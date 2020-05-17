Amiral Cihat Yaycı neden görevden alındı?

‘FETÖMETRE' kriterleriyle Deniz Kuvvetleri'ndeki kriptoları temizleyen, Ege'de adalarımızın işgalini gündeme getiren, Akdeniz'de Mavi Vatan haritasını ortaya koyan Tümamiral Cihat Yaycı, görevinden alındı. İşte FETÖ'cüleri ve Yunanistan'ı sevindiren görevden almanın perde arkası…

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı önceki gün görevden alındı; Genelkurmay Başkanlığı emrine verildi. Cihat Yaycı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerini belirlemek amacıyla geliştirdiği “FETÖMETRE” uygulamasıyla adından söz ettirdi. FETÖ ile mücadelede “irtibat ve iltisak mekanizmasıyla” Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda önemli mesafe alındı.

Diğer kuvvet komutanlıklarından farklı olarak yapılan bu uygulama ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içine sızmış olanların belirlenmesi ve ayıklanması kolay olmuştu. Peki bitti mi? Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı görevden alınıyorsa, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bundan habersiz olması beklenemez. Ama kuvvet komutanının, görevden alınmayı Resmi Gazete'den öğrenmesine şaşırdım.

O MESAJI HEP VERDİLER

FETÖ'cü olduğu belirtilen sosyal medya hesaplarının önemli konularının başında Tümamiral Cihat Yaycı geliyordu. Yaycı'nın ya istifa ettirileceği ya da görevden alınacağı sürekli işleniyordu. Nisan ayı başlarından itibaren artırılan bir kampanya yürütülüyordu. “Önümüzdeki haftalarda ünlü bir amiralin istifa ettiğini/ettirildiğini duyarsanız çok çok şaşırmayın” deniliyordu. Sosyal medyada “İstifa edecek, görevden alınacak” iddialarının gündeme getirilmesi aslında bir FETÖ taktiğidir. Bu yayınlar “Ya istifa et, ya da Askeri Şura'da emekliye sevk edileceksin” anlamı taşıyordu.

Ama Askeri Şura'ya kadar da beklenmedi. Bunun için bir iddianın gündeme gelmesi gerekiyor. Libya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ülkemiz lehine önemli anlaşmalara imza atan Tümamiral Cihat Yaycı'nın görevden alınması için itibarsızlaştırılması ve bir dayanak olması gerekiyordu. İşin ilginci, aynı komutan Yunanistan'ın da hedefi haline gelmişti.

TÜMAMİRALE SORUŞTURMA

Adliyede ilginç bir bilgiye ulaştım. Gölcük'te torpidonun güdüm teli ihalesi yapılmıştı. Yapılan iş Gölcük'te teslim edilirken, ihale muayene komisyonu, şartnamede belirtilen esaslara uyulmadığı ve yapılan telin istenen koşullarda olmadığını gerekçe gösterip kabul yapmadı. Komisyon üyeleri üzerinde bir baskı kuruluyor. Tümamiral Yaycı, komisyon üyelerine sahip çıkıyor. İhaleyi alan firmanın yetkilileri işi daha da ileriye götürüp “Sizi TSK'dan attıracağız” diyor. Sonuçta, komisyon bir seferliğine torpido güdüm telini alıyor ama bundan sonrakiler için durumun böyle olmayacağı da belirtiliyor.

Bu böyle kalmıyor. Birileri devreye giriyor. “Milli ve yerli firmaya zorluk çıkardıkları” gerekçesiyle aralarında Kurmay Başkanı Cihat Yaycı'nın da bulunduğu bazı görevliler hakkında soruşturma başlatılıyor. İşin bir başka ilginç yönü ise firma sahibinin önceki firmasını FETÖ'cü olarak bilinmesi nedeniyle kapatıp yeni bir isimle firma kurmasıydı. Bu firmanın yetkilisi, şikayet dilekçesini savcılığa değil, Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na veriyor. Açıkçası, Yaycı görevden alınacaktı. Bu konuda Yaycı'nın görevden alınmasıyla ilgili bir tutanağın bulunduğunu da öğrendim. Yaycı'nın görevden alınması için uğraşanlar, 6 aydır adliyede bulunan dosyayı gerekçe gösterip kızağa çektiler.

YUNANİSTAN'IN HEDEFİNDEYDİ

18 adamız ve iki kayalığın Yunanistan tarafından işgal edilmesinin yanı sıra, antlaşmalarla silahlandırılmaması, asker bulundurulmaması kabul edilen 16 Yunan adasında buna uyulmuyor. Tümamiral Doç. Dr .Cihat Yaycı'nın soru-cevaplı “Yunanistan Talepleri” adlı kitabı kısa süre önce Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmıştı

Kitapta, Yunanistan'ın, gayri askeri statüde olmasına rağmen haksız, hukuksuz, antlaşmalara aykırı olarak 23 adadan 16'sında asker bulundurduğunu, ağır silahlar olduğunu belgelere dayalı olarak ortaya koymuştu. İşte o tümamiral Yunan basınının da hedefi olmuştu. Ağır hakaretler ediliyor, ölüm tehditlerinde buluyorlardı.

“Türkiye'de kan akacak”, “Askerler kaçırılacak ve öldürülecek”, “Türkiye'de bıçaklar çekildi” başlıklarının kullanıldığı site Yunan İstihbarat Servisi'nin kontrolündeydi.

BİRLİKLER KALDIRILMALI

Kitabın ismi özellikle ‘Ege Sorunları' değil, ‘Yunanistan Talepleri'dir. Çünkü, ‘Ege Sorunları' denilse, sorunun bir sonraki adımı ‘Çözüm' olur. Yunanistan, kara sularını artırdığında Türkiye'nin kıta sahanlığı gidiyor. 6 mil kara sahası var, 10 mil hava sahası istiyor. FETÖMETRE ile önemli adımlar atılmasını sağlayan tümamiral gitti. O tümamirali boşuna hedef yapmamışlardı. Yunanistan da o komutandan kurtulduğu için memnundur.