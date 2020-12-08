Pfizer/BioNTech ortaklığında COV 19 için üretilen mRNA aşısı; sentetik RNA moleküllerinin insan hücrelerine yapılan yeni aşı türü…

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA), bu aşı için “acil durum yetkisi” vererek, 2 Aralık 2020'de mRNA aşısını onaylayan tarihteki ilk ilaç düzenleyici oldu.

İngiliz kamuoyu sordu; “yan etkisi olmadığından emin misiniz?”

Yanıt şöyle verildi:

-“Faydaları herhangi bir riskten daha ağır basıyor!”

Herhangi bir riskin henüz cevabı yok. İnsan üzerindeki FAZ 3 denemeleri 2023'te bitecek…

Bakınız:

mRNA aşıları, geleneksel aşılardan çok farklı şekilde çalışır.

Aktif bağışıklık için kullanılan aşıların en eski ve temeli sayılan geleneksel aşılar; canlı zayıflatılmış (atenüe), inaktif (ölü) ve inaktif toksin (toksoid) aşılardır.

Örneğin… Canlı atenüe aşılar, hastalık etmeni canlı mikroorganizmaların laboratuvar koşullarında zayıflatılması ile elde edilir. Tüberküloza karşı BCG aşısı veya kızamık, kabakulak ve kızamıkçık karma/ MMR aşıları canlı atenüe aşılardır…

İnsanoğlu, sentetik olarak oluşturulan ve hücrelere transfekte edilen mRNA aşısını ilk kez kullanacak…

-“Bu aşı hücre içindeki -vücudun kozmik odası- DNA'yı etkiler mi etkilemez mi?” Onlarca soru bugün dünya gündeminde. Haklılar. Örneğin: İnsanlarda kullanım için hiçbir mRNA teknoloji platformuna (ilaç veya aşı) 2020'den önce izin verilmedi! Şimdi COV 19 nedeniyle “elzem” deniliyor!

TEREDDÜTLER VAR

Peter Jay Hotez…

Aşı konusunda dünyada ismi en çok bilinen Amerikalı profesör. SARS ve MERS gibi virüslere karşı aşılar geliştiren araştırma ekibine başkanlık ediyor. COV 19 aşısı üzerine de çalışıyor.

-“Ortaya çıkan mRNA aşısı hakkında, pratiklik pahasına yenilikçilik konusunda endişeleniyorum” dedi.

-mRNA aşısı zaman çizelgelerine karşı uyardı ve muhafazakâr zaman çizelgesinde acele etmenin sorunlara yol açabileceğini belirtti.

İsrail'deki Hadassah Tıp Merkezi'ndeki mRNA denemelerini yöneten Prof. Yossi Karko, bu aşılarla ilgili bugüne kadar sağlanan verilerde sınırlamalar olduğu ve etkinliğin kısa dönemi kapsadığı konusunda daha bu ay başında uyarılarda bulundu. (Ben bunu yazınca hakkımda neler yazdı cahil tayfa…)

Evet, ne oldu da birden hızlandı mRNA aşısının onayı? Öyle ki… Genişletilmiş erişim izni dahil olmak üzere mRNA aşılarının alması gereken ilk izin türü bile polemiklere yol açtı.

Benzeri nedenlerle Prof. Michal Linial, “aşıyı hemen kullanmayacağım” dedi. İsim çok böyle…

Washington Post, ABD'deki sağlık

uzmanları arasında mRNA aşılarına ilişkin tereddütler olduğunu yazdı: “Bazıları ilk turda olmak istemiyor, yan etkiler konusunda bekleyip ne olup olmadığını görmek istiyor.”

mRNA aşının özel formülasyonu, Pfizer/BioNTech şirketleri tarafından gizli tutulduğundan tartışmalar büyüyor…

British Medical Journal eş genel yayın yönetmeni Peter Doshi gibi uzmanlar, basın bültenleri dışındaki veri eksikliğine dikkat çekiyor.

Konuyu bilenlere medya lakırtıları yeterli gelmiyor.

HANİ TARTIŞILMAZDI

Küresel ilaç şirketi Pfizer liderliğindeki mRNA aşı lobisi bugünlerde ne yapıyor dersiniz? Geleneksel aşılar “kötü”, mRNA aşıları “iyi” demeye getiriyor! Diyorlar ki:

mRNA aşısının, geleneksel protein aşılarına göre bir dizi özel avantajı varmış! Mesela, mRNA aşıları aktif veya inaktive edilmiş patojenden/virüs vs. yapılmadığından bulaşıcı değilmiş! Aksine geleneksel aşılar, yüksek hacimlerde yapılırsa üretim tesisinde virüs salgını riskini artırabilirmiş!

mRNA aşıları, daha hızlı, daha ucuz ve daha standart şekilde yani üretimde daha az hata oranıyla üretilebilirmiş ve bu da ciddi salgınları durdurabilirmiş! Neler… Neler…

Hani aşı konusu tartışılmazdı…

Hani Soner Yalçın tartışma açıyor diye aşı düşmanıydı…

Akıllarını kapitalizme kiraya verenler “Kara Kutu” kitabımı lanetledi!

İşin içine para/kapitalizm girince aşı nasıl da tartışılıyor değil mi?

Bırakın yazalım…

Sadece ABD'de aşı mağduru ailelere (Ekim 2019 yılına kadar) verilen tazminat tutarı 4.2 milyar dolar oldu. Ayrıca avukatlara da 2 milyar dolar ödendi. Bu, 6.2 milyar dolara dava masrafları dahil değil…

Halkın gerçekleri öğrenmeye hakkı var.

Tekel düzeni otoriterdir.

Tekel düzeni korkuyu büyütür.

Tekel düzeni insanı küçültür; ve tekel düzeni insanı sürüye katar!