Kılıçdaroğlu tuzağa düşmedi!

AKP'liler Meclis'te adeta tempo tutarak bağırdılar:

“Aday ol! Aday ol!”

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamasını istiyorlardı.

AKP'lilerin kendisini gaza getirmek için laf atmaları üzerine Kılıçdaroğlu:

“Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” dedi.

Haydaa… AKP ve MHP'lilerde bir sevinç, bir sevinç… “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı!” diye neredeyse göbek atacaklardı.

Küçük ortak Bahçeli de o kadar memnun oldu ki, hiç gülmeyen yüzünde ilk defa bir sevinç parıltısı belirdi:

“Tamam, zillet ittifakının adayını öğrenmiş olduk!” dedi. Bahçeli Bey, “Millet İttifakı”na “Zillet ittifakı” diyerek CHP ile İYİ Parti'yi küçülttüğünü zannediyor!

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AKP ve MHP, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olmasını neden böyle iştah ve hevesle istiyor?

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde “Millet İttifakı”nın çöküp dağılacağını, meydanın kendilerine kalacağını umuyorlar!

Ucuz hesaplar bunlar!

Kemal Kılıçdaroğlu, en az onlar kadar akıllı ve en az onlar kadar (hatta onlardan daha fazla) devlet deneyimine sahip, düzgün ve dürüst bir siyaset adamıdır.

Onların küçük oyunlarına gelmez, öyle basit tuzaklara düşmez!

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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmaz! Çünkü onun ”TEK ADAM” olmak gibi bir derdi yok. O, ülkeye gerçek demokrasiyi yerleştirecek “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”in gelmesini savunuyor, bu konuda ilkeli ve kararlı davranıyor.

Mevcut sistemde demokrasi yok, güçler ayrılığı prensibi yok, her şey TEK ADAM'a bağlı… Dünyada, başka hiçbir ülkede uygulanmayan “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ülkeyi bugün yaşadığımız ağır ekonomik ve siyasi sorunların içine sürükledi!

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CHP ve İYİ Parti ile birlikte, “Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partileri de “Parlamenter Sistem” istiyorlar. Onlara başka partiler de katılabilir.

İktidarın gazına gelmeyen Kılıçdaroğlu “Biz, parlamenter sisteme geçilmesi için blok olduk. Doğrusu hep beraber olmaktır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem içinde Cumhurbaşkanı'nın fonksiyonu, ağırlığı ne kadar olacak? Başbakan'ın, yürütme organının ağırlığı ne olacak? Bütün bunlar ortaya çıkmadan Türkiye ne yazık ki, kısır bir tartışmanın içine çekilmek isteniyor” diyor.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu gaza gelmedi, iktidarın hevesi kursağında kaldı!

TEBESSÜM

Alman mühendis şaşırdı kaldı!

Bir Alman mühendis, Türkiye'de yol yapımında çalışırken ustabaşı gelir:

“Dozerin paleti kırıldı efendim” der. Mühendis:

“Kepçeyi kullanın öyleyse” diye talimat verir.

Bir süre sonra ustabaşı yeniden gelir:

“Kepçenin de dişleri kırıldı efendim, kayayı geçemiyoruz!” der.

Alman mühendis şaşırarak “Vay canına, ne kayaymış bu arkadaş! Bu kadar sert kaya olur mu?” diye söylenir. Ustabaşı:

“Kayadan değil efendim, orada bir yatır var da ondan… “ der. Alman mühendis sorar:

“Ne yapalım öyleyse?”

Ustabaşı “Evliyaya bir koç kurban edelim, o zaman her şey yoluna girer, işimize devam ederiz.” der.

Koç kesilir, bir kısmı yenir, bir kısmı da sağa sola dağıtılır.

Ertesi gün dozer bir hamlede kayayı söker atar. Ustabaşı:

“Gördünüz mü efendim?” deyince, Alman mühendis:

“Vay canına lan” der “Sizin ölünüz bile böyle rüşvetçiyse, dirinizden Allah korusun!”

GÜNÜN SÖZÜ

Sütsüz bir ineği sağmaya kalkanlar tekmeyi yerler!