Şimdi de Kılıçdaroğlu FETÖ'cü oldu!

FETÖ'nün gadrine uğrayarak 6 yıl cezaevinde yatan Tuncay Özkan da FETÖ'cü oldu…

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de FETÖ'cü oldu… Velhasıl FETÖ'cü olan olana… Neredeyse tüm CHP'liler FETÖ'cü!

Acayip bir ülke olduk!

Bir vakitler “At izi, it izine karıştı” demişlerdi ya… İşte öyle bir durum var!

Bakalım daha ne gariplikler göreceğiz?

HHH

Hayatlarından bir kez bile FETO ile karşı karşıya gelmemiş, onunla telefonda bile konuşmamış kişilerin FETO'cu olduğuna sanırım yandaşlar bile inanmaz.

Böyle olduğu halde, milletin gözünün içine baka baka:

“FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir” demek, boş bir iddiadan öteye gitmez!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan:

“Ben, FETÖ'cülerin iftirası ve kumpası ile 6 yıl cezaevinde yattım. Fetullah'ın her şeyiyle kıyasıya mücadele eden ben Fetullahçı'yım, öyle mi? Tüm yaşam biçimini Fetullah'la mücadeleye adamış olan Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘FETÖ'cü' demek hangi vicdana sığar? Bizler Fetullahçı'yız, onlar değil! Fethullah'ın siyasi ayağı bizmişiz! Peki, o zaman soruyorum: Siz ne ayaksınız?” dedi.

HHH

Ülkemize adalet anlayışı böyle işte…

FETÖ ile 30 civarında davası olan ve çıktığı ilk günden beri FETÖ ile kıyasıya mücadele eden SÖZCÜ Gazetesi'nin yazarlarını bile FETÖ'cü diye mahkûm ettiler. Tabii, SÖZCÜ'nün ve ceza verilen meslektaşlarımızın FETÖ'cü olduğuna vicdan sahibi hiç kimse inanmadı.

Bu tür iddialarının artık cılkı çıktı!

Ülkenin saygın kişilerine FETÖ'cü damgası vurulursa, gerçek FETÖ'cüler paçayı kurtarmış olurlar!

FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak bu ülkenin namus borcudur!

Kadına şiddet doludizgin!

IPS İletişim Vakfı'nın yürütmekte olduğu çalışmalarda yer alan “bianet.org” sitesi 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 döneminde yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği verileri açıkladı. Buna göre 2019'da:

*328 kadın ve 15 çocuk öldürüldü!

*51 kadına tecavüz edildi, 712 kadın seks işçiliğine zorlandı.

*232 kadın taciz edildi, 279 çocuk istismara uğradı!

*Yine erkek suçlular 630 kadına vahşice şiddet uyguladılar.

*134 kadının ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Tüm bu olaylar tek kelime ile KORKUNÇTUR!

Ülkemizde artan kadın cinayetleri ve kadına şiddet toplumumuzun yüzkarasıdır!

Şehit sayılırlar mı?

Kadim okurlarımdan Muhlis Olgun soruyor:

“Bir Müslüman ülke, diğer bir Müslüman ülkeyi bombalıyor. Bombalanan ülkelerin askerleri ölüyor. İslâm hukukuna göre bu askerler şehit sayılır mı?

Müslümanları bombalayan Müslüman pilotlardan biri de vurulup ölürse, saldıran ve savunanların ikisi birden mi şehit sayılır?

Tabii ki, bu soruların bizimle ilgisi yok!

Bombalayan Suudi Arabistan, bombalanan ise Yemen.

Diyanet İşleri bizi aydınlatsın lütfen!”

TEBESSÜM

Bir İtalya serüveni

Adamın biri İtalya'ya tatile gider. Bütün amacı Vatikan'a gidip Papa'yı görmektir.

Havaalanından itibaren peşine bir muhabbet tellalı takılır:

“Sinyor, kadın ister misin? Sarışını, esmeri, harika kızlar, üüüfff!”

Adam her defasında “Hayır” der “Ben buraya Papa'yı görmeye geldim.”

Bu sözler üzerine muhabbet tellalı ortadan kaybolur.

Bir gün sonra adam otelin lobisinde otururken, aynı muhabbet tellalı alı al, moru mor gelir:

“Sinyor, Papa reddetti. Fakat elimde bir kardinal var ki, üüüfff!”

GÜNÜN SÖZÜ

Sert, acı, gürültülü ve saldırgan sözler haksızlığın işaretidir!