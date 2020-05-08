a-normalleşme

Toplum sağlığı inşaata benzemez, hastane binası yapmak maharetse, hekimleri değil, müteahhitleri sağlık bakanı yapalım demiştim.
Hayaldi gerçek oldu…
Futbol liglerinin başlamasına sağlık bakanı değil, müteahhit Nihat Özdemir karar verdi!
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Top'lum sağlığı yani.
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Vaka sayısı sadece 359 kişiyken, ligleri durdurdular.
Vaka sayısı 130 binden fazla, hergün 2 binden fazla yeni vaka çıkıyor, 3 bin 500'den fazla insanımız öldü, hergün 60 kişi ölmeye devam ediyor, ligleri başlatıyorlar.
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Korona bulaşmasın diye 65 yaşındakilerin sokağa çıkması yasak.
Fatih Terim'e hem korona bulaştı, hem 66 yaşında, maça çıkacak.
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Futbol liglerinin açılacağını futbol federasyonu başkanı açıklıyorsa, berberlerin açılacağını niye berberler federasyonu başkanı açıklamıyor da, cumhurbaşkanı açıklıyor?
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Berbere gitmek serbest.
Berberden evine dönerken sahil kenarından yürürsen, sosyal mesafeye dikkat etmemek suçundan ceza kesiyorlar.
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Kapalı mekanda berber koltuğuna oturabilirsin.
Açık havada parklardaki banklara oturma diye, söktüler.
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65 yaşındakiler iki aydır evde, hepsinin saçı başı Barış Manço gibi oldu, nihayet pazar günü sokağa çıkma izni verdiler.
Pazar günü berberler kapalı.
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Camiler kapalı, namaz kılarken virüs bulaşıyor.
Avm'leri açıyorlar, alışveriş yaparken virüs bulaşmıyor.
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Haftaiçi avm'ye gitmek serbest, virüs yok.
Cumartesi-pazar sokağa çıkmak yasak, virüs var.
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Alışveriş merkezine gidip, binlerce insanla aynı havalandırma sisteminden soluk almakta sorun yok.
Alışveriş merkezinin önünden açık havada balık tutmak yasak.
Korona palamuttan bulaşıyor çünkü.
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Ailece avm'ye gidip mangal alabiliyorsun.
Ailece pikniği gidip o mangalı kullanırsan, sosyal mesafe cezası var.
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20 yaş altındakilerin tek tek bile sokağa çıkması yasak.
20 yaş altındaki dört milyon öğrenciyi hep birlikte sınava sokacaklar.
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Üniversite sınavını üç ay kala “erken” diye, bir ay ileri attılar.
Aynı üniversite sınavını iki ay kala “geç” diye, bir ay öne çektiler.
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Maçları seyircisiz oynatacaklar.
Okulları açıyorlar.
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Maske bir liraya satılıyordu…
Müjde, herkese ücretsiz dağıtacağız dediler, sonra, Ptt evinize getirecek dediler, sonra, e-devlet'ten kendiniz sipariş edeceksiniz dediler, sonra, telefonunuza kod gelecek o kodla eczanelerden alacaksınız dediler, sonra, eczanelerden değil işyerlerinizden alacaksınız dediler, en son, maske bir liraya satılacak dediler.
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Buna “normalleşme” diyorlar.
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Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi bizim normalleşme…
Kapısında kilit var, üç tarafı açık!