Sağlık Bakanı’na duyurumdur!

Ülkemizde 6 milyon KOAH hastası var!

KOAH nedir?

Açılımı: “Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı”

Günümüzde ödümüzü koparan korona virüsüne yakalananların sayısı KOAH hastalarından çok daha azdır. KOAH'ın COVID-19 virüsü kadar tehlikeli olduğu kesin!

Bu hastalığın bir numaralı sebebi sigaradır.

Sigara bilindiği gibi akciğer kanserini de tetikliyor. Buna rağmen hâlâ sigara içenleri gördükçe şaşırıyorum.

Sigara içmek, intihara teşebbüs gibi bir olay! “Ülkemizde ne kadar çok intihara meraklı insan varmış!” diye düşünmeden edemiyorum!

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KOAH hastalarının önemli bir bölümü nefes almakta zorlandıkları için hastanelerde yatarak tedavi görüyor. Birçok hasta da nefes alabilmek için evlerinde “Oksijen tüpleriyle” yaşama tutunmaya çalışıyor.

Bu hastalık zaman içinde bronş yollarını iyice tıkayıp, kişinin nefessiz kalarak ölümüne sebep oluyor.

Birçok okurumdan KOAH konusunda bilgi talebi geldiği için “Bu hastalık nasıl tedavi edilir?” diye CHP Sağlık Politikaları Danışmanı Coşkun Bel'e sordum. Bana,14 adet önemli patenti Türk milletine kazandıran Göğüs Hastalıkları Mütehassısı Prof. Dr. Yalçın Karakoca'nın bu konunun uzmanı olduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Yalçın Karakoca'dan öğrendiklerimi naklediyorum:

“Ben KOAH konusunda da bir cihaz geliştirdim ve 2044 yılına kadar patent haklarını aldım. ‘Karakoca Rezöktör Balon' adını verdiğim cihazla KOAH hastalarının bronşlarını tedaviden sonra, sigaranın bronşlarda yaptığı etkiyi büyük oranda ortadan kaldırıp sigara içmemiş kişiler gibi eski haline getirebiliyoruz.

Akciğer kanseri olanların da bronşlarını açıp rahat nefes aldırabiliyoruz.

KOAH hastalığının da akciğer kanserinin de bir numaralı etkeni sigara kullanımıdır. Hiç sigara içilmemesi durumunda, hastalarda herhangi bir tedaviye gerek kalmayacağını da belirtmek isterim. Sigara insanlığın düşmanıdır ve sağlığa korkunç zararlar vermektedir.

Dünyada 600 milyon civarında KOAH hastası var. Geliştirdiğim cihazla ülkemize milyonlarca hasta getirerek Türkiye'ye uluslararası alanda büyük yararlar sağlayabiliriz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın desteğini bekliyorum.”

Prof. Dr. Yalçın Karakoca böyle diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya duyuruyorum. Umarım vakit bulup ilgilenir.

Deprem için toplanan 66 milyar nereye gitti?

21 yıldır vatandaştan deprem parası toplanıyor. Aldığımız her malın üzerinde ÖTV var… Özel Tüketin Vergisi adı altındaki bu vergi, 1999 yılında 20 bin kişinin can verdiği Gölcük-Düzce depremden sonra çıkarılmıştı.

Geçici olarak yürürlüğe konulan verginin amacı, depremde zarar görenlere yeni konutlar yapmak, mevcut binaları sağlamlaştırmak, depremzedelere kira, gıda ve barınma yardımında bulunmaktı.

Fakat… Geçici denilen bu vergi ile toplanan paralar bir süre sonra iktidara tatlı geldi. 2003 yılında kapsamı genişletilerek çıkartılan 5035 sayılı kanunla Özel Tüketim Vergisi kalıcı hale getirildi.

1999 yılından 2019 yılının Ağustos ayına kadar, 20 yılda elde edilen toplam gelir 66 milyar 379 milyon lira oldu.

Peki, nerede bu paralar?

İktidar, “Toplanan deprem paraları nereye harcandı?” diye soran muhalefete gayet soğuk bir biçimde:

“Harcanması gereke yerlere harcadık… Ayrıca duble yollar yaptık… Bedava mı yapılıyor bu yollar?” diye cevap verdi.

İnsaf edin birader! Millet size deprem paralarını “Duble yol yapın” diye mi verdi?

Deprem vergisiyle toplanan paralarla yapılan duble yollar depremde ölenleri geri getirmiyor!

GÜNÜN SÖZÜ

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın da her şeyi var demektir!