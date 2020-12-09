“Partide kalırsam Kılıçdaroğlu’nu desteklerim”

Siyaset genelde de yerelde de oldukça sıcak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda kendisine muhalefet sıralarından atılan bir laf üzerine, “Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı kim söyledi?” açıklamasıyla, adaylık konusu yeniden tartışılmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, adaylığı halinde, birçok denge değişecek ve bazı partiler de buna göre pozisyon alacak. Bunlardan birisi de önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce olacak.

DOĞRUSU, ADAY OLMASI

CHP ile bağları zayıflayan ve yeni bir siyasi parti kurma çalışmalarını yürüten Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ‘Adaylık sinyali'ni şöyle yorumladı:

“Bu öteden beri savunduğum bir şey: Bir partinin genel başkanının, Cumhurbaşkanı adayı olması en normal olanıdır. Genel başkan aday olmazsa o garipsenir. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmak olduğuna göre, iktidar olmak da bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı olmaktan geçiyorsa bir siyasi partinin genel başkanı da bu iddiayı ortaya koymalı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir.”

İKİNCİ TURDA

Muharrem İnce, başlattığı hareket kapsamında yurt gezileri yapıyor, halkla konuşuyor, isteklerini, dileklerini not alıyor, siyasi kadrolarını oluşturmaya çalışıyor. COVID-19'un giderek yaygınlaşması nedeniyle yurt gezilerine 15 Aralık'a kadar ara verdi. Kurmayı planladıkları partinin program ve tüzük çalışması da zoom'la yürütülüyor.

Muharrem İnce'ye, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda tavrının nasıl olacağını sordum. İşte söyledikleri:

“CHP'de kalırsam, Genel başkanın Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerim. Ama biz bir siyasi parti kurarsak, kuracağız da o zaman herkes kendi yoluna bakacak. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim olursa onu destekleriz.”

Genel kuruldaki, “Aday olmayacağı mı kim söyledi” sözleri her ne kadar aday olacak gibi yorumlansa da Kılıçdaroğlu'nun önceki söyleminden bir farkı olmadığı belirtiliyor.

Bu mecliste gerginlik var

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın 105, Millet İttifakı'nın ise Başkan Mansur Yavaş'la birlikte 42 üyesi var. Büyükşehir Belediyesi'nin hemen her toplantısının konusu mutlaka eski Başkan Melih Gökçek'e gelip dayanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçmiş dönemde ki uygulamalar ve belediyenin uğratıldığı zararı uzun uzun anlattı. Artık, geçmişte kalmak yerine bundan sonraki süreç ileriye dönük olmalı, devam eden soruşturmaların bir an önce sonuçlandırılıp yargıya intikal ettirilmesi gerekir.

AKP, YARGIYA GİDİYOR

AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, genel kurul salonundan ayrılmalarının gerekçesini, ısrarlarına rağmen önergeleri konusunda başkanın kendisine söz verilmemesi olarak gösterdi. Köse, sohbetimizde şunları söyledi:

“Önergelerimizi okutulmaması yasal değil. Bu yüzden, yürütmenin durdurulması için yargıya gidiyoruz. Önergelerimizi okumamızın engellenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Bizi azarladı, daha önce de savcılığa vermekle, zabıtayla salon dışına attırmakla tehdit etti. Bazı üyelerimize ‘Siz kim oluyorsunuz?' dedi. Bunları çirkin ve despotik tavır olarak görüyoruz.”

GEÇMİŞTE KALDI

Mansur Yavaş, belgelerle önceki dönemde yapılanları anlattı, yargıya intikal ettirdikleri konuları ve belediyenin uğratıldığı zararı ayrıntılı olarak anlattı. AKP'liler, başkanın geçmişle ilgili konuşmaktan vazgeçmesini istiyor. Grup Başkanvekili Murat Köse şöyle diyor:

“Faaliyet raporunda üç saat sunum yaptı ve hiç sözünü kesmedik. Pazartesi de konuşmamıza izin verilseydi dinleyecektik. Mansur Bey, eskiyi anlattı. Biz ‘Geçmiş geçmişte kaldı. Varsa geçmişte sıkıntılı durum, suistimal varsa savcılığa verirsiniz.' Yeni bir şey yapılmadığı için eski konuları gündeme getiriyor.”

MİLLİ SERVET

Mansur Bey, bir çok yolsuzluk ve gereksiz gördüğü harcamaların yanı sıra 750 milyon dolara yapıldığını belirttiği ve bugün “Enkaz yığınına” dönüştüğünü kaydettiği Ankapark konusunu, AKP Grubu'nun başkanı Murat Köse şöyle açıklıyor:

“Ankapark milli bir servet. Yatırım yapılmış. Yapılması geken, emanete sahip çıkılmasıdır. Büyükşehir belediyesinin burayı işletebileceğini ve vizyon katacak hale dönüştürebileceğini düşünüyoruz. Ankaparkı hayalet parka dönüştürmeyelim, burayı ayağa kaldıralım.”

Mansur Yavaş da her konuşmasında, Ankapark için yapılan harcamayı anlatıyor, “Ankapark'ın geleceğine, Ankara halkı karar verecek. Ankapark bize hala devredilmiş değil. Geciktikçe zararı da büyüyor” diyor.

Bugün, Belediye Meclisi yine toplanacak. AKP, gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmeli ve Ankara'nın geleceği için Mansur Yavaş'ın çalışmalarına destek olmalı. Çünkü Ankaralı Mansur Yavaş'ı ve insana dokunan tutumunu beğeniyor.