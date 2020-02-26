Asrın liderimiz kendisine soru sorma terbiyesizliğini gösteren Fox Haber muhabirini fırçaladı, “yalan haber üretmeyi bırakın” dedi.

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Yalan konusunda çok hassastır.

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Tank palet fabrikasını Katar'a sattınız diyen Kılıçdaroğlu'na ne diyor mesela… “Bu adamda yalan bol, dürüst ol, yalan söyleme” diyor.

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Başka ne diyor Kılıçdaroğlu'na?

Bay Kemal için yalan söylemek çok kolay

Adeta bir yalan makinesi

Ömrü yalanla geçmiş

Bir insan, utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan, yüzü kızarmadan, arka arkaya bu kadar yalanı nasıl söyleyebilir?

Allah aşkına bu nasıl bir yalan söyleme yeteneğidir?

Eğer yürüyen yalan görmek istiyorsanız, Kılıçdaroğlu'na bakın

Chp'ye gönül veren kardeşlerimiz bu yalancının peşinden gidiyor

Chp bu yalancıdan kurtulsun artık

Sabah akşam yalan söylüyor

Bay Kemal senin hayatın yalan

Yalan bu zatın mesleğidir

Milletime yalan söylediği için meydanlarda düzeltiyorum

Doğru söylediği hiçbir şey yok, yalan zincirine yalan ilave ediyor

Yalan hastalığı var diyor.

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Chp'ye ne diyor?

Yalan üretme merkezi

İşleri güçleri yalan

Yalanın ucunu kaçırmış durumdalar

Bıktırdılar artık, çok yalan söylüyorlar

Akşam yalanla yatıyorlar, sabah yalanla kalkıyorlar

Bunlarda yalan tepeden tırnağa ganimet

Yalancıları milletime şikayet ediyorum

Doğru yerinden kalkana kadar, yalan dünyayı dolaşırmış, bunların yaptığı bu

Deri kalın olunca yalanın büyüklüğü sorun olmuyor diyor.

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Ekrem İmamoğlu için ne demişti?

“Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor.”

“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bunların yalanı yatsıya kadar bile yanmadı.”

“Biz İstanbulumuzu yalancılara teslim edemeyiz” demişti.

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Peki ya Mansur Yavaş?

“Benim milletim bunun sahte senet cambazı olduğunu öğrendi mi? Vergi kaçakçısı bu, adamda her türlü yolsuzluk var, her türlü yalan var.”

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Millet ittifakı?

“Adayları da yalan.”

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Katar emiri'nin annesinin Kanal İstanbul güzergahında arsa aldığı kabak gibi ortaya çıktı…

“İfadeleri yalanlarla dolu, hanımefendinin burada yeri yok, yalan” dedi.

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Meral Akşener?

“Utanmadan sıkılmadan yalan söylüyor.”

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Muharrem İnce?

“Bay Kemal ne kadar yalancıysa, bu da o kadar yalancı.”

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Türkiye saman ithal ediyor, trenlerle gemilerle gelen saman balyalarının şakır şakır görüntüleri yayınlanıyor…

“Utanmadan sıkılmadan ülkemizin saman ithal ettiği gibi bir yalanı tekrarlayabiliyorlar” diyor.

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Yetmez ama evet'e karşı çıkanlara ne diyordu?

“Utanmadan yalan söylüyorlar.”

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Pkk açılımı sırasında ne diyordu?

“Bizim terör örgütüyle masaya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu yalanlarının hesabını verecekler.”

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Araplarla cankuşken ne diyordu?

“Araplar bizi arkadan vurdu yalanını bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir.”

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Feto'nun siyasi ayağı tartışmasını başlatan İlker Başbuğ'a ne diyor?

“Yalan söylüyorsun, yalan.”

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Rusya?

“Yalan konuşuyorlar.”

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ABD?

“Yalan konuşuyorlar.”

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Libya?

“Hafter bir yalan.”

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Avrupa Birliği?

“Bunların hepsi yalan, dürüst değiller, yalanı acayip kullanıyorlar, eyyy Avrupa Birliği hayatınız yalan üstüne bina edilmiş.”

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Esad?

“Bize çok yalanlar söyledi.”

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Sözcü gazetesi?

“Külliyen yalan.”

“Yalan gemisi.”

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Türkiye'de ve dünyada herkes yalancı…

Bi tek kim doğru söylüyor?

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“Bizde yalan yok.”

“Yalanla işimiz yok.”

“Bizim hayatımıza yalan girmedi.”

“Bizim lügatımızda yalanın yeri yok.”

“Milletimizi yalanlarla kandırmaya çalışmadık.”

“Tayyip Erdoğan yalandan en fazla kaçınan insandır” diyor.

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Ne kadarı doğru bilmem, ben asrın liderimizin yalancısıyım yani!