a-normalleşme

Toplum sağlığı inşaata benzemez, hastane binası yapmak maharetse, hekimleri değil, müteahhitleri sağlık bakanı yapalım demiştim.

Hayaldi gerçek oldu…

Futbol liglerinin başlamasına sağlık bakanı değil, müteahhit Nihat Özdemir karar verdi!

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Top'lum sağlığı yani.

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Vaka sayısı sadece 359 kişiyken, ligleri durdurdular.

Vaka sayısı 130 binden fazla, hergün 2 binden fazla yeni vaka çıkıyor, 3 bin 500'den fazla insanımız öldü, hergün 60 kişi ölmeye devam ediyor, ligleri başlatıyorlar.

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Korona bulaşmasın diye 65 yaşındakilerin sokağa çıkması yasak.

Fatih Terim'e hem korona bulaştı, hem 66 yaşında, maça çıkacak.

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Futbol liglerinin açılacağını futbol federasyonu başkanı açıklıyorsa, berberlerin açılacağını niye berberler federasyonu başkanı açıklamıyor da, cumhurbaşkanı açıklıyor?

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Berbere gitmek serbest.

Berberden evine dönerken sahil kenarından yürürsen, sosyal mesafeye dikkat etmemek suçundan ceza kesiyorlar.

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Kapalı mekanda berber koltuğuna oturabilirsin.

Açık havada parklardaki banklara oturma diye, söktüler.

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65 yaşındakiler iki aydır evde, hepsinin saçı başı Barış Manço gibi oldu, nihayet pazar günü sokağa çıkma izni verdiler.

Pazar günü berberler kapalı.

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Camiler kapalı, namaz kılarken virüs bulaşıyor.

Avm'leri açıyorlar, alışveriş yaparken virüs bulaşmıyor.

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Haftaiçi avm'ye gitmek serbest, virüs yok.

Cumartesi-pazar sokağa çıkmak yasak, virüs var.

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Alışveriş merkezine gidip, binlerce insanla aynı havalandırma sisteminden soluk almakta sorun yok.

Alışveriş merkezinin önünden açık havada balık tutmak yasak.

Korona palamuttan bulaşıyor çünkü.

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Ailece avm'ye gidip mangal alabiliyorsun.

Ailece pikniği gidip o mangalı kullanırsan, sosyal mesafe cezası var.

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20 yaş altındakilerin tek tek bile sokağa çıkması yasak.

20 yaş altındaki dört milyon öğrenciyi hep birlikte sınava sokacaklar.

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Üniversite sınavını üç ay kala “erken” diye, bir ay ileri attılar.

Aynı üniversite sınavını iki ay kala “geç” diye, bir ay öne çektiler.

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Maçları seyircisiz oynatacaklar.

Okulları açıyorlar.

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Maske bir liraya satılıyordu…

Müjde, herkese ücretsiz dağıtacağız dediler, sonra, Ptt evinize getirecek dediler, sonra, e-devlet'ten kendiniz sipariş edeceksiniz dediler, sonra, telefonunuza kod gelecek o kodla eczanelerden alacaksınız dediler, sonra, eczanelerden değil işyerlerinizden alacaksınız dediler, en son, maske bir liraya satılacak dediler.

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Buna “normalleşme” diyorlar.

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Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi bizim normalleşme…

Kapısında kilit var, üç tarafı açık!