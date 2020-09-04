Yaktın ekonomiyi dönüş yok artık geri!

Mahallede yürüyordum. Fatma Abla'yı gördüm. “Fatma Abla ülke ekonomisini sen yönetir misin?” diye sordum. “Ben ne anlarım?” dedi. “Onlar anlıyorlar da mı yönetiyorlar” dedim. Selam söyledi…

Hakikaten ekonomiyi Fatma Abla yönetse ne fark edecekti? Ben de Fatma Abla'ya kefilim… Ülke ekonomisini 2 yıl o yönetsin.

Yabancı yatırımcıyı mı kaçırır? Dolar kuru rekor mu kırar? İşsizliği mi artırır? Enflasyonu mu coşturur? Şirketleri mi batırır? Faizleri mi yükseltir? Söylesenize bana bundan kötü daha ne yapabilir?

★★★

Harcanan parayı kimse cebinden veremiyor. Milletten vergi olarak toplanıyor. Yanında onlarca danışman… Abuk sabuk ideolojilere saplanmadan… Saçma sapan kararlar almadan…

Hiç değilse bilmediğini bilirdi… Merkez Bankası'nı rahat bırakırdı. BDDK'nın işlerine karışmazdı. Kamu bankaları vasıtasıyla yandaşa yüz milyarlarca liralık kredi açılmazdı.

Hiç yoktan kafasına göre karar almaz, bilenleri dinlerdi… Anlaşılamadı Fatma Abla'nın değeri… Keşke olsaydı gelini…

★★★

Enflasyon verisi açıklandı. Sahi kaldı mı inananı? Dolar bey aldı ülkeyi söktü götürüyor. Törpülenmiş veriler dahi felaketi işaret ediyor.

Cami, din, ezan ile yürütülen politikaların sonuna gelindi. Allahlık oldu ekonomi… Nasıl düzelecek, ne gibi tedbirler alınacak, ne kadar kemer sıkılacak?

Hiçbiri yok! “Bir dizi kararlar aldık” diyorlar lakin kararlar dizilerin sezon finali gibi… Ne olacağını kimse bilmiyor.

Şu ana kadar kur artışı ve zamlardan başka bir şey görmedik henüz… İç pazar hızla küçülüyor. Şirketlerin kredi vadeleri geliyor. Zamlar durmayacak. Faizler durmayacak. Döviz kuru durmayacak.

Bunu eli kalem tutan her ekonomist söyledi. Zira tek dertleri algı yönetimi…

Neredeyse bütün medya ellerinde… Televizyonlarında, gazetelerinde her daim bir müjde! Gerçekleri anlatanları hain ilan ediyorlar ama üç beş kişi “Ekonomi kötü” diyor diye mi toparlanamıyor ekonomi?

★★★

Neden milyarlarca liralık devlet kredileri ile alınan medya yaramıyor hiçbir halta? Sen de “Ekonomi iyi” diyorsun. Neden insanları inandıramıyorsun? Faturaları eline aldığında, pazara, markete gittiğinde millet fiyatları görünce kimse “Ekonomi kötü” diyemese bile, hissediyorlar içlerinde…

★★★

Verdiniz yetkiyi, gördünüz etkiyi! Peki, ekonomi iyileşti mi? Hayır! Daha kötüye gitti.

Tabii ki olayın gizli kahramanı her zammı sineye çekip “Başlarım lan mihrakınıza, nedir bu zamlar?” diyemeyen kadirşinas Türk halkı… Bulmuşlar böyle kitleyi, kitlemesinler mi zamları? Sonuna kadar hakları!

★★★

Not: YouTube'da, Murat Muratoğlu adresinde yeni video yayında… Ekonomide neler olacak bundan sonra? Kimseyi kayırmıyorum, kanlı canlı anlatıyorum. Hepinizi bekliyorum.

İdam gelsin ekonomi gitsin!

Doları, faizi, enflasyonu, işsizliği… Her geçen gün daha da kötüye gidiyor ekonomi… Bunların gündemde olmamasını sağlamak için milletin ağzına sakız gerekli…

“O zaman idam cezası geri getirilmeli!” Kim dedi? İktidarın biricik destekçisi Devlet Bahçeli…

Şimdi dava, avukat, savcı, hâkim ile kim uğraşacak? Kukuletalarımızı giyip meşalelerimizi alalım. “Yakın bunları” deyip cadı avına çıkalım!

★★★

Bir partinin dile getirdiği yegâne görüş yıkarız, yakarız, acımayız, savaşalım, şehadet, idam edelim, haddini bildirelim olur mu? Oluyormuş demek ki! Sahi hiç yaşamı yüceltmeyi denediler mi?

E buyurun o zaman… Yetki size verildi. Kıvırmadan idamı geri getirsinler bakalım ne olacak Türkiye'nin hali?

★★★

Getirebilirler mi? Saf olmayın… Size yalan söylediler. Getiremezler. Eğer; “Bir ülke nasıl çarçabuk batırılır” deneyi yapacaklarsa buyursunlar… Tarihe geçerler!

Türkiye gibi adaletin adil olmaktan çok uzak olduğu ülkelerde olmamalıdır gibi konumun dışına çıkmayacağım… Sadece ekonomik açıdan topa dalacağım…

★★★

Çok açık söylüyorum, idam gelsin şu an yaşadığımız krizi öpüp başımıza koyarız. Türkiye iki yıl içinde daha önce hiç yaşamadığı sefaletle tanışır…

Hani 2001 krizini örnek gösteriyorlar ya, o bunun yanında sığır çiftliğine kontenjandan girmiş tavuk gibi kalır.

★★★

Milyonlarca yeni işsiz, durdurulamayan bir enflasyon, pul olmuş bir para, borçlarını ödeyemeyen bir Türkiye, fakirleşmiş bir halk ile beraber ülke ekonomisi direkt göçer…

Milyarlarca dolara yaptırdığımız yap-işlet-devret projeleri var ya… Yandaş şirketler bile hazine garantili alacaklarını göremezler. 150 milyon kişilik üçüncü havalimanında uçurtma uçururuz.

★★★

Peki neden? Kime ne bizden? Hah işte o iş öyle olmuyor…

İdamın geri getirilmesiyle beraber Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmiş olur. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği sona erer.

Konsey, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek için kurulmuş. Otellerin yıldız alması gibi, bir yatırımcının tercihi için olmazsa olmazlardan biri…

★★★

Yahu Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi Avrupa Birliği'ne üye olmayıp Avrupa Konseyi üyesi olan tüm ülkeler, idam cezasını kaldırdılar.

Rusya'da idam var, 1996'dan beri uygulanmıyor. Yoksa gelişmiş ülkeler idam cezası olan ülkelerle masaya bile oturmuyor.

★★★

Avrupa bu konuda çok net… “Avrupa zaten dış mihrak” mı diyorsunuz? Eyvallah da… Türkiye'ye sağlanan finansmanın üçte ikisi Avrupa Birliği'nden…

Türk bankalarına açılacak kredilere kısıtlama, şirketlerin kredi alması veya bono-tahvil ihraç etmesinin durdurulması anlamına gelir.

İdam cezası geri gelmiş Türkiye'ye bırakın yatırım gelmesini, hasbelkader Türkiye'de bulunan yatırımlar da çıkış kapısını arar…

★★★

Ziyaret ve ticaret yasağı da masanın üzerine konulur. İdamı getireceksin sonra ülkeye turist bekleyeceksin. Çok beklersin! Sen de hiçbir yere gidemezsin. Vize vermezler.

Hepsini anlatıp sürprizi bozmak istemiyorum. Zira idamı geri getirirlerse nasıl olsa yaşayıp göreceksin. Ancak şu kadarını söyleyeyim; yağlı urganı kemirecek hale gelirsin!

Sahi koskoca parti lideri Bahçeli… Bu anlattıklarım hakkında en ufak bir fikri var mı acaba?