülerek baktı… Ekleyecek daha fazla şey bulamadı.

Bırakın gazeteciyi, ekrana çıkarsan AKP milletvekilini; “Haklıymışsınız, ekonomiyi de harika yapmışsınız. Ne düşünüyorsunuz bu şahaneliğiniz hakkında?” diye sormaz. Bu kadarını parti gençlik kolları mensupları yapmaz!

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Şahsın sorusu; “Hakikaten faiz indi enflasyon da iniyor… Ekonomimizde de herhangi bir olumsuz tablo yok… Hatta tam tersine olumlu bir durum söz konusu…” Çok şükür bugün de başkası adına utandık işin doğrusu…

Attığı tweet'te; “Yiğit Bulut'un yalaklığı boşa gitti diyenler! Unutmayın: Hiçbir yalaklığın boşa gitmeyeceğini en iyi yalakalar bilir” demişti. Vallahi yalaklığı en iyi kendisi bildi! Krizi fırsata çevirdi.

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Kitaba baktım, tarifte; “Girdiği kabın şeklini alabilen özelliğe sahip şahsiyet” diyor. Halkın yüzde 70'i yoksullukla mücadele ediyor. Görmemezlikten geliyor!

Millet işsizlikten kırılıyor. Genç işsizlik yüzde 26 resmi, yüzde 50 hakikisi… Lakin soru sorarken konuya bile girmedi! Ekonomi ile işsizliğin ne alakası var değil mi?

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Sahi ekonomide olumsuz bir tablo yokken niye insanlar iş bulamıyor? Ücretli çalışanların yüzde 40'ı asgari ücretli, diğer yüzde 40'ı asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arası maaş alıyor…

Öyle demeyelim, belli ki kendi ekonomisinden bahsediyor! Salata hâlâ 40 lira Teşvikiye'de… Geçen yıl ile aynı seviyede… Sahi Hürriyet'ten apar topar kovulan 40 kişi nerede?

Aman bize ne? Gerçekten bir sıkıntı yok. Yaklaşık 450 milyar dolar dış borç, bir yıl içerisinde 350 milyar lira iç borç ödeyecek Hazine… Nereden nereye?

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Cevapları sorulandırırken; “Hatta Merkez Bankası Başkanı direniyordu” dedi… Yaklaşık 80 milyar lira olması gereken bütçe açığı yetmedi, Merkez Bankası'ndan da ihtiyat akçeleri adı altında 42 milyar lira, kâr-zarar hesabı transferi diye 25 milyar liranın nereye gittiğini sorabildi mi?

Yetmedi, 30 milyar lira da fazladan borçlanıldı. Kamu bankaları dövize müdahale etmek için hangi 32 milyar doları sattı? Sonuçta “Ben ekonomistim” diyen biri bunları cevaplandırmalı.

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Karar alsın, faizleri yüzde 5'e indirsin. “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” teorisini dünyaya kanıtlayıp Nobel Ekonomi Ödülü'nü ülkeye getirsin. Ödül Saray'ın salonunu süslesin. Neden yapılmıyor?

Niye Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan'a, şirket bünyesine geçmeden önce kâr eden şirketlerin milyarlarca liralık zararları sorulmuyor?

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Gücü elinde tutana yaranmak için kraldan çok kralcı olmak, yanlışlara kılıf bulmak karakter turnusolü haline geldi. Adalet öldü, güven kayboldu, haliyle toplumsal psikoloji, sosyal yapı, ekonomi ve ahlak dibe vurdu.

Yalan, bir milyon kişi tarafından savunulsa da yalandır. Gerçekler ne kadar saklarsan sakla, hiç dile getireni olmasa da çıplaktır. Zamanı gelince ortaya çıkmak gibi de bir huyu vardır.