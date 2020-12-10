18 milyar liralık KDV kıyağı yaptılar

SATIŞTAN HAZİNE'YE YAPILAN KATKI YÜZDE 31'E DÜŞTÜ

Her 100 TL'nin 52 TL'sini Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi olarak tüketiciden alan devlet, Milli Piyango'nun KDV'sini sıfıra indirerek; devralanlara yaklaşık 18 milyar servet transferi gerçekleştirmiş oldu

Milli Piyango, imzalanan “gelir paylaşımı esasına” dayanan 10 yıl süreli sözleşme ile lisans Varlık Fonu'nda kalmak üzere; Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal-Şans Ortak Girişimi'ne devredilmişti. Sisal – Şans Ortak Girişimi ayrıca her yıl hasılatı sözleşmede belirtilen oranlarda artırmakla da yükümlü.

Yeni modelle; Milli Piyango'nun cirosu sadece ilk yılda yaklaşık 3 katına çıkarken, maliyetler de azalacak. Sisal-Şans Ortak Girişimi, operasyonları bayii komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranıyla yürütecek. Yeni modelde bayilerin hem sayısı ilk iki yılda 10 bine çıkacak, hem de gelirleri artacak.

KDV SIFIRLANDI…

Satın alanlar, 10 yılda 28 milyar ödemeyi üstlendi. Milli Piyango lisansı, 2017'de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Milli Piyango'nun özelleştirilmesi yerine, hasılat paylaşımı modeliyle hizmet alınmasının kamuya en yüksek faydayı sağlayacağı sonucuna varıldı. Bu modelle; Milli Piyango lisansı Türkiye Varlık Fonu'nda kalmaya devam edecek ve 10 yıllık sözleşme süresi sonunda kamuya en yüksek fayda sağlayacak şekilde model tekrar değerlendirilecek.

İhale koşullarına göre, şirketin hasılatı 2020 yılında en az 9 milyar 320 milyon liraya çıkarması ve her yıl belirli oranlarda artırması gerekiyor.

Ciro, Katma Değer Vergisi yüzde 18'den sıfıra indirilerek artırılmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi'nin faaliyet raporlarına göre; son beş yılda devlete ödediği Katma Değer Vergisi tablodaki gibidir.

Katma Değer Vergisi'nin sıfıra indirilmesi ile beraber; Milli Piyango'nun satışlarının yüzde 42-43'ü oranında Hazine'ye yapılan katkı, yüzde 31'e düştü. Hasılat paylaşımı modeliyle daha etkin değerlendirilecek denilen milli piyango operasyonu, devletin alması gereken Katma Değer Vergisi'nden fedakârlık yapması ile sonuçlandı.

Ülkemizde, toplanan her 100 TL'nin 52 TL'sini Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi olarak tüketiciden alan devlet, Milli Piyango'nun Katma Değer Vergisi'ni sıfıra indirerek; devralanlara 10 yıl için taahhüt edilen cirolara göre, yaklaşık 18 milyar servet transferi gerçekleştirmiş oldu.