Bi kaç tane şehit

Askeri konvoya saldırıldı, 11 şehit vardı, cenazelerin toprağa verildiği gün, asrın liderimiz atladı uçağına, Ajda Pekkan'ı Muazzez Ersoy'u Nihat Doğan'ı, Sertab Erener'i filan yanına aldı, Somali'ye gitti, “vicdanlara sesleniyorum” dedi, Ajda'yla Sertab moral dansı yaptı.

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Karakol basıldı, sekiz şehit vardı, cenazelerin toprağa verildiği gün, bu ülkede dışişleri bakanlığı, başbakanlık yapan ahmet kiziroğlu atladı uçağına, asrın liderimizin eşi ve kızıyla beraber Myanmar'a gitti, Arakanlılara sarılıp gözyaşı döktüler.

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Karakol basıldı, 15 şehit vardı, o akşam, Akp milletvekili oğluna stadyumda sünnet düğünü yaptı, bu ülkede bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapan binali yıldırım kirve oldu, halay çektiler.

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Helikopter düştü, 17 şehit vardı, Akp'nin dışişleri bakanı kiziroğlu Gazze'ye koştu, yaralı Hamaslılara sarıldı, hıçkıra hıçkıra ağladı.

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Cephanelik patladı, 25 şehit vardı, akp'nin bakanı “Hindistan'da Pakistan'da olur böyle şeyler” dedi, akp'nin valisi Akp'nin genelkurmay başkanına sucuk hediye etti, kilim hediye etti, “hayat devam ediyor, acımız var diye ara mı verelim” dedi, Akp'nin sözcüsü “yadırganacak bir şey yok, lokum bile ikram edilir” diye tasdik etti.

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Şehidin sitem eden kızkardeşine “senin ağabeyin de bu mesleği seçmeseydi” denildi bu ülkede.

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“Artık şehit cenazesi istemiyoruz” diyen vatandaşa “askerlik yan gelip yatma yeri değildir” denildi.

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Hakkari'de dokuz şehit vardı, tek tek isimlerini açıkladılar, Yozgat şehidi için cenaze töreni tertiplediler, bütün Yozgat geldi, son saniyede “sizin şehidi henüz bulamadık” dediler, bir hafta geçti, şehit hâlâ kayıptı, bir hafta sonra Akp'nin içişleri bakanı “cesedi bulundu” dedi, aynı akşam bir açıklama daha yaptı, “bulunan ceset parçaları ona ait değil” dedi. Şehide “ceset” diyen, şehit uzuvlarına “ceset parçası” diyen tarihteki ilk içişleri bakanı oldu.

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Terör şehitlerini görüşmek için Tbmm olağanüstü toplantıya çağırıldı, Akp sözcüsü “bi kaç Mehmet şehit oldu diye Meclis'i toplayamayız” dedi.

Papa öldü, Akp milli yas ilan etti, bayrakları yarıya indirdiler.

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Kendi ellerimizle beslediğimiz köktendinciler Reyhanlı'yı hava uçurdu, 52 insan hayatını kaybetti, Akp'nin gıkı çıkmadı.

Gazze için üç günlük milli yas ilan ettiler.

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Kendi ellerimizle beslediğimiz köktendinciler Suruç'u havaya uçurdu, 34 insan hayatını kaybetti, Akp'nin kılı kıpırdamadı.

Suudi kralı 91 yaşında eceliyle öldü, Akp milli yas ilan etti.

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Tunuslu yaralı dinciler, özel uçakla Türkiye'ye getirildi, sekiz yaralı vardı, özel hastanelere taşımak için aprona sekiz ambulans getirdiler.

Yemenli yaralı dinciler, özel uçakla Türkiye'ye getirildi, 10 yaralı vardı, aprona fazla fazla 11 ambulans getirildi.

Mısırlı yaralı dinciler, özel uçakla getirildi, aprondan ambulanslarla alındılar, refakatçilerine özel otomobiller tahsis edildi.

Dindar cumhurbaşkanımız abdullah gül'e Kazakistan'da hediye edilen beygir, özel uçakla Türkiye'ye getirildi, özel veteriner, özel seyis eşliğinde, özel eskortla Atlı Spor Kulubü'ne götürüldü.

Hakkari'de şehit düşen binbaşımızın bayrağa sarılı cenazesi, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın apronunda, portakal sandığı gibi, bavullarıyla beraber, kamyonet kasasında taşındı.

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Gazilerimizin protez ayaklarına haciz gönderdiler.

Diyanetin camilerinde Myanmar'a bağış topladılar.

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Şehit cenazelerinde 1932'den beri Chopin'in cenaze marşı çalınıyordu, “ti” işareti veriliyordu, ihtiram yürüyüşü yapılıyordu.

86 senedir böyleydi.

86 sene sonra…

“Dinimize aykırı” dediler.

“Şehit cenazesinde müzik çalınması şehitlerimizin ruhunu ve şehit ailelerini rencide ediyor” dediler.

“Şehitlerimiz varken, çalgı aleti kullanılması, kutsalımıza, maneviyatımıza ters düşüyor” dediler.

Akp'nin diyanet işleri başkanı zart diye çıktı, “şehit, cami, tekbir ve Kuran'ın arasına bir müzisyenin girmesi doğru değildir, kültürümüze aykırıdır, cenazenin İslam geleneğinde bir adabı vardır” dedi.

O dönem…

Afrin'de 52 şehit verdik.

Çocuklarımızın henüz kanı kurumamıştı, asrın liderimiz şarkıcıları türkücüleri çalgıcıları bindirdi özel uçağına, sınır karakoluna götürdü, uçakta konserler verildi, şarkılar alkışlar eşliğinde yolculuk yapıldı, Hatay'a inildi, karakola gelindi, asrın liderimiz komandolar gibi kamuflaj giymişti, şen şakrak kahkahalar eşliğinde klarnet çaldılar, İbrahim Tatlıses yaylalar yaylalar'ı söyledi, dılo dılo yaylalar nakaratında hep beraber tempo tuttular, televizyonlarda naklen yayınlandı, alkışlar, neşe, keyif, gırla gitti, zabıta teşkilatında bile görülmeyen laubalilikle genelkurmay başkanının sırtına yaslanıp selfie falan çekildi.

“Cenazede müzik dinimize aykırı, şehitlerimiz rencide oluyor” diyen yandaş medyamız, “dev koro moral verdi, muhteşem performans, türküler büyük beğeni topladı, mest ettiler, sınır karakolunda şahane görüntüler, Afrin'de renkli anlar” manşetlerini attı.

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Suriye'de bizim çocuklar şehit düşüyor.

Kendi devletine silah çeken Suriyeli dinciler “kuvayı milliye” ilan edildi.

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Suriye'de şimdilik 182 şehit verdik.

Akp, kalp krizinden ölen Mursi'yi şehit ilan etti.

Akp'nin diyaneti özel talimat yayınladı, Türkiye'nin bütün camilerinde cenaze namazı kıldırdı.

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İranlı general Kasım Süleymani'ye neredeyse ağıt yaktılar, en üst düzey taziyelerle İran halkının acısını paylaştılar.

Libya'da şehit verdik, milletten saklamaya çalıştılar, tören mören yapmadan gizli gizli toprağa verdiler, tarihimizde görülmemiş duyulmamış bu rezalet ortaya çıkınca, bir kaç “tane” şehit var dediler.

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Matemde dans

Bedeviye yas

Halay

Kilim

Lokum

Ceset

Bi kaç Mehmet

Beygire özel uçak

Ayyıldız'a kamyonet

İhvan'a hürmet

İhtiramda şarkı türkü klarnet

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Aslında senelerdir “tane tane” anlatıyorlar.

Bilmiyorum ki, bu milletin artık silkinip kendine gelmesi için daha naapsınlar?