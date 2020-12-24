Hazine’de tanı kitine ödeyecek para mı kalmadı?!

Covid-19'un Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayından temmuz sonuna kadar Bioeksen'in tanı kitini kullanan Sağlık Bakanlığı'nın tedarik yöntemi değişse de, paralar aynı “havuza” akıyor…

Sağlık Bakanlığı ilk 4 ayda tanı kitlerini, bağlı kuruluşu USHAŞ aracılığıyla Bioeksen Ar-Ge Teknonoloji firmasından alıyordu.

Satın alma Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) geçti.

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Sağlık Bakanlığı, 2020-2021 döneminde 3 milyon 200 bin adet tanı kiti ihtiyacı belirledi.

Bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan DMO'nun açtığı ihaleyi 3 firma kazandı.

Her biri DMO'ya yaklaşık 1'er milyon adet PCR test kiti teslim ediyor.

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Bu 3 şirket hangileri? Yeni Berke Medikal, RTA Laboratuvarları ve Gensutek Sağlık…

Bioeksen Ar-Ge Teknoloji, sistem içinde kaldı.

Yeni Berke Medikal, Bioeksen'in “tek yetkili” satıcısı…

RTA Laboratuvarları test cihazını veriyor, testte kullanılan sıvıyı Bioeksen'den sağlıyor.

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel 30 Eylül'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, medikal tecrübesi olmadığını vurguladığı Yeni Berke için “Sağlık Bakanlığı'nda yıllarca varlığını bildiğimiz Menzil cemaatine yakın, umre ve hac organizasyonunu yapan bir firma” sözlerine yer vermişti.

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17 Temmuz'da sağlık sektörüne giren Yeni Berke'nin patronu Haydar Özışık ise bu iddialar üzerine Anka muhabirine yaptığı açıklamada; “Eğer biz olmasaydık, Bioeksen batmıştı, belki de ülkeyi terk edecekti” ifadelerini kullanıyor.

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Sağlık Bakanlığı'nın desteğini arkasına alan, pandemide tanı kiti talebini “tek başına” karşılayan bir şirket, batacak duruma nasıl gelir; bu da ilginç…

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Yeni Berke Medikal'in web sayfasını açtığınızda “Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız” cümlesi ile karşılaşıyorsunuz…

İmza Recep Tayyip Erdoğan…

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Gensutek Sağlık Teknolojileri patronu Tolga Sungur'un da eski defterleri açıldı.

Sungur'un bir başka şirketi Sun Lab Sağlık Hizmetleri İnşaat Anonim Şirketi'ne FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulduğu gündeme getirildi.

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2019 yılında kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin (USHAŞ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Bioeksen'le işbirliği içinde Covid-19 PCR tanı kiti alımı ile “covid sektörünün” önü açıldı.

15 Mart ve takip eden yazılarımdan ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

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Sektör o günlerde “Piyasada PCR tanı kiti üreten en az 4-5 firma varken, neden devlet tek firmadan alıyor?” sorusunu yüksek sesle dile getirmekten kaçındı.

Çoğu Sağlık Bakanlığı'nın iznine bağlı ticari faaliyet yürütüyor, eleştirmek kolay değil!

Bu firmaların hammaddede dışa bağımlı oluşları da önlerine konan en büyük engeldi.

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Yaz ayları; test cihazı ve filyasyon çalışmaları, sağlık alt yapısı tartışmalarıyla geçti.

Test sayısı az, bilgiler şeffaf değil, maliyetler açıklanmıyor, vaka sayılarından endişe duyuluyor…

Ve beklenen patlama oldu, Sağlık Bakanlığı'ndan üst üste istifalar gelmeye başladı.

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2020 Haziran'ında USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Dr. Cevat Şengül'ün yerine, 2009-2019 dönemi Pendik Belediye Başkanı seçilen Dr. Salih Kenan Şahin atandı.

Şahin son olarak Bakan Koca'nın üniversitesi Medipol'de bölüm başkanlığı görevinde buluyordu.

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Göreve geldikten 14 ay sonra attığı bir tweet ile istifa eden TÜSEB CEO'su Prof. Dr. Adil Mardinoğlu'nun yerine, 2020 Eylül'de sağlık alanında robot teknolojileri ve yapay zeka üzerine çalışmalarıyla birincilikleri bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ından Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın transferi gerçekleşti.

Muhalefet Sağlık Bakanlığı'ndaki istifalar ile tanı kitleri satın alma politikaları arasında ilişki kurdu.

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2021 yılı Bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in sorusuna “Bir firma kiti yerlileştirdi. Bu firmadan aldığımız rakam 32 lira. Bu firmaların sayısı 12'ye çıktı ve bizim 32 liraya aldığımız kiti, hepsini ihaleye soktuk fiyatı 9.8 TL'ye indirdik” yanıtını verdi.

Devlet 4 ayda ne kadar zarara uğratıldı?

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Görüştüğüm ilgililer 1 PCR tanı kitinin 2.65 dolara DMO'ya satıldığını söylüyorlar.

Dolar kurunu 7.5'den alsak, bir kitin fiyatı 20 liraya yaklaşıyor.

Acaba anlaşma TL ile mi, yoksa dolar kuru üzerinden mi oldu?

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Günün sorusu başka: DMO satın aldığı kitlerin parasını 90-100 günde ödeyemiyormuş. Koca'nın söylediği gibi yaklaşık bir tanı kiti 10 TL ise, 3 milyon adet de satın alınmışsa; Hazine'de 30 milyon lira mı kalmadı, yoksa kimisinin ödeniyor, kimisinin ödenmiyor mu?