Evde kal, ama bankaya koş!

“Evde kal” diyorlar…

Habire bunu söyleyerek, sanki hükümet her türlü sorumluluğunu yerine getirmiş de, aslında vatandaş kurallara uymuyormuş gibi davranıyorlar.

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Ölümcül bir yalan bu.

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Bakın mesela…

65 yaşındaki vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladılar ama, mart ayı emekli maaşlarını nasıl alacaklarını düşünmediler.

Vatandaşlar mecburen evinden çıktı, kamu bankalarına gitti.

Her 100 emeklinin neredeyse 95'i maaşını kamu bankasından alıyor, 15 bin 20 bin emeklisi olan şubeler var.

Emeklilerin hücumuna uğrayan bazı şubeler endişeye kapıldı, “65 yaşındakilere maaş ödersek, yasağa uymadığımız için hakkımızda işlem yapılır mı” diye düşünerek, ödeme yapmadı.

Bunun üzerine bazı emekliler karakola gitti, “benim maaşımı vermiyorlar” diye şikayetçi oldu.

Polis iki arada bir derede kaldı, bazı karakol amirleri banka şubelerine telefon etti, “bir defalık idare edemez miyiz acaba” dediler.

Bu sefer banka çalışanları iki arada bir derede kaldı, yöneticilerine sordular, yöneticiler naapsın, “bir defalık idare edelim bari” dediler.

Emeklilere maaşları ödendi.

Gel gör ki, bazı polisler “buna göz yumduğum için hakkımda işlem yapılır mı” endişesiyle, banka çalışanları hakkında tutanak tuttu.

Yetmedi… “Bu bankaya 65 yaşındakiler geliyor, yasağa uymuyorlar” diyerek karakola ihbarda bulunan işgüzarlar oldu.

Hadi bakalım polis gene mecburen bankaya geldi, tutanak tutsa bir dert, tutmasa başka bir dert.

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Netice?

Şimdilik üç şube karantinada.

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Hem “evde kal” diyorlar.

Hem esnaf kredisi çıkardılar, “koş krediyi al” diyorlar.

Kamu bankaları şu anda neredeyse fazla mesai yapar hale geldi.

Şube henüz açılmadan kapıda kuyruk oluyor!

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Ama aynı anda, saray'ın camisinden canlı yayın yapıyorlar, akp'nin diyanet işleri başkanı hutbe okuyor, televizyonlardan naklen yayınlıyorlar, “müminleri kulluk şuuruna davet ediyor”lar.

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Müminlere “camiye gelme, cuma namazına bile gelme, evde kal” diyorlar… Aynı müminlere “bankaya koş, krediyi al” diyorlar.

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Özel bankalar hakeza…

Maalesef, bir özel bankanın şube müdürü virüsten hayatını kaybetti.

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Bankacılık sektörü, eğitim seviyesi ortalaması en yüksek meslek gruplarından biridir.

Türkiye'nin eğitimli insanlarını, virüse değil, aslında cehalete kırdırıyoruz şu anda…

Kararsız kararlara kurban ediyoruz.

“İran'dan kaçak mülteci girişi devam ediyor” dedim.

Bizzat içişleri bakanı çıktı, “ahlaksız gazeteci bu iddianı kanıtla” dedi.

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24 saat geçmedi…

Van'da minibüs devrildi.

İçinden 55 kişi çıktı.

Hepsi kaçak göçmen.

İran sınırından gizlice girdikleri için, hepsi karantinaya alındı.

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Sayın bakanımızı rencide eden, ahlaksız bi kaza olmuş yani!

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Akp milletvekillerinin başı çektiği linç kampanyalarına rağmen, yandaş medyada uğradığımız hakaretlere rağmen, hatta tutuklanma tehditlerine rağmen, yeter ki canım İzmirimin canı sağolsun, tekrar uyarıyorum…

Bu salgın, İstanbul'dan sonra en çok İzmir'i vurdu.

Lütfen ailenizi izole edin.

Lütfen daha fazla dikkat edin.