Aşılım süreci

“Terör örgütüyle masaya oturduğumuzu söyleyenler şerefsizdir” dedi, “tabii görüşülüyor, görüşme talimatını veren benim” dedi, “ben Gürcüyüm, ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir” dedi, “benim için Gürcü diyenler bile oldu” dedi, “muhterem hocaefendi” dedi, “haşhaşi sülük” dedi, “kardeşim Esad” dedi, “şerefsiz katil” dedi, “Türkçe'yle felsefe yapılamaz diyorlar, ırkçılıktır, ırkçılık kokan açıklamalardır” dedi, “Türkçe'yle felsefe yapamazsınız” dedi, “Lozan antlaşması devletimizin tapusudur, inanç, cesaret ve fedakarlık zaferidir” dedi, “birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar, zafer mi bu” dedi, “İstanbul'u ihya ettik” dedi, “biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” dedi, Amerikalı rahip için “bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın” dedi, Amerikalı rahip uçtu, “kararı siyasiler değil, yargı verir” dedi, “eğitimde ülkemize çağ atlattık” dedi, “eğitimde maalesef mesafe katedemedik, üzgün olduğum bir konudur” dedi, “kültürde sanatta gözkamaştırıcı bir envantere sahibiz” dedi, “kültürde sanatta mevcuda dahi sahip çıkamadık, fevkalede müteessirim” dedi, “büyüme rekoru kırdık, kalkınma rekoru kırdık” dedi, “şu anda işsizlik yüzde 11'in üzerinde, bu ülke bu hale düşmeli miydi, bu halde kalkınabilir miyiz?” dedi, “kriz mriz sakın inanmayın, bizde kriz yok” dedi, “ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz” dedi, “başkanlık sistemi özentinin sonucudur, Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir” dedi, “başkanlık sistemi bizim için gelenekseldir, buna karşı çıkanların genlerinde başkanlık sistemi yok ama, bizim genlerimizde başkanlık sistemi var” dedi, “bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir, hiçbir zaman parlamenter sistemden uzaklaşmayacağız” dedi, “yav inanılmaz bir şey, hâlâ parlamenter sistemi savunanlar var” dedi, “üçüncü köprü cinayettir, İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur, bölgede kalan akciğerlerimizin yok edilmesi demektir, bunu bekleyen bazı mahfillere rant alanları sağlama olayıdır” dedi, “hani o cumhuriyet mitinglerinde cumhuriyetçiyiz diye yürüyenler var ya, işte üçüncü köprüye hep onlar karşı çıktı, bunlar istemezük familyasından, hem üçüncü köprüye karşı çıkıyor, hem utanmadan o köprüden geçiyor, niye geçiyorsun o köprüden, sandalla geçsene karşıya” dedi, “Güneydoğu sorunu olarak adlandırılan sorun, aslında Kürt sorunudur” dedi, “Kürt sorunu var dersen, sorun olur, yok dersen, sorun ortadan kalkar, biz böyle bir sorun yok diyoruz” dedi, “Kürt sorunu vardır, benim de sorunumdur” dedi, “ne Kürt sorunu yav, kimse bize yutturmaya kalkmasın, yok böyle bir şey” dedi, “onlar bizi Avrupa Birliği'ne almamayı düşünüyor, biz de girmemeyi düşünüyoruz, bunların asıl adı Katolik Hıristiyan Devletler Birliği'dir” dedi, “hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelikti, hamdolsun başardık, hamdolsun bizim hükümetimize nasip oldu, bayramımız kutlu olsun, inşallah bu başarılarımız ilerde romanlarda yazılacak” dedi, “eyyy AB biz senin kapıkulun değiliz, sen yoluna, biz yolumuza, bunların arasında ortodoks var, protestan var, ateist var, ama hepsi katolik Vatikan'a gidiyor, niye, çünkü bunlar tek millet, külahımıza anlatsınlar, bugünün hasta adamı Avrupa Birliği'dir” dedi, “Nazisiniz, katilsiniz, gerçek manada faşistsiniz, haçlı seferlerini yeniden başlatmak istiyorlar, Avrupa Birliği'nin sonu geldi” dedi, “kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz, geleceğimizi Avrupa Birliği'yle birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz” dedi, “Ayasofya'yı camiye çevirmenin faturası çok ağırdır, Ayasofya ibadete açılsın diyenler dünyayı tanımıyor, ben bir siyasi lider olarak, bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim” dedi, “gayretlerimiz neticesinde hamdolsun Ayasofya cami oldu” dedi, “cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır” dedi, “cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası konser salonunda Mozart'tan Bach'tan tınılar, Şostakoviç'le Chopin'in bestelerinden ritimler buluşacak, biz buyuz” dedi, “ben aşı olmayı düşünmüyorum, sağlık bakanı haberim olmadan benim adımı vermiş, hemen laflarını düzeltsin, aşı olmayacağım derken öylesine demedim, kendime göre araştırmalar yaptım, ailem de olmayacak” dedi, “şahsen benim aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil” dedi.

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Aşı olalım mı, olmayalım mı diye kafanız karışırsa, açılım süreçlerinde olduğu gibi, aşılım sürecinde de asrın liderimize kulak vermenizi öneririm.

Ne diyorsa onu yapın.

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Diyeceksiniz ki, yapalım da hangi dediğini yapalım?

Orası farketmez, nasıl olsa en kötü ihtimalle rabbim affeder.